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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27070) Херсон (3192) Гуменюк (804) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС: російські війська відійшли на 5-15 км від Дніпра, обстріли Херсону не припиняються, - ОК "Південь"

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Російсько-окупаційні війська після підриву дамби Каховської гідроелектростанції відійшли на 5-15 км від Дніпра. Однак не припинили обстріл Херсону, де продовжується евакуація мирних жителів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони відійшли на відстань різну. Залежно від розливу води. Від 5 до 15 км повідтягували свої позиції", - сказала вона.

Попри це окупанти не припинили обстрілів Херсону. Вчора, 6 червня, місто обстрілювали під час евакуації цивільного населення.

"Вони гатили по тих районах Херсону, які позаливало. І знову обстріляли торгівельний центр, сприймаючи його як "хаб", де можуть збиратися для допомоги", - повідомила Гуменюк.

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Вона додала, що водночас окупанти розганяють дезінформацію, що це нібито через обстріли Сил оборони вони не мають змоги евакуювати жителів з підтоплених районів на лівобережжі Херсонщини, яка зараз тимчасово перебуває в окупації.

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Топ коментарі
+14
Це промова Зеленського.
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07.06.2023 13:57
+12
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07.06.2023 13:47
+9
для зебілів це вища математика ... вони більше на початковій арифметиці спеціалізуються - атнять і паделіть ...
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07.06.2023 13:52
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07.06.2023 13:47 Відповісти
для зебілів це вища математика ... вони більше на початковій арифметиці спеціалізуються - атнять і паделіть ...
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07.06.2023 13:52 Відповісти
Не схожий цей витік свідомості на слова сера Черчіля. Якось ближче до наших українських керівників звучить.
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07.06.2023 13:54 Відповісти
Це промова Зеленського.
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07.06.2023 13:57 Відповісти
Тут не то, что ближе. Тут почти дословное воспроизведение. Я хотел было попросить на ветке украинцев мне перевести, думал, может я не разобрался в тексте. А как выяснилось, и украинцы тоже ничего не поняли)
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07.06.2023 14:01 Відповісти
що там розуміти, зеля унікальний іврей, бо тупих як пробка івреїв одиниці.
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07.06.2023 14:06 Відповісти
Каже що винні в тому що здали південь, розмінували Чонгар, непідірвали мости ті хто залишились живі. Перекладає вину на оперативно-тактичний рівень командування.
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07.06.2023 14:10 Відповісти
Очень уж витиевато он это сказал. Смелости не хватило или все таки совесть не позволила?
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07.06.2023 14:41 Відповісти
Однозначно що це давно придумана заготовка. І сказана так витієвато для того якраз щоб ніхто нічого незрозумів, щоб було двояке трактування. Тут не про сміливість і не про совість.
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07.06.2023 14:52 Відповісти
це слова якогось дурника, нажаль він керує цілою країною
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07.06.2023 14:01 Відповісти
Та то Маккатні " нємного прікаливаетса".
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07.06.2023 14:40 Відповісти
Сьогодні одного адепта зеленого гімна просив перекласти всю цю маячню на людську мову, так воно мене звинуватило, що я не хочу економіку країни підносити. О так ось, шах мені і мат!
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07.06.2023 13:55 Відповісти
Та ні. Зечмоні в шахах нібельмеса. Тут у вас живий приклад синдрому Данніга-Крюгера.
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07.06.2023 14:42 Відповісти
ну и к чему высер вашего "президента2 к Черчиллю? ты там совсем пидлогою поехал? вроде раньше адекватные тексты писал
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07.06.2023 14:01 Відповісти
Це такий гумор, вам незрозуміти, тонку українську душу.
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07.06.2023 14:11 Відповісти
наш нелох оманський отримав премію Черчиля.
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07.06.2023 14:18 Відповісти
Треба "котёл" влаштувати цим істотам зайвохромосомним.. потрібні раби на будівництво нової Каховської ГЄС...
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07.06.2023 13:51 Відповісти
О, так! Вони "набудують".
Цю мразоту безруку на гарматний постріл не слід підпускати до будівництва будь-чого.
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07.06.2023 14:20 Відповісти
Оце так! А вчора різнокаліберні ікспєрди розказували, що мовляв дамбу шкода, але тепер орки не зможуть обстрілювати Херсон. ікспєрди, коли ви суки вже заткнетесь на хрін?
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07.06.2023 14:01 Відповісти
так не было сообщений что обстреливают
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07.06.2023 14:04 Відповісти
Шо, і навіть в 11 годин дня нєбило? І в 13, і в 14:10, і в 16 з копійками?
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07.06.2023 14:08 Відповісти
не было
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07.06.2023 14:10 Відповісти
Значить, на цензорі в новинах брехали, виходить що так?
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07.06.2023 14:13 Відповісти
Гуменюк пьяная с утра
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07.06.2023 14:18 Відповісти
Я с утра на цензоре , не было обстрелов .
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07.06.2023 14:19 Відповісти
просмотрел новости Х Херсон с утра обстрелов не было
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07.06.2023 14:14 Відповісти
ой та шо ві гаваріте, навіть відео було де хлопці на човні пливуть під звуки розриву снарядів.
5-15 км це для арти ніщо....
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07.06.2023 14:21 Відповісти
Та навіть тут в коментах вчора лізли ті що розповідали про наші плюси від підриву греблі, прямо стратегічні операції малювли, і ще дуже раділи що води в Криму небуде. Їх було як почитаєш то начнеш дкмати що це ми спеціально її підірвали.
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07.06.2023 14:15 Відповісти
У русни подрыв ГЭС произошел не по плану ,план был взорвать когда ВСУ зайдут на левый берег , а получилось что насрали сами себе

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07.06.2023 14:22 Відповісти
Все можливо. Але непотрібно бачити якусь перемогу в трагедії. Можливо тепер і появилась якась можливість до інших дій але є чітка впевненість що підрив греблі нерозглядався нашим стратегічним командуванням як частина контрнаступальних чи оборонних дій.
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07.06.2023 14:31 Відповісти
Нашим "стратегічним командуванням" і повномасштабне вторгнення не розглядалося...
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07.06.2023 15:26 Відповісти
мокрые лапти , куча оставленной техники в воде и оборонительные укрепления коту под хвост
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07.06.2023 14:03 Відповісти
ДолбоYобы готовятся отдавать Крым без ручки (без воды).
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07.06.2023 14:03 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/53910 свинособаки уплав залишають першу лінію оборони на Херсонщині
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07.06.2023 14:27 Відповісти
а танчики шо оставили ?
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07.06.2023 14:38 Відповісти
цікаво,скільки % на затоплених територія у 19-му голочсвали за Найвеличнішого і його Слуг? % 65?
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07.06.2023 15:17 Відповісти
І шо, люди за демократичний вибір, навіть дурний, повинні вмирати і траждати? Не грайте на кацапів. Винна у нападі тільки росія і ніхто інший. Наслідки так, могли бути меньші з іншою владою, але винна тільки РФ.
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07.06.2023 15:33 Відповісти
а чому справжні,чесні,патріотичні українці повинні гинути через вас,73%-х?
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07.06.2023 15:39 Відповісти
По-перше я за зелю не голосовував, тоді вже порохоботом називай) По-друге українці гинуть впрешу чергу через пуйла, а не через наші внутрішні проблеми. Щоб в нас не відбувалося, когоб ми не обирали, це не давало жодного права росії вторгатися зі зброєю в руках.
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07.06.2023 15:55 Відповісти
Угу....Проблема тільки в тому,що нас зброї хтось турботливо і неухильно позбавляв....
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07.06.2023 17:53 Відповісти
З цими питаннями на Шовковичну)
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07.06.2023 18:56 Відповісти
 
 