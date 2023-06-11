На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб, - Зеленський
Під час рятувальної операції на півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.
"Десятки міст і сіл залишаються затопленими, найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсона. Знову і знову дякуємо нашим людям: військовим, поліцейським, рятувальникам. Окрема подяка волонтерам, лікарям, місцевій владі - всім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС, а особливо дякую тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій", - сказав президент.
Він особливо наголосив, що "російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, якими вивозять людей... Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів було вбито трьох людей, мої співчуття рідним і близьким... Ще десятьох людей поранили, з них двоє поліцейських".
"Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще у затоплених містах і селах, і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати... Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - заявив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
"Жить свободно - значит и свободно пользоваться родным языком. Руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает правах русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным в целях обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус- кво в языковом вопросе."
Да так удачно, что вся власть оказалась в руках одного глупого человека.
Сейчас начинаешь задумываться когда говорят что он выдающийся сценарист и режиссер. Серьезно? Ведь он двух слов связать не может.
Таким образом возникает резонный вопрос, а не создавали ли этот образ намеренно, для какой то цели? И самое главно - кто?
ВІД ЗДАЧІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЦЕ ТЕБЕ НЕ ВИПРАВДОВУЄ