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Пропагандисти Росії намагаються применшити досягнення ЗСУ у контрнаступальних діях та зменшення окупованих територій, - ISW

пропагандисти

Російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Російські провоєнні коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон",- йдеться у звіті. 

Разом з тим, в інституті заявили, що, попри звільнення українськими військовими кількох населених пунктів, наразі зарано говорити про "український прорив".

Нагадаємо, 11 червня Міністерство оборони підтвердило визволення Благодатного та Макарівки Донецької області

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Топ коментарі
+2
вона не ідіотка, вона зрадниця та агентка фсб як і 90% зелені з ВР, ж ОПи, КМ !!!



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12.06.2023 06:56
+2
якого з чотирьох?
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12.06.2023 07:12
+1
Скиглення кацапів видає що справи в ниї погані. Скільки визгу і радісного хрюкання було спочатку коли з допомогою ідіотизму безуглої обстріляли колону. А тепер виють!
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12.06.2023 06:37
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Скиглення кацапів видає що справи в ниї погані. Скільки визгу і радісного хрюкання було спочатку коли з допомогою ідіотизму безуглої обстріляли колону. А тепер виють!
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12.06.2023 06:37 Відповісти
вона не ідіотка, вона зрадниця та агентка фсб як і 90% зелені з ВР, ж ОПи, КМ !!!



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12.06.2023 06:56 Відповісти
Кто то же из ОПы эту дебилку опыляет в ее жoпy!
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12.06.2023 16:22 Відповісти
І самі, чого ж сірі зони не захоплять?
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12.06.2023 08:07 Відповісти
Якого числа кацапи пошкодили Леопарда?

Той день ще не оголосили державним святом на росії?
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12.06.2023 06:53 Відповісти
якого з чотирьох?
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12.06.2023 07:12 Відповісти
О,вже чотири. Завтра буде сорок чотири)
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12.06.2023 07:29 Відповісти
У кожного Леопарда чотири боки (ракурси для зйомок)
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12.06.2023 08:09 Відповісти
Здається вчора лише один пропагандон соловйов щось там завивав. Трохи подивився. Нервовий був. На Канаду дуже сильно кричав за "Руслана". Я, так тішусь, коли парашинські пропагандони нервують. Значить в ЗСУ все добре. Можна навіть Маляр не слухати.
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12.06.2023 06:53 Відповісти
применшувати поки нічого, та й далеко не факт, що буде.
ще лишаються сподівання, що ЗСУ вдасться звільнити АЕС та Енергодар.
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12.06.2023 09:05 Відповісти
А якщо із очей москальску за#y£у витягнути?? По роті москалів за добу знищувати почали, якщо ти не помітив.
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12.06.2023 10:07 Відповісти
А якщо не слухати і не дивитися вороже виття і гавкіт? Що ми втратимо? І не буде спокуси жбурнути черевиком у свій телевізор
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12.06.2023 11:28 Відповісти
 
 