Перевірено 73% укриттів у Києві. Більшість залишається без вільного доступу, - Камишін

У Києві перевірили близько 73% укриттів та бомбосховищ. 35% від перевірених не придатні для експлуатації. Більшість з них залишаються без вільного доступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна в Telegram.

"Підбили результати роботи комісії з перевірки укриттів Києва за вчорашній день. Доповів Президенту проміжні результати на селекторі. Перевірено 3,382 об’єкти, що становить 73% від загального фонду укриттів Києва", - ідеться в повідомленні.



Міністр зазначив, що абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу.

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"Щодо стану укриттів. 35% від перевірених не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні", - зауважив Камишін.



На думку міністра, загалом результати ревізії поки невтішні.