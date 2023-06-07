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Київ (19116) Камишін (159) укриття (272)

Перевірено 73% укриттів у Києві. Більшість залишається без вільного доступу, - Камишін

укриття

У Києві перевірили близько 73% укриттів та бомбосховищ. 35% від перевірених не придатні для експлуатації. Більшість з них залишаються без вільного доступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна в Telegram.

"Підбили результати роботи комісії з перевірки укриттів Києва за вчорашній день. Доповів Президенту проміжні результати на селекторі. Перевірено 3,382 об’єкти, що становить 73% від загального фонду укриттів Києва", - ідеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу.

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"Щодо стану укриттів. 35% від перевірених не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні", - зауважив Камишін.

На думку міністра, загалом результати ревізії поки невтішні.

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Топ коментарі
+14
73% сакральне число.
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07.06.2023 14:05
+10
Цікаво, цілий міністр по укриттям бігає. Шось мені це нагадує, отой демотиватор, де макаки кругом тачки бігають, червоні дупи чешуть, а потім такі "а давайтє манатіку мєдаль дадім?".
Міністр, ти таке зелене чмо, що навіть не смішно. Бімбосховища - це "стратегічні галузі"? Ну, якщо стратегічна мета - ******** і попиляти 1,2 млрд грн київського бюджету, то все стає зрозумілим... довбойоби, кончені довбойоби...
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07.06.2023 14:11
+6
нахера такое министерство где министр черти чем занимается!!??
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07.06.2023 14:07
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73% сакральне число.
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07.06.2023 14:05 Відповісти
Випередив)))
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07.06.2023 14:07 Відповісти
Не сакральне, а фатальне для України
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07.06.2023 14:32 Відповісти
нахера такое министерство где министр черти чем занимается!!??
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07.06.2023 14:07 Відповісти
Стратегічно хоче скинути Кличка і освоїти бюджет Києва.
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07.06.2023 14:18 Відповісти
Цікаво, цілий міністр по укриттям бігає. Шось мені це нагадує, отой демотиватор, де макаки кругом тачки бігають, червоні дупи чешуть, а потім такі "а давайтє манатіку мєдаль дадім?".
Міністр, ти таке зелене чмо, що навіть не смішно. Бімбосховища - це "стратегічні галузі"? Ну, якщо стратегічна мета - ******** і попиляти 1,2 млрд грн київського бюджету, то все стає зрозумілим... довбойоби, кончені довбойоби...
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07.06.2023 14:11 Відповісти
Ні не довбойоби, це зелені, наглі мародери.
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07.06.2023 14:17 Відповісти
похвастався?? візьми печеньку
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07.06.2023 14:14 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/194688 https://petition.president.gov.ua/petition/194688

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07.06.2023 14:14 Відповісти
Ага, зараз, вже побігли відстороняти. Хера тобі трьохметрового, разом з твоєю ***********.
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07.06.2023 14:24 Відповісти
А де така петиція про того дегенерата, який розмінував чонгар?
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07.06.2023 14:33 Відповісти
Решту нехай Порох перевіряє чи як?
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07.06.2023 14:16 Відповісти
Допустимо ватан Кличко піде у відставку - кого оберуть кияни замість нього?

Знову якогось крадія Льоню - космоса чи Омельченка.

Кияни вони тупі

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07.06.2023 14:28 Відповісти
так то оно так, но прикинь если б верещук выбрали, тогда точно Киев за три дня оккупировали бы.
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07.06.2023 14:36 Відповісти
Можливо тоді його морда відомого боксера і відіграла позитивну роль, але зараз це вже не має значення.

Зараз він краде, пиляє та захищає російське МПЦ ФСБ та інших пушкіних і булгакових.

Інша річ, що Єрмак може підсунути через киян ще гіршу погань ніж Кличко - у них завжди гірше
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07.06.2023 14:51 Відповісти
Є тільки одна масюсінька проблємка, ботіку. льоні-космосу подарував місце мера Києва ющенко, як любому друзю, на виборах грав адмінресурс і більше нічого. А нікчему попова-обісрашку взагалі не обирали, його призначили ригоанали без виборів. Отакі діла, пупсику неватний. У твоєї мері жопкінс шансів не було й не буде, так можеш своєму ригоаналу-подляку і передати.
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07.06.2023 14:45 Відповісти
відразу видно тупого киянина
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07.06.2023 14:53 Відповісти
"5% від перевірених не придатні для експлуатації. Більшість з них залишаються без вільного доступу. "

Ого, а той дід охоронець, на якого зараз вішають усе, багато встиг наробити. Весь Київ оббіг і що не зміг спаскудити, то позачиняв. Яка курва!
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07.06.2023 14:42 Відповісти
https://www.facebook.com/oleh.symoroz/posts/pfbid02PLcYZQdXenXYaqb4Hpm2uDUhAomWxn6FBB9pkYhNjTsVkKXVZTynyMSkw9be5yx2l https://www.facebook.com/oleh.symoroz/posts/pfbid02PLcYZQdXenXYaqb4Hpm2uDUhAomWxn6FBB9pkYhNjTsVkKXVZTynyMSkw9be5yx2l

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07.06.2023 15:00 Відповісти
73%??? Соупадєніє?(((
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07.06.2023 15:12 Відповісти
Тобто, Зеленський рве й мече за зачинені укриття, а на місцях просто пох....й. Так ШО тепер Блінкен оголосить, що він Зеленського відправить у нокдаун ? Влада, яка не може добитись виконання своїх наказів, вона дійсно влада ? Чи вони пустобріхи ?
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07.06.2023 16:20 Відповісти
Бомбосховища стали потрібні тиждень потому? Півтора року були не потрібні аж тут забігали
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07.06.2023 18:39 Відповісти
Так что , власть не способна даже оборудовать подвалы , или как ??? А как жить дальше ??? И что вы себе думаете - будет лучше ???
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07.06.2023 19:21 Відповісти
 
 