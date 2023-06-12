Країни Заходу, Росія та її союзники нарощують ядерний арсенал, - SIPRI
Модернізацію своїх ядерних розробок продовжують як Росія, Китай, КНДР та Індія, так і Британія, Ізраїль, США та Франція. Міжнародна напруженість зростає. Вже до кінця цього десятиліття Китай може мати ядерний арсенал, співставний з американським і російським.
Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI), інформує Цензор.НЕТ.
Держави все більше почали інвестувати у ядерні арсенали, особливо на тлі погіршення геополітичної обстановки. Від початку широкомасштабної російсько-української війни кількість оперативного ядерного озброєння у світі зросла. Велика Британія, Ізраїль, Індія, Китай, КНДР, Пакистан, Росія, США та Франція продовжують модернізацію своїх ядерних арсеналів, деякі країни торік розгорнули нові системи озброєнь.
Станом на січень у світі нараховувалося 12 512 ядерних боєголовок, 9 576 з них знаходилися на складах для потенційного використання, що на 86 одиниць більше, ніж у січні 2022 року.
Близько 3 844 боєголовок розгорнуті на ракетах і літаках, а близько 2 тисяч (майже всі належать США або Росії) знаходяться у стані підвищеної боєздатності.
- Китай — за рік кількість боєголовок зросла з 350 до 410 одиниць і продовжує зростати. Потенційно до кінця десятиліття кількість китайських балістичних ракет може зрівнятися з американською чи російською.
- Велика Британія — оголосила про підвищення ліміту ядерних боєголовок з 225 одиниць до 260.
- Франція — працює над атомним підводним човном, оснащеним балістичними ракетами третього покоління та новою крилатою ракетою повітряного базування
- Індія — робить акцент на системах далекого радіусу дії, зокрема, здатних вражати цілі на території Китаю.
- КНДР — виготовила близько 30 боєголовок за рік і має матеріал, щоб мати 50-70.
- Ізраїль — офіційно не визнає наявності ядерної зброї, проте, згідно із доповіддю, теж модернізує ядерний арсенал.
"Ми входимо в один із найнебезпечніших періодів в історії людства. Вкрай важливо, щоб уряди світу знайшли способи співпраці для зниження геополітичної напруженості та скорочення гонки озброєнь", — підкреслює директор SIPRI Ден Сміт.
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ЯО нужно
1. Для "политики сдерживания". Это когда расказывают сказки про ядерную зиму, радиацию и прочую чушь. Уже не актуально.
2. Терроризм. Ну тут понятно. Это самое эффективное оружие для террора. Вот почему так боятся распространения. Если даже американцы, был случай, боеголовку потеряли, то что будет если все начнут делать и какие то кацапы продадут пару штук бородачам. Которые гипотетически могут взорвать ее в центре, скажем, Нью-Йорка и тогда сотни тысяч людей погибнет, и урон космический. Так что это да, самое эфективное, только какого тогда вы его "наращиваете"?
есть разве что нюанс что рашка сама страна террорист и может его жахнуть не по военным а по городу, но я думаю тогда ей точно ппц.
3. Самая главная цель ЯО. Так как технология секретна, сложна и т.д. то это в тупую распил. И при чем все кормились с этого как США, так и СССР. Ну сейчас на рашке пилят шо ппц, поэтому ядерные программы цветут. Один Посейдон чего стоит. Набрали немеряно бабла, сделали сраный дрон с боеголовкой и расказывают дебилам что там он цунами может вызвать (я не знаю каким идиотом надо быть что бы вообще в такое поверить). Какой бы мощности взрыв не был бы, никакого цунами быть в принципе не может. Ну красиво пузырь подымет, или там султан образует красивый. Интересно наверно за этим смотреть, даже с небольшого растояния, бо там опасности нуль.
@Ray_net_ua
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"Хорошие русские", это как хорошие черти в аду. Которые хотят сохранить ад вместо его полного разрушения. Хотят, только поменять власть в аду. Поменять Сатану, на нового. Ведь с новой власть, ад будет лучше и черти в аду будут веселее.