Країни Заходу, Росія та її союзники нарощують ядерний арсенал, - SIPRI

Модернізацію своїх ядерних розробок продовжують як Росія, Китай, КНДР та Індія, так і Британія, Ізраїль, США та Франція. Міжнародна напруженість зростає. Вже до кінця цього десятиліття Китай може мати ядерний арсенал, співставний з американським і російським.

Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI), інформує Цензор.НЕТ.

Держави все більше почали інвестувати у ядерні арсенали, особливо на тлі погіршення геополітичної обстановки. Від початку широкомасштабної російсько-української війни кількість оперативного ядерного озброєння у світі зросла. Велика Британія, Ізраїль, Індія, Китай, КНДР, Пакистан, Росія, США та Франція продовжують модернізацію своїх ядерних арсеналів, деякі країни торік розгорнули нові системи озброєнь.

Станом на січень у світі нараховувалося 12 512 ядерних боєголовок, 9 576 з них знаходилися на складах для потенційного використання, що на 86 одиниць більше, ніж у січні 2022 року.

Близько 3 844 боєголовок розгорнуті на ракетах і літаках, а близько 2 тисяч (майже всі належать США або Росії) знаходяться у стані підвищеної боєздатності.

Китай — за рік кількість боєголовок зросла з 350 до 410 одиниць і продовжує зростати. Потенційно до кінця десятиліття кількість китайських балістичних ракет може зрівнятися з американською чи російською.

Велика Британія — оголосила про підвищення ліміту ядерних боєголовок з 225 одиниць до 260.

Франція — працює над атомним підводним човном, оснащеним балістичними ракетами третього покоління та новою крилатою ракетою повітряного базування

Індія — робить акцент на системах далекого радіусу дії, зокрема, здатних вражати цілі на території Китаю.

КНДР — виготовила близько 30 боєголовок за рік і має матеріал, щоб мати 50-70.

Ізраїль — офіційно не визнає наявності ядерної зброї, проте, згідно із доповіддю, теж модернізує ядерний арсенал.

"Ми входимо в один із найнебезпечніших періодів в історії людства. Вкрай важливо, щоб уряди світу знайшли способи співпраці для зниження геополітичної напруженості та скорочення гонки озброєнь", — підкреслює директор SIPRI Ден Сміт.