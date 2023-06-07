Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її в країни, залучені в збройні конфлікти", - повідомили в пресслужбі швейцарського парламенту.
"За" проголосували 22 парламентарі, "проти" - 17, ще четверо утрималися.
Згідно з поправкою, країни-покупці швейцарської зброї все одно повинні будуть підписати декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років. Реекспорт буде можливий лише для країн призначення, які не порушують права людини і не використовують зброю проти цивільного населення.
Будь ласка, зачекайте...
Така собі пиявка...
Нагадаю, уряд України у 2020-2021 роках позичав зі швидкістю 1.7 мільярди гривень на день.... це так, для порівняння..
"Згідно з поправкою, країни-покупці швейцарської зброї все одно повинні будуть підписати декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років. "
Може і поставлять в Україну, через 5 років, я правильно зрозумів?
Спочатку позбавили недоторканності, а потім загнали під шкінку як у РФ
ату їх ату! - кричав народ своїм обранцям, а коли цей народ виконавча влада почала трахати в дупи у депутатів немає можливості їх захищати
ось така вот сумна історія
Кстати, судя по малому числу голосовавших в швейцарском парламенте, это всё-таки нижняя палата одобрила, а не верхняя.
тобто це стосуватиметься нової зброї, яку спочатку куплять у Швейцарії, а потім почекають 5 років, і тоді можна передавати Україні?
І друге запитання: сенат то підтримав, але коли буде практична реалізація? Чи там ще кілька кіл пекла, включаючи рехверендум?
У їх нейтралітет і вони за "мир", але хто-ж порушив Мир напевно для деяких сенаторів ще питання, а ЇХНІЙ НЕЙТРАЛІТЕТ НЕ ЗАВАЖАВ ЇМ постачати з 2019-2021 роках обладнання подвійного призначення на сотні мільонів $ яке можливо використовувати як для виробництва високоторчних годинників так і для високоточної зброї наприклад "Кинжалів", але РФ годинники потрібні як в Парижі рускі лижи тому вони постачали обладнання для ракет, а тепер ціле засідання проводять щоб поставити Україні снаряди для збиття Гепардами тіх же ракет, от такі вони "нейтральні",- посібники агресорів - сталіністів-фашистів.