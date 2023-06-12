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Кремль боїться матерів мобілізованих військових, - Маляр

росія,мобілізація

Солдатські матерії Росії давно почали об’єднуватися, бо їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів. Тому РФ на ті напрямки, де в них будуть прогнозовані великі втрати, відправляють підрозділи, сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Автор: 
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Топ коментарі
+41
Для кого ця казочка? На замовлення дівчинки Люсі?
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12.06.2023 06:44
+31
Це м@ндеж. Досить вже казочки писати. Нікого кремль не боїться тим більше якихось ср@них, на їх погляд, матерів.
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12.06.2023 06:51
+22
Немає такого поняття " боїться ". Їм пох на м'ясо.
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12.06.2023 06:47
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Для кого ця казочка? На замовлення дівчинки Люсі?
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12.06.2023 06:44 Відповісти
Немає такого поняття " боїться ". Їм пох на м'ясо.
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12.06.2023 06:47 Відповісти
ешонарожают
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12.06.2023 06:49 Відповісти
Це м@ндеж. Досить вже казочки писати. Нікого кремль не боїться тим більше якихось ср@них, на їх погляд, матерів.
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12.06.2023 06:51 Відповісти
путлер ще у 2000-му році дав зрозуміти, як він "боїться" гніву вдов підводників "Курська", назвавши їх 10$-шлюхами.
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12.06.2023 11:22 Відповісти
Цікаво,хто їй це розповів,після чого вона це розповіла нам?
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12.06.2023 06:56 Відповісти
Гордон. Під цією ''новиною'' у главкомі на цього посилання
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12.06.2023 10:16 Відповісти
Куйлу нас....ти на матерів мобілізованих кацапів. Маляр щось приснилось на день рассеї..
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12.06.2023 07:06 Відповісти
Правильно пишеться«*********».Сьогодні день *********
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12.06.2023 07:13 Відповісти
Там немає матерів. Там звиклі суки і їм насрати де їхні цуцики.
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12.06.2023 07:07 Відповісти
Да їм нас..ать на цих матерів.
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12.06.2023 07:07 Відповісти
"Кремль боїться матерів мобілізованих військових..." - х*й кремль ложив і на мобілізованих, і на їхніх матерів, і на всіх остальних. Не меліть дурницю.
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12.06.2023 07:08 Відповісти
маляр всю неділю красила голову. фарба погана от і обнюхалась
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12.06.2023 07:10 Відповісти
Цей рух солдатських матерів існує реально і він у міру своїх сил виборює своїх синів. Неодноразово зустрічав згадку про них. Так що помиляються та частина коментаторів, які припускають, що це путінська фальшивка. І помиляються абсолютно всі, хто припускає, що цей рух є самостійним. З великою часткою впевненості можна припускати, що це вияв боротьби між "вежами Кремля". Не так там все тихо і спокійно, як показують на екрані ТБ.
Під товстою ковдрою офіційної пропаганди щось явно відбувається.
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12.06.2023 07:14 Відповісти
маячня якась , нічого крім Гааги кремль не боіться, мамкам мобілізованих потвор пох..
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12.06.2023 07:17 Відповісти
Гаага для этих нелюдей - курорт. Собрать их до кучи, посадить на одну колымагу - и всех на колыму. В руки по кайлу и пусть вырабатывают сталинскую норму на каменоломнях. Они же любители сралина, вот и прочувствуют все его "прелести" на себе.
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12.06.2023 11:31 Відповісти
Не понимаю, чего бояться в этой клоаке Кремле этих глупых теток вырастивших тупых и покорных скотов безропотно идущих на бойню?
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12.06.2023 07:25 Відповісти
Единственная угроза, это то что машин на всех матерей не хватит... Вот тогда "бунт" устроят точно.
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12.06.2023 07:25 Відповісти
бульбостан допоможе мазами і білазами.
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12.06.2023 07:28 Відповісти
Тоді знайдуться автозаки - теж машини.
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12.06.2023 10:37 Відповісти
Знову казки від маляр
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12.06.2023 08:01 Відповісти
Ага! Ми бачили як "рускіє матєрі" після першої мобілізаціі буетували" Уважаємий владзімір влідзіміровічь, просім вас..."
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12.06.2023 08:04 Відповісти
Ця малярка по рівню пустопорожнього "малювання" і патякання уже впевнено догнала (і перегнала) Подоляка з Арестовичем. До Зеленського, правда, ще далеченько...
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12.06.2023 08:07 Відповісти
Інколи краще жувати. Матері Лади чекають, та і піз..ж про те що ворог демаралізований більше чим за рік уже набрид.
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12.06.2023 08:12 Відповісти
Ось як би їхні діти не гинули, а вбивали укропів, тоді вони згодні.
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12.06.2023 08:25 Відповісти
Ні вони, також Маляр бояться . Шапки , підвести, замість Хаймарсів Малят ти туппа ***** , поцікався історією 37-го року , кого там сралін боявся , той мідтєво щізав . Як що тобі цікаво, я могу тобі розповісти що таке кремль , та чого він боітся ,. Для Тупих ще раз , скажу Зараз ФСБ тримає усе під жорстоким контролем.
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12.06.2023 08:29 Відповісти
Треба додати їм мотивації )
Чим більше на каціпії буде матерів в союзі, тим кращий результат буде ))
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12.06.2023 08:34 Відповісти
Та ладно.
Посміють щось сказати - статтю пришиють і тю-тю.

Але вони самі винні. Всі.
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12.06.2023 08:34 Відповісти
" харошиє русскіє матєрі"?
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12.06.2023 08:37 Відповісти
Что то совсем не похоже на материнские организации времен чеченских войн.
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12.06.2023 08:50 Відповісти
що це за лайно? які там виплодки чи ******? кацапсячи самки чекають на бєлую ладу!
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12.06.2023 09:02 Відповісти
та то десятидоларові пільменні шлюхи! нічого кремль не боїться - дадуть по 2 кг пільменів і всім роти позакривають.
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12.06.2023 09:15 Відповісти
шо єто с вчерашнего дня Цензор глючит ?
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12.06.2023 09:58 Відповісти
Замміністра оборони і такі заяви Щось дотичні до влади як ізьїли щось то їх несе то вони несуть
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12.06.2023 10:32 Відповісти
у тебя тоже глюки ?
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12.06.2023 10:35 Відповісти
https://www.ukr.net/cluster/donetsk/Morpihi_pri_zvilnenni_sela_Storozheve_zniwili_blizko_50_rosijan_chotiroh_vzjali_v_polon-57329628.html Морпіхи при звільненні села Сторожеве знищили близько 50 росіян, чотирьох взяли в полон
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12.06.2023 10:37 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3721632-na-bahmutskomu-napramku-vijskovi-prosunulis-se-na-700-metriv-cerevatij.html На Бахмутському напрямку військові просунулись ще на 700 метрів - Череватий https://www.ukr.net/source/ukrinform-469.html (Укрінформ)
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12.06.2023 10:39 Відповісти
Ми не підорафія, але наша чиновницька срань гадає, що і нам можна брехати. Зебільне шапіто!
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12.06.2023 11:00 Відповісти
другой темы кроме Зели у тебя нету ?
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12.06.2023 11:10 Відповісти
На флангах под Бахмутом идет продвижение - ВСУ
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12.06.2023 11:12 Відповісти
ВСУ после взятия Нескучного, Благодатного и Макаровки создали плацдарм для мощного удара, - ISW
Если ВСУ удастся подойти к Старомлыновке, ситуация для оккупантов может стать критической
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12.06.2023 11:13 Відповісти
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12.06.2023 11:17 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/54323 Leopard працює на Запорізькому напрямку
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12.06.2023 11:23 Відповісти
Люся зробила пластіку і стала похожа на Ганну.
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12.06.2023 11:34 Відповісти
не боится эта **********,выпендриваются как хотят....Повесить администрацию мокшеобласти вот тогда и поймут ...
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12.06.2023 11:35 Відповісти
это же какой дебилкой нужно быть, чтоб такое нести, ну как кремль боится матерей?
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12.06.2023 11:48 Відповісти
а можна без матов ?
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12.06.2023 11:50 Відповісти
Сильвио Берлускони умер в больнице
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12.06.2023 11:53 Відповісти
мамачки, беда какая, лепший друг путена, может его с собой заберет
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12.06.2023 12:01 Відповісти
his turn next
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12.06.2023 12:04 Відповісти
God grant
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12.06.2023 12:07 Відповісти
Я надеюсь что он путина заразил такой же болезнью

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12.06.2023 12:06 Відповісти
Шмаляр- це просто ганьба некомпетентна . Повертайся на "стасуєтса кожнага" до своїх вагітних трансгендерів і яйцекрада з собою забери, "експерти" куєві. І там чекайте серед своїх, поки за вами не прийдуть з кайданками.
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12.06.2023 11:54 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед тётей !
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12.06.2023 11:56 Відповісти
Може тобі ще замість падалЬяка заплатити за твій руськощелепий коментар?
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12.06.2023 12:40 Відповісти
Разъярённые московитские мамаши способны грозно пользать не только на коленях, но и на локтях.
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12.06.2023 12:09 Відповісти
малар, бачу, спеціаліст по всьому на світі, крім обов'язків міноборони
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12.06.2023 12:17 Відповісти
Ото ще язик Зе влади Ганна Маляр, що не пост, то Бубочка великий і ми переможемо завтра.
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12.06.2023 12:30 Відповісти
Як ця ТП отримала посаду, тупа ж як двері
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12.06.2023 13:06 Відповісти
 
 