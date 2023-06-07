Самостійно евакуюватися з окупованих Олешків неможливо, - МВА
Російські окупанти в Олешках пропонують місцевим жителям "евакуацію тільки на територію Росії", а якщо хтось хоче евакуюватись сам, то "погрожують навіть розстрілом".
Про це повідомила начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За її словами, окупаційна влада забороняє людям самостійно евакуйовуватись із затоплених територій – пропонує тільки виїхати на територію Краснодарського краю, але "деякі містяни не хочуть їхати в Росію, тому відмовляються взагалі від евакуації".
Також за її інформацією, в Олешках й надалі перебувають російські озброєні військові.
"Станом на зараз евакуація не проводиться… Орки говорять: "Вы же ждали своё ЗСУ, вот пусть они вас и спасают". Але насправді вони не дозволяють проводити такі заходи, і самі їх не проводять", - зазначила Гасаненко.
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В принципе в первой декаде июня уже более менее тепло. По идее гипотермия организма не должна настать. Да можно взять токо документы с деньгами и ювелиркой в пакетике. И минимум шорты с футболкой. И тупо плыть на сушу жабкой (брасом). Не тратя сил. Предварительно понимая куда ваще плыть. Если есть связь хоть какая в виде радио - понимать куда плыть, шобы сократить маршрут. При норм темперарутере воды - жабкой я могу плыть бесконечно. но + нада хотя бы 0,5 л питьевой воды на 5 км. С болота не хлебнешь - дезентерия. но это не смертельно, потом можно принять антидот и попустит у медиков. И лучше вообще рот пытаться не открывать. Бо будет жопа. До суши доплыть можно в принципе, если хочешь жить. Единственное парканы и преграды физические. тут это жопа и их нужно предолевать перелазя заборы. и тут если ты пожилая женщина, то я даже не знаю. Ваще сложно, но можно, если хочешь жить.
ниже Сергей ответил - ближе к истине...
Глядя на спасённых трясущихся собак и кошек, можно предположить что вода холодная.
Коли був підірваний Антонівський міст, окупанти відібрали всі плавзасоби. У місті немає човнів. Люди самоорганізовуються і почали знімати інших з дахів. Є інформація, що у підтоплених населених пунктах росіяни людей не випускають. Вони знущаються над людьми. МНС рф не підключилося до вирішення проблем людей, ті самі по собі рятуються.
Люди збираються у центрі міста, в лікарні - там понад 300 людей. Люди шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою і виживати. З електроенергією проблеми, є вже проблеми з питною водою - більшість людей брали її з свердловин, які були вдома. Зараз туди може потрапити інфекція і заразити людей", - сказав Рищук.
Розвертали з Раденська. Була інфо що за 10000р. пропускали… Хто проривався з Козачих Лагерів влаштовували пекло з допитами а-ля чому паспортів немає кацапських і так далі. Люди казали що втопились їхні паспорти щоб якось прорватися… pzdc одним словом