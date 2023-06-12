Пропагандисти Росії намагаються применшити досягнення ЗСУ у контрнаступальних діях та зменшення окупованих територій, - ISW

Російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон",- йдеться у звіті.

Разом з тим, в інституті заявили, що, попри звільнення українськими військовими кількох населених пунктів, наразі зарано говорити про "український прорив".

Нагадаємо, 11 червня Міністерство оборони підтвердило визволення Благодатного та Макарівки Донецької області.

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