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Зеленський (22416) Дуда (732)

Обговорили потреби для українського фронту, - Зеленський провів бесіду з Дудою

дуда,зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввечері 11 червня провів бесіду із президентом Польщі Аежеєм Дудою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі. Обговорили також подальші першочергові потреби для фронту. Дякую Анджею за міцну та непохитну позицію".

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Топ коментарі
+2
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11.06.2023 23:35
+2
9 млрд . Закази Міноборони ,куди дів?
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11.06.2023 23:35
+1
Відбувається Ddos атака на Цензор від зелені. Краще пограю в карти з компом.
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11.06.2023 23:57
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11.06.2023 23:34 Відповісти
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11.06.2023 23:48 Відповісти
Скиглять
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11.06.2023 23:35 Відповісти
"Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь! Так никаких волостей не напасёшься!"....
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12.06.2023 00:06 Відповісти
9 млрд . Закази Міноборони ,куди дів?
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11.06.2023 23:35 Відповісти
Знов клянчив НАТУ?
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11.06.2023 23:49 Відповісти
Відбувається Ddos атака на Цензор від зелені. Краще пограю в карти з компом.
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11.06.2023 23:57 Відповісти
За поддержку Польше спасибо. Но в НАТО и в ЕС не примут. Ни до войны не приняли, ни во время не примут, ни после войны тем более. Найдут 1000 и одну причину. Все эти вступления, только мыльные пузыри. Пора взрослеть уже а не жить лапшой вокруг ушь.
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12.06.2023 00:10 Відповісти
от візьмуть і приймуть тобі на зло.
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12.06.2023 12:35 Відповісти
що там обговорювати, покажіть полякам сайт орікс де список знищених польських крабів.
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12.06.2023 00:23 Відповісти
 
 