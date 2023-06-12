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Сили оборони уразили два ворожі пункти управління

зсу,авіація

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога", - йдеться в повідомленні.

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А про наслідки уражень щось відомо?
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12.06.2023 07:35 Відповісти
 
 