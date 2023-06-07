Самостійно евакуюватися з окупованих Олешків неможливо, - МВА

Російські окупанти в Олешках пропонують місцевим жителям "евакуацію тільки на територію Росії", а якщо хтось хоче евакуюватись сам, то "погрожують навіть розстрілом".

Про це повідомила начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, окупаційна влада забороняє людям самостійно евакуйовуватись із затоплених територій – пропонує тільки виїхати на територію Краснодарського краю, але "деякі містяни не хочуть їхати в Росію, тому відмовляються взагалі від евакуації".

Також за її інформацією, в Олешках й надалі перебувають російські озброєні військові.

"Станом на зараз евакуація не проводиться… Орки говорять: "Вы же ждали своё ЗСУ, вот пусть они вас и спасают". Але насправді вони не дозволяють проводити такі заходи, і самі їх не проводять", - зазначила Гасаненко.

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