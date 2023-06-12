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вибори (6591) США (20990) в'язниця (437) Трамп (4286)

Трамп може врятувати себе від в’язниці, якщо виграє вибори, - Politico

трамп

Колишній президент США Дональд Трамп може опинитися у в’язниці, однак він може помилувати себе, якщо знову виграє президентські вибори.

Про це повідомив колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі у колонці для Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Санкція у справі про неналежне поводження Трампа з таємними документами передбачає 20 років ув'язнення. Втім, якщо Трампа переоберуть президентом, він зможе помилувати себе незалежно від того, наскільки далеко зайде судове розслідування, пише автор статті.

Експрезидент США також може доручити своєму генеральному прокурору припинити всі кримінальні справи, що знаходяться на розгляді, та закрити всі розслідування, в яких можуть бути замішані він або його соратники. Цього можна досягти, навіть якщо у Трампа не буде затвердженого Сенатом генерального прокурора, оскільки він може звільнити будь-якого виконуючого обов'язки генерального прокурора, поки не знайде того, хто робитиме те, що він захоче, продовжує Хардорі.

Саме тому, вважає автор публікації, федеральні прокурори, які оприлюднили обвинувальний висновок щодо неналежного поводження Трампа з таємними документами, вирішили подати в ньому значно більше деталей, ніж це необхідно з юридичної точки зору, щоби надіслати американській громадськості меседж про серйозність дій, які вчинив Трамп.

На думку колишнього федерального прокурора США, обвинувальний висновок містить довгий перелік звинувачень, які, схоже, покликані продемонструвати, наскільки безвідповідально Трамп поводився з документами, тримаючи їх у туалеті, та як намагався перешкоджати федеральним слідчим.

"Найкращий і найпростіший захист Трампа – продовжувати брати участь у виборах та перемогти. Навіть призначення дати суду – відносно проста справа у звичайній кримінальній справі – буде ускладнене політичним календарем доти, доки Трамп залишається у виборчих перегонах", – додає Хардорі.

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Схеми як в зелених 😁
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12.06.2023 06:52
+17
Странные времена. К власти стали регулярно дорываться тупые бездари и самовлюбленные нарцисы с откровенными холуями наследников орды Парашной *********. Шредер и Меркель, Берлускони и Саркози, Орбан и Вучичь, Зеленский и Земан, Трамп и т.д.
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12.06.2023 07:11
+15
Вірити словам брехунів пройдисвітів дуже дорого коштує. Пора вже засвоїти цей урок
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12.06.2023 06:55
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Схеми як в зелених 😁
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12.06.2023 06:52 Відповісти
Авжеж.
Але будь-який президентський термін закінчується і після нього треба буде заплатити "за все".
Схема як для ЗЄльоних...
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12.06.2023 07:24 Відповісти
Для нашого президента президентський термін не закінчиться ніколи. Він сам казав, що прийшов на один термін, але не сказав коли закінчиться цей термін. Коли закінчиться війна він залишиться, томущопереміг, навіть якщо і проведуть "вибори". Все по приколу.
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12.06.2023 08:18 Відповісти
Ти, ніби жартуєш, але так воно і буде...
На Зелі зав'язані дуже великі фінансові потоки заходу...
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12.06.2023 10:16 Відповісти
Західні фінансові потоки зав'язуються на державних інститутах влади, а не на особи узурпатора
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12.06.2023 12:15 Відповісти
Коли звичайні кредити, то воно так і є...
Але військові схеми потребують іншого...
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12.06.2023 12:24 Відповісти
Судячи з прочитаного то в США неадекватний президент держави може призначати 100% свого прокурора. А де ж тоді демократичний контроль над ми злочинни діями президента?
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12.06.2023 09:19 Відповісти
Судячи з прочитаного то в США неадекватний президент держави може призначати 100% свого прокурора. А де ж тоді демократичний контроль над злочинними діями президента?
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12.06.2023 09:56 Відповісти
Тільки Трамп сам собі бабушка, а ЗЕлень без бородатої бабушкиі досі б на корпоративах ногами дригала.
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12.06.2023 08:11 Відповісти
Вірити словам брехунів пройдисвітів дуже дорого коштує. Пора вже засвоїти цей урок
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12.06.2023 06:55 Відповісти
Для того чтобы усвоить урок, нужно иметь хотябы зачатки умственных способностей. Но судя как из зеленого говна лепят канхфетку вкусную "Тузик" увы, кровавый урок в прок нашему населению не пошол .
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12.06.2023 07:16 Відповісти
А якщо посадять до виборів, він зможе взяти участь у виборах?
Надіюсь, що не стане Президентом США.
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12.06.2023 06:56 Відповісти
Може.
Але тут юридична колізія:
"інагурацію" зека від нелегала-мексикано він прийме раніше😂
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12.06.2023 07:27 Відповісти
😂!
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12.06.2023 07:29 Відповісти
Трамп нах.
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12.06.2023 06:59 Відповісти
Трамп то такаж сволота диктаторська...киньте його в якусь іншу країну,не таку демократичну він стане тираном
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12.06.2023 07:01 Відповісти
прям як в нас .. несудімий презідент
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12.06.2023 07:08 Відповісти
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12.06.2023 07:16 Відповісти
Странные времена. К власти стали регулярно дорываться тупые бездари и самовлюбленные нарцисы с откровенными холуями наследников орды Парашной *********. Шредер и Меркель, Берлускони и Саркози, Орбан и Вучичь, Зеленский и Земан, Трамп и т.д.
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12.06.2023 07:11 Відповісти
Тому що русня - найкращі в світі маніпулятори.
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12.06.2023 07:59 Відповісти
Trump's win is very likely. All these lawsuits against him do is further mobilize his supporters. For them, there is absolutely nothing Trump could do that would make them stop supporting him. Nothing at all. He could kill someone and eat their flesh, he could screw a 5-year old girl (or a boy), he could take a dump on the American flag on live TV - they would not care. Like, for many here, Zelensky is incapable of ever doing anything right, for tens of millions of Americans Trump cannot do anything wrong. They will vote for him no matter what he does or says, or is accused of, or is proven guilty of. It does not matter. Achille's heel of democracy and its dirty secret is exactly that: the vast majority of people in any country are dumb as rocks, near clinical idiots, and are easily manipulated. This is great - until there appears someone who outdoes professional politicians at their game - manipulating dumb masses, because he is just so much like the dumb masses - intellectually, culturally - in every aspect. Trump is likely to win, unless he up and croaks - he will be 78 years old in 2024… And on the Democratic side there is simply no one who inspires any kind of - I would not even say hope - any kind of positive sentiment. Biden cannot win, he is obviously senile.
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12.06.2023 07:17 Відповісти
Що таке "further mobilize his supporters"? Знов на капітолій ідіоти попруть?
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12.06.2023 09:58 Відповісти
You think using English will somehow add some weight to your lame argument. But it doesn't hold water. No use doing this, 'cos using English doesn't make you any smarter, dude. And you still remain the globalists' useful idiot.
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12.06.2023 10:39 Відповісти
Which part do you disagree with exactly? That Trump has an enormous and determined support base? That his support base gets even more mobilized and determined as Democrats are trying to attack their idol? That the majority of voters are clueless and easily manipulated? That Democrats do not currently have a strong candidate to challenge Trump? Or are you cussing at me because you know what I am saying is true and you don't like that
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12.06.2023 17:05 Відповісти
В тому, що такі дегенерати та покидьки, як Трамп, набирають популярність серед виборців є вина лівацьких лідерів західного світу, які нахабно нав'язують людям та пропагують деструктивні та огидні ідеї, які номальна людина приймати не бажає.
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12.06.2023 07:20 Відповісти
Частково так, але не треба впадати у крайнощі рашиського сакрального домострою
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12.06.2023 07:31 Відповісти
Ну так правацькі ідеї трампістів щє тупіші і огидніші
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12.06.2023 10:02 Відповісти
А як він на вибори піде під кримінальними справами? Що за маячня?
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12.06.2023 07:26 Відповісти
Presumption of innocence. Innocent until proven guilty. One can run for office while under investigation, or even during a trial. There is no prohibition against it. Also, because these lawsuits look very much like the Democrats are trying to cut Trump off from elections and it does not smell good, the trial will not start until after the elections.
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12.06.2023 07:33 Відповісти
Це Америка, там можна

Але ж яка ганьба!
Раніше Президентом Америки міг бути лише чоловік, білий, протестант, який дотримується Божих заповітів
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12.06.2023 07:34 Відповісти
Має право навіть з тюрми балотуватися.
У нас колись так Міша Бродський став депутатом з тюрми.

Скандальную известность приобрёл в связи с разорением концерна «Денди», оказался в тюрьме, в результате обрёл имя и стал депутатом.
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12.06.2023 07:37 Відповісти
Дивна демократія та розподіл компетенцій гілок влади у США.
Як це сам себе може помилувати??!!
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12.06.2023 07:45 Відповісти
Дуже просто. Зараз він рядовий громадянин США, фізична особа, а Президент це юридична особа. Отже юридична особа може помилувати фізичну. Все в рамках закону.
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12.06.2023 08:31 Відповісти
Хіба в ЗЄлєнського не так?
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12.06.2023 07:50 Відповісти
Це якиись позор ! .
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12.06.2023 07:51 Відповісти
Дуже бажаю сісти тому аферисту і фріку!!! З нього президент США був, як з лайна куля!
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12.06.2023 07:53 Відповісти
Трампу світить 400 років на нарах. От як би у нас так було.
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12.06.2023 07:57 Відповісти
За Трампа зараз впряжеться росія і Китай, так що перемога цього рудого таргана дуже імовірна.
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12.06.2023 08:00 Відповісти
От якраз якщо хтось ззовні "впряжеться", у Трампа будуть великі проблеми.
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12.06.2023 10:01 Відповісти
Ви серйозно думаєте, що "впрягуться" відкрито?
Сотні тисяч ботів у соцмережах, "витоки" потрібної інформації у потрібний час (а-ля Бігус), підкуп, залякування, таємничі смерті всіх "неправильних" рядових виконавців, армія озброєних прихильників Qanon біля Капітолію, яка не згодиться на жодний результат виборів, крім "справедливого".
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12.06.2023 10:31 Відповісти
Має гарну мотивацію. І відразу даблбінго у кишені: я Mr. President, я і від тюрми втік.
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12.06.2023 08:26 Відповісти
https://news.liga.net/ua/world/news/v-kabinete-i-garaje-baydena-nashli-sekretnye-dokumenty-naznachen-prokuror-dlya-rassledovaniya https://news.liga.net/ua/world/news/v-kabinete-i-garaje-baydena-nashli-sekretnye-dokumenty-naznachen-prokuror-dlya-rassledovaniya


У кабінеті та гаражі Байдена знайшли секретні документи: призначено прокурора для розслідування

Сьогодні офіс адвоката Білого дому заявив, що помічники Байдена виявили документи з грифом "таємно" часів віцепрезидентства Байдена (2009-2017 роки) у двох місцях у його будинку у Вілмінгтоні, штат Делавер. Документи були на складі в гаражі Байдена та у сусідній кімнаті.
Байден сказав, що документи зберігалися у "замкненому гаражі" і що він співпрацює з Міністерством юстиції з цього питання.
Відповідаючи на запитання журналіста, чому президент Штатів зберігає секретні документи поруч зі спортивною машиною, Байден сказав: "Вони ж не на вулиці".

Першу партію секретних документів - їх було 10 - знайшли в одному з особистих кабінетів Байдена у Вашингтоні, округ Колумбія, ще у листопаді. У них були матеріали розвідки США та інформація про Україну, Іран та Велику Британію.

Деякі із секретних документів були позначені як "цілком секретні", їх знайшли у трьох або чотирьох коробках, де також містилися несекретні документи, що підпадають під дію закону про президентські архіви.

Законодавство США передбачає, що документи з грифом "таємно" мають зберігатися у спеціальних місцях, а після закінчення каденції вони мають передаватися до архіву.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд сьогодні призначив спеціального радника для розслідування секретних документів, виявлених у будинку та колишньому особистому кабінеті Байдена, цим займеться Роберт Хур.

До чеперадла, яке не орієнтується ні в просторі ні в часі питань нема ?
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12.06.2023 08:30 Відповісти
Ой-йой-йой... Піхва вуйкові Йосипові ломиться...
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12.06.2023 08:33 Відповісти
на сьогодні трамп найбільш вірогідний кандидат на перемогу у виборах в США. якщо не буде якогось чуда - він переможе.
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12.06.2023 09:00 Відповісти
Якщо реально станеться так, що американці свідомо оберуть собі злочинця президентом, то буде кінець Америки, як демократичної країни. Але є надія, що в них не таке численне стадо трампобаранів, як у нас зебаранів.
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12.06.2023 10:22 Відповісти
Схеми як в Порошенко
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12.06.2023 10:38 Відповісти
Схеми у твого Зе клоуна, Порох постачає зброю в ЗСУ, а твій Зе клоун що постачає в ЗСУ окрім відосиків
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12.06.2023 12:46 Відповісти
Ну что ты агитки шлешь. Почитай за вывоз Чауса, Панама papers, как перед самой войной сыновей сплавил, переписав имущество на старшего. Там все на поверхности. Заминував Чонгар. Так он за Роттердам плюс должн был за год воорушить Украину до зубов, а его на Чонгар хватило. Смешно. Я уже про договорняк с Фирташом не буду расписывать.
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14.06.2023 23:09 Відповісти
В тебе Зе лайно в голові, на повєрхності 😁

Ви клоуни Пороха посадити вже не можете пятий рік
Сходи до лікаря і памятай про зданий коломойським клоуном Південь України.
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15.06.2023 01:23 Відповісти
Вова зеленський з Дєрмаком як манни небесної чекають коли Америка вибере Трампа президентом, щоб згорнути війну і визнати Південь України кацапським.
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12.06.2023 12:45 Відповісти
Хіба це не корупція? Тільки особлива - американська? Поясніть мені, старому дурню, будь ласка. Можливо, я помиляюсь?
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12.06.2023 13:00 Відповісти
 
 