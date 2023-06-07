Перевірено 73% укриттів у Києві. Більшість залишається без вільного доступу, - Камишін
У Києві перевірили близько 73% укриттів та бомбосховищ. 35% від перевірених не придатні для експлуатації. Більшість з них залишаються без вільного доступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна в Telegram.
"Підбили результати роботи комісії з перевірки укриттів Києва за вчорашній день. Доповів Президенту проміжні результати на селекторі. Перевірено 3,382 об’єкти, що становить 73% від загального фонду укриттів Києва", - ідеться в повідомленні.
Міністр зазначив, що абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу.
"Щодо стану укриттів. 35% від перевірених не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні", - зауважив Камишін.
На думку міністра, загалом результати ревізії поки невтішні.
Будь ласка, зачекайте...
Міністр, ти таке зелене чмо, що навіть не смішно. Бімбосховища - це "стратегічні галузі"? Ну, якщо стратегічна мета - ******** і попиляти 1,2 млрд грн київського бюджету, то все стає зрозумілим... довбойоби, кончені довбойоби...
Знову якогось крадія Льоню - космоса чи Омельченка.
Кияни вони тупі
Зараз він краде, пиляє та захищає російське МПЦ ФСБ та інших пушкіних і булгакових.
Інша річ, що Єрмак може підсунути через киян ще гіршу погань ніж Кличко - у них завжди гірше
Ого, а той дід охоронець, на якого зараз вішають усе, багато встиг наробити. Весь Київ оббіг і що не зміг спаскудити, то позачиняв. Яка курва!