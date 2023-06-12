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Мелітополь (767) Токмак (74)

В окупованих Токмаку та Мелітополі пролунали вибухи, - соцмережі

вибух

У тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі  (Запорізька область) пролунала серія вибухів у неділю, 11 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, проце пишуть місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, вибухи пролунали у північній частині міста.

У мережі зазначають, що сталася детонація, попередньо ворожих БК. Також був опублікований ролик, на якому чути таку "бавовну" вночі в Токмаку.

Деталі стосовно вибухів від офіційних осіб поки не оголошуються.

Також повідомляється, що в Мелітополі пролунала серія вибухів. 

Рух АТЕШ зазаначив: "Дуже сильний приліт. Не ППО. Працюють точно в ціль. Ще приліт", - зазначається у повідомленні".

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Атеш працює - не всі рашиські нички видно з безпілотників
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12.06.2023 00:53 Відповісти
Ще більше гарних москалів
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12.06.2023 01:03 Відповісти
може якісь підрозділи вже там.
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12.06.2023 01:06 Відповісти
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12.06.2023 01:26 Відповісти
Наступна станція - кремлюха.
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12.06.2023 06:48 Відповісти
Надеюсь, что на раздаче взрывов каждый оккупант получил то, что ему полагается.
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12.06.2023 13:04 Відповісти
 
 