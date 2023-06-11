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Зеленський (22416) підтоплення (196) евакуація (2242)

На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб, - Зеленський

зеленський

Під час рятувальної операції на півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Десятки міст і сіл залишаються затопленими, найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсона. Знову і знову дякуємо нашим людям: військовим, поліцейським, рятувальникам. Окрема подяка волонтерам, лікарям, місцевій владі - всім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС, а особливо дякую тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій", - сказав президент.

Він особливо наголосив, що "російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, якими вивозять людей... Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів було вбито трьох людей, мої співчуття рідним і близьким... Ще десятьох людей поранили, з них двоє поліцейських".

"Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще у затоплених містах і селах, і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати... Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - заявив президент.

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Топ коментарі
+17
А лохи слухали цього брехуна і мліли від щастя. Прастой парєнь із народа.
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11.06.2023 23:13
+13
Гнідьониш гнусавий, "дякуємо" тобі за заборону військовим підірвати 24.02.22. мости на Чонгарі та на Колончаку, які замінували ще в березні 2015 р. Якби не ти та не твої офісні промоскальські щури, весь наш південь був би неокупований досі, а москалота б досі дохла під нашими обстрілами біля Чонгару, так, як вони дохли майже рік під Бахмутом. Не буде тобі та твоїй шоблі прощення ...
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11.06.2023 23:20
+12
У Токмаку скоротилася популяція руськіх окупантів. Himars відпрацював. Горять.
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11.06.2023 23:07
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В Олешках паспорти кацапські брати можна? Чи далі прикладати зусиль щоб уникнути цього? Де верущук?
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11.06.2023 23:04 Відповісти
Верещит.
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11.06.2023 23:22 Відповісти
У Токмаку скоротилася популяція руськіх окупантів. Himars відпрацював. Горять.
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11.06.2023 23:07 Відповісти
Останнім часом з Запорізького напрямку надходять гарні новини. Мабуть десь там Ненацьк.
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11.06.2023 23:11 Відповісти
Чому ти ігнорував повідомлення розвідки про напад?
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11.06.2023 23:08 Відповісти
-«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так нам пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?
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11.06.2023 23:34 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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11.06.2023 23:09 Відповісти
А лохи слухали цього брехуна і мліли від щастя. Прастой парєнь із народа.
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11.06.2023 23:13 Відповісти
Ви не зрозуміли мрію хаббадників,то вони про небесний Єрусалим розповіли,але гої подумали що то про них.
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11.06.2023 23:15 Відповісти
Добавлю еще один пункт.

"Жить свободно - значит и свободно пользоваться родным языком. Руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает правах русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным в целях обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус- кво в языковом вопросе."
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11.06.2023 23:20 Відповісти
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11.06.2023 23:25 Відповісти
Народна мудрість говорить: "Бійся мрії, бо вона може збутися". Тепер вже видно, яка була мрія в дурня, бо дурень думкою багатіє. Тепер вже бачимо, як вона виглядає насправді.
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12.06.2023 00:11 Відповісти
Мудрому нариду "скормили" виртуальный образ героя.
Да так удачно, что вся власть оказалась в руках одного глупого человека.
Сейчас начинаешь задумываться когда говорят что он выдающийся сценарист и режиссер. Серьезно? Ведь он двух слов связать не может.
Таким образом возникает резонный вопрос, а не создавали ли этот образ намеренно, для какой то цели? И самое главно - кто?
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12.06.2023 06:55 Відповісти
Гнідьониш гнусавий, "дякуємо" тобі за заборону військовим підірвати 24.02.22. мости на Чонгарі та на Колончаку, які замінували ще в березні 2015 р. Якби не ти та не твої офісні промоскальські щури, весь наш південь був би неокупований досі, а москалота б досі дохла під нашими обстрілами біля Чонгару, так, як вони дохли майже рік під Бахмутом. Не буде тобі та твоїй шоблі прощення ...
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11.06.2023 23:20 Відповісти
Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?
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11.06.2023 23:36 Відповісти
"молочные реки, кисельные берега" - что ни пообещай лох проголосует, лишь бы на халяву.
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11.06.2023 23:23 Відповісти
та ты попутал, давай сюда вместе посидим на том "диване". такая паскуда как ты наголосовала и смылась. P.S. сколько я таких "смельчаков" уже видел, ты себе не предствляешь.
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12.06.2023 11:44 Відповісти
На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб, - Зеленський Джерело:
ВІД ЗДАЧІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЦЕ ТЕБЕ НЕ ВИПРАВДОВУЄ
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12.06.2023 00:55 Відповісти
сам евакуював? чи ермак допоміг?
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12.06.2023 07:13 Відповісти
А с каких пор президент такими делами заниматься должен? Для этого службы есть специальные, и добровольцы-волонтеры. Ты доброволец или волонтер? Следи за тем что ты сам делаешь, а до президента закрой ротик, он свои обязанности выполняет
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12.06.2023 11:33 Відповісти
а переможно рапортувати хто???? шось від тебе зеленню посмерджуєє
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12.06.2023 12:12 Відповісти
Несе сен чох итиирсен, даныщыгы вар сойде, йохдуса ге сиктир…
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12.06.2023 12:38 Відповісти
Зробимо їх разом !
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12.06.2023 08:27 Відповісти
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12.06.2023 09:01 Відповісти
 
 