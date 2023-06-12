Трамп може врятувати себе від в’язниці, якщо виграє вибори, - Politico
Колишній президент США Дональд Трамп може опинитися у в’язниці, однак він може помилувати себе, якщо знову виграє президентські вибори.
Про це повідомив колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі у колонці для Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Санкція у справі про неналежне поводження Трампа з таємними документами передбачає 20 років ув'язнення. Втім, якщо Трампа переоберуть президентом, він зможе помилувати себе незалежно від того, наскільки далеко зайде судове розслідування, пише автор статті.
Експрезидент США також може доручити своєму генеральному прокурору припинити всі кримінальні справи, що знаходяться на розгляді, та закрити всі розслідування, в яких можуть бути замішані він або його соратники. Цього можна досягти, навіть якщо у Трампа не буде затвердженого Сенатом генерального прокурора, оскільки він може звільнити будь-якого виконуючого обов'язки генерального прокурора, поки не знайде того, хто робитиме те, що він захоче, продовжує Хардорі.
Саме тому, вважає автор публікації, федеральні прокурори, які оприлюднили обвинувальний висновок щодо неналежного поводження Трампа з таємними документами, вирішили подати в ньому значно більше деталей, ніж це необхідно з юридичної точки зору, щоби надіслати американській громадськості меседж про серйозність дій, які вчинив Трамп.
На думку колишнього федерального прокурора США, обвинувальний висновок містить довгий перелік звинувачень, які, схоже, покликані продемонструвати, наскільки безвідповідально Трамп поводився з документами, тримаючи їх у туалеті, та як намагався перешкоджати федеральним слідчим.
"Найкращий і найпростіший захист Трампа – продовжувати брати участь у виборах та перемогти. Навіть призначення дати суду – відносно проста справа у звичайній кримінальній справі – буде ускладнене політичним календарем доти, доки Трамп залишається у виборчих перегонах", – додає Хардорі.
Будь ласка, зачекайте...
Але будь-який президентський термін закінчується і після нього треба буде заплатити "за все".
Схема як для ЗЄльоних...
На Зелі зав'язані дуже великі фінансові потоки заходу...
Але військові схеми потребують іншого...
Надіюсь, що не стане Президентом США.
Але тут юридична колізія:
"інагурацію" зека від нелегала-мексикано він прийме раніше😂
Але ж яка ганьба!
Раніше Президентом Америки міг бути лише чоловік, білий, протестант, який дотримується Божих заповітів
У нас колись так Міша Бродський став депутатом з тюрми.
Скандальную известность приобрёл в связи с разорением концерна «Денди», оказался в тюрьме, в результате обрёл имя и стал депутатом.
Як це сам себе може помилувати??!!
Сотні тисяч ботів у соцмережах, "витоки" потрібної інформації у потрібний час (а-ля Бігус), підкуп, залякування, таємничі смерті всіх "неправильних" рядових виконавців, армія озброєних прихильників Qanon біля Капітолію, яка не згодиться на жодний результат виборів, крім "справедливого".
У кабінеті та гаражі Байдена знайшли секретні документи: призначено прокурора для розслідування
Сьогодні офіс адвоката Білого дому заявив, що помічники Байдена виявили документи з грифом "таємно" часів віцепрезидентства Байдена (2009-2017 роки) у двох місцях у його будинку у Вілмінгтоні, штат Делавер. Документи були на складі в гаражі Байдена та у сусідній кімнаті.
Байден сказав, що документи зберігалися у "замкненому гаражі" і що він співпрацює з Міністерством юстиції з цього питання.
Відповідаючи на запитання журналіста, чому президент Штатів зберігає секретні документи поруч зі спортивною машиною, Байден сказав: "Вони ж не на вулиці".
Першу партію секретних документів - їх було 10 - знайшли в одному з особистих кабінетів Байдена у Вашингтоні, округ Колумбія, ще у листопаді. У них були матеріали розвідки США та інформація про Україну, Іран та Велику Британію.
Деякі із секретних документів були позначені як "цілком секретні", їх знайшли у трьох або чотирьох коробках, де також містилися несекретні документи, що підпадають під дію закону про президентські архіви.
Законодавство США передбачає, що документи з грифом "таємно" мають зберігатися у спеціальних місцях, а після закінчення каденції вони мають передаватися до архіву.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд сьогодні призначив спеціального радника для розслідування секретних документів, виявлених у будинку та колишньому особистому кабінеті Байдена, цим займеться Роберт Хур.
До чеперадла, яке не орієнтується ні в просторі ні в часі питань нема ?
Ви клоуни Пороха посадити вже не можете пятий рік
Сходи до лікаря і памятай про зданий коломойським клоуном Південь України.