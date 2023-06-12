УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12109 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 697 6
армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) Бахмут (1557)

Російські десантники зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку, безуспішно намагаючись покращити тактичне становище, - Генштаб

рф,армія,мобілізація

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо втрат російських окупантів та їхнього морального стану. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Останнім часом, серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічений настрій через нерозуміння завдань та цілей так званої "спеціальної воєнної операції". Також на моральний стан російських окупантів впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій та перебування у складі збройних сил.

Російська федерація, у розв’язаній нею війні, продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через безуспішні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку, багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи , здохнете всі до єдиного на українській землі , бо ми вас
сюди не кликали 😡
показати весь коментар
12.06.2023 00:49 Відповісти
Термін служби рашистів або до гробової дошки чорного пакета, або до перемоги ЗСУ 👿

Навіть в житті "без варіантів" завжди є вибір... 😂
показати весь коментар
12.06.2023 00:58 Відповісти
поки на русні є придурки та зеки операція ***** триватиме...
показати весь коментар
12.06.2023 01:48 Відповісти
А там більше нікого і немає.....
показати весь коментар
12.06.2023 04:36 Відповісти
еще есть ваньки-дураки и ваньки-петухи
показати весь коментар
12.06.2023 11:16 Відповісти
. смерть тварям болот мацковии.
показати весь коментар
12.06.2023 11:27 Відповісти
 
 