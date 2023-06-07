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Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну

швейцарія,леопард,leopard

Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її в країни, залучені в збройні конфлікти", - повідомили в пресслужбі швейцарського парламенту.

"За" проголосували 22 парламентарі, "проти" - 17, ще четверо утрималися.

Також читайте: Парламент Швейцарії проголосував проти законопроєкту, який би дозволив іншим державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва

Згідно з поправкою, країни-покупці швейцарської зброї все одно повинні будуть підписати декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років. Реекспорт буде можливий лише для країн призначення, які не порушують права людини і не використовують зброю проти цивільного населення.

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Топ коментарі
+17
Нарешті!
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07.06.2023 15:24
+11
Швейцарія, це країна піявка. З удаванним нейтралитетом. Крадучи і користуючись чужими грошима і немаючи своїх, робити вигляд ******** миротворців. Навітьгірші чим Угорщина. Ті хоть у лице говорять...
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07.06.2023 15:25
+11
Вот это парламент - 43 депутата. Нахрена нам 450?
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07.06.2023 15:32
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Нарешті!
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07.06.2023 15:24 Відповісти
Підрахували фінансову та політичну вигоду.
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07.06.2023 15:42 Відповісти
Швейцарія, це країна піявка. З удаванним нейтралитетом. Крадучи і користуючись чужими грошима і немаючи своїх, робити вигляд ******** миротворців. Навітьгірші чим Угорщина. Ті хоть у лице говорять...
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07.06.2023 15:25 Відповісти
Завидовать нехорошо.
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07.06.2023 15:30 Відповісти
Ні, підйобувать негарно.
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07.06.2023 15:35 Відповісти
завидовать чему?? стратапу на украденных коронках узников концлагерей и ворованным деньгам???!!
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07.06.2023 23:48 Відповісти
ВВП 800 мільярдів долларів, 35 місце в світі, 71тисяча долларів на одного мешканця....
Така собі пиявка...
Нагадаю, уряд України у 2020-2021 роках позичав зі швидкістю 1.7 мільярди гривень на день.... це так, для порівняння..
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07.06.2023 17:19 Відповісти
мы коронки узников концлагерей не воровали. Это швейцария украла наши деньги во 2мв
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07.06.2023 23:50 Відповісти
Роздупляються потроху. Зрозуміли таки, що кацапи здатні на що завгодно
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07.06.2023 15:26 Відповісти
Это хорошо. Верхняя есть, а нижняя не требуется?
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07.06.2023 15:28 Відповісти
HET
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07.06.2023 15:33 Відповісти
чого це? Там немає верхня/нижня.
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07.06.2023 16:45 Відповісти
Респект зброї України!... ой! Реекпорт зброї Швейцарії!
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07.06.2023 15:28 Відповісти
Клікбейтний заголовок,

"Згідно з поправкою, країни-покупці швейцарської зброї все одно повинні будуть підписати декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років. "

Може і поставлять в Україну, через 5 років, я правильно зрозумів?
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07.06.2023 15:29 Відповісти
Та зброя яка була куплена в них більше пяти років назад. Першочергово це набої до гепардів.
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07.06.2023 15:46 Відповісти
добре, якщо так
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07.06.2023 15:48 Відповісти
А тут і Пісторіус с Tornado на підході:https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100188136/ukraine-krieg-doch-deutsche-kampfjets-fuer-kiew-pistorius-macht-hoffnung.html
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07.06.2023 15:31 Відповісти
Добре, русня вже всіх задовбала.
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07.06.2023 15:32 Відповісти
Zaїбала, якщо бути точним.
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07.06.2023 15:37 Відповісти
Вот это парламент - 43 депутата. Нахрена нам 450?
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07.06.2023 15:32 Відповісти
Ukrainian political inflation.
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07.06.2023 15:39 Відповісти
справді не потрібно - зараз Єрмак цілком замінює собою ВР все як захотів мудрий та простий народ.

Спочатку позбавили недоторканності, а потім загнали під шкінку як у РФ

ату їх ату! - кричав народ своїм обранцям, а коли цей народ виконавча влада почала трахати в дупи у депутатів немає можливості їх захищати

ось така вот сумна історія
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07.06.2023 15:44 Відповісти
Нічо, що країна набагато менше України? І там дві палати, а в нас одна
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07.06.2023 15:51 Відповісти
Население 8 млн, у нас еле 30 условно. Так что 150 хватило бы c головой.
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07.06.2023 16:18 Відповісти
Думаешь, женщины не вернутся в Украину?) Во-вторых это в верхней палате Швейцарии у них 46, а в нижней у них 200 человек! 246 итого. По аналогии у нас должно быть тогда 1000 человек в Раде)
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07.06.2023 16:49 Відповісти
Половина вряд ли вернётся точно. Так или иначе, 450 депутатов было на 52 млн. населения. Когда количество сократилось в половину вместе с контролируемой территорией, логично это число значительно снизить.
Кстати, судя по малому числу голосовавших в швейцарском парламенте, это всё-таки нижняя палата одобрила, а не верхняя.
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07.06.2023 17:01 Відповісти
неважно, 246 итого) Да лишь бы толк был с этих депутатов, а то выберут монобільшисть и все
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07.06.2023 19:00 Відповісти
Щоб шапіто не пустувало
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07.06.2023 22:12 Відповісти
> декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років

тобто це стосуватиметься нової зброї, яку спочатку куплять у Швейцарії, а потім почекають 5 років, і тоді можна передавати Україні?

І друге запитання: сенат то підтримав, але коли буде практична реалізація? Чи там ще кілька кіл пекла, включаючи рехверендум?
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07.06.2023 15:44 Відповісти
Леопарди і Гепарди ми вас чекаєм
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07.06.2023 16:12 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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07.06.2023 16:20 Відповісти
Просто дело пахнет бабосиками...
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07.06.2023 16:34 Відповісти
Что-то не очень то понятно . По тексту получается , что всё равно запрет на 5 лет и только потом можно передать . Через 5 лет кому и зачем , это повод для радости ?
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07.06.2023 16:50 Відповісти
Carl Zeiss не швейцарська оптика, а німецька.
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07.06.2023 19:04 Відповісти
Шота я перехвилювавсь.
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07.06.2023 19:32 Відповісти
На Украине сегодня 32 млн населения следовательно и депутатов должно быть максимум 354 депутата.... Вот одна из главных причин почему Зеленский и Порошенко и прочие президенты недоумки не проводили всеобщую перепись населения Украины...Плюс мёртвые души на выборах ... Вот вам и нужный результат фальсифицированных выборов..Не зная количества населения в Украине легче манипулировать цифрами на выборах..Особенно если подсчёт идёт на липовые фиктивные проценты... Пример; .73% процента от 32 млн человек или 73% от 52 млн человек...Извините , но разница в 14 млн голосов!!!.....Понятно .что надо отсюда вычесть людей не имеющих права на голосование..
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07.06.2023 19:01 Відповісти
Наконец то !!!
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07.06.2023 19:03 Відповісти
"проти" - 17, ще четверо утрималися. Джерело:

У їх нейтралітет і вони за "мир", але хто-ж порушив Мир напевно для деяких сенаторів ще питання, а ЇХНІЙ НЕЙТРАЛІТЕТ НЕ ЗАВАЖАВ ЇМ постачати з 2019-2021 роках обладнання подвійного призначення на сотні мільонів $ яке можливо використовувати як для виробництва високоторчних годинників так і для високоточної зброї наприклад "Кинжалів", але РФ годинники потрібні як в Парижі рускі лижи тому вони постачали обладнання для ракет, а тепер ціле засідання проводять щоб поставити Україні снаряди для збиття Гепардами тіх же ракет, от такі вони "нейтральні",- посібники агресорів - сталіністів-фашистів.
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07.06.2023 19:52 Відповісти
 
 