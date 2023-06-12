В окупованих Токмаку та Мелітополі пролунали вибухи, - соцмережі
У тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі (Запорізька область) пролунала серія вибухів у неділю, 11 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, проце пишуть місцеві пабліки.
За попередньою інформацією, вибухи пролунали у північній частині міста.
У мережі зазначають, що сталася детонація, попередньо ворожих БК. Також був опублікований ролик, на якому чути таку "бавовну" вночі в Токмаку.
Деталі стосовно вибухів від офіційних осіб поки не оголошуються.
Також повідомляється, що в Мелітополі пролунала серія вибухів.
Рух АТЕШ зазаначив: "Дуже сильний приліт. Не ППО. Працюють точно в ціль. Ще приліт", - зазначається у повідомленні".
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