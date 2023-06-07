Підрив Каховської ГЕС: російські війська відійшли на 5-15 км від Дніпра, обстріли Херсону не припиняються, - ОК "Південь"
Російсько-окупаційні війська після підриву дамби Каховської гідроелектростанції відійшли на 5-15 км від Дніпра. Однак не припинили обстріл Херсону, де продовжується евакуація мирних жителів.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вони відійшли на відстань різну. Залежно від розливу води. Від 5 до 15 км повідтягували свої позиції", - сказала вона.
Попри це окупанти не припинили обстрілів Херсону. Вчора, 6 червня, місто обстрілювали під час евакуації цивільного населення.
"Вони гатили по тих районах Херсону, які позаливало. І знову обстріляли торгівельний центр, сприймаючи його як "хаб", де можуть збиратися для допомоги", - повідомила Гуменюк.
Вона додала, що водночас окупанти розганяють дезінформацію, що це нібито через обстріли Сил оборони вони не мають змоги евакуювати жителів з підтоплених районів на лівобережжі Херсонщини, яка зараз тимчасово перебуває в окупації.
Будь ласка, зачекайте...
Цю мразоту безруку на гарматний постріл не слід підпускати до будівництва будь-чого.
5-15 км це для арти ніщо....