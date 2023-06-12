Очікуємо аналогічного рівня підтримки з боку партнерів, - Резніков про наступний "Рамштайн"
На черговому засіданні "Рамштайні" планується детально обговорити "літакову коаліцію". Україна очікує аналогічного рівня підтримки з боку партнерів.
Про це в коментарі Military Media Center повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". У цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - йдеться в повідомленні.
Резніков додав, що до складу української делегації включили представників Повітряних Сил ЗСУ.
"Командувач ПС генерал Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовку пілотів та логістичні питання.
Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", - зазначив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Печера Дракона:
А ви звернули увагу, що на відміну від Бучі, Ірпеня і багатьох інших подій, Захід підрив Каховської ГЕС не прийняв. Західна преса пише про цю катастрофу в стилі "не все однозначно". Навіть такий твердий союзник України як Британія, зайняла позицію "ми не знаємо хто". Британський прем'єр Ріші Сунак чітко заявив, що він не може точно сказати хто саме підірвав Каховську ГЕС.
Що сталося? Нам же кажуть, що головна заслуга зеленої влади в тому, що вона виграла інформаційну війну. Команда Зеленського, мовляв, медійники, тому на інформаційних війнах знаються гарно. Що ж сталося зараз?
А нічого не сталося. Себто - взагалі нічого. Зелена влада зробила те що робила завжди, тобто ні хрена. А от той, хто за них весь цей час вигравав інформаційні війни, цього разу вирішив що досить робити роботу за зелених. Про кого мова?
Повертаюся до згадки про Ріші Сунака. Попередник Сунака, Боріс Джонсон буквально за кілька днів до вторгнення в Україну, похвалився створенням інформаційного спецназу для (увага!!!) протистояння російській пропаганді. Далі зрозуміло?
На відміну від 2014 р. цього разу в інформаційному полі Москва не почувалася паном ситуації і зелені, як завжди, назвали це своєю заслугою. Я наважуся припустити, що насправді в інформаційному і кібернетичному полі Москві весь цей час протистояли британці.
Чому вони не роблять цього зараз? А через те, про що я писав раніше. Захід бачить, що Україна іде до перемоги і доромагати перестає. Захід достатьно допоміг Україні, але він не збирається допомагати авторитарному режиму, на який прагнуть перетворититися зелені.
Якщо так, то чим ближче буде до перемоги, тим холоднішим ставатиме душ Заходу для зелених. Не вірите? Прбачите.
500 не буде. Ще й задарма. Яйцекладу.
Їх ще утримувати треба також.
п.с. точну кількість нам не скажуть відразу, на додачу будуть ще Ф-18. Думаю від 100 до 200 буде, згодом.
ніхто не хоче винищити корупцію, всі тільки хочуть сісти в крісло і відразу сісти на потоки.
І, допоки, мудрий нарід цього не зрозуміє зЕ-рмаки з коломойськими будуть висмоктувати з нього та його дітей не лише гроші, а й життя.
то нащо коментуєте коли знаєте що вам не буде відповіді?
Це не ваша особиста сторінка, тому вам доведеться отримувати коментарі від тих, хто хто викриває вашу брехню та маніпуляції.
прикольно.))
Ви вважаєте себе не лише неперевершиним маніпулятором, а й видатною персоною. Слоном.
Потустіться, в своїй манії величі. Аби не відписались, то й пригадала б вас.
Ви, лише, один з міліонів дописувачів. До речі, як і я.
Перестаньте брехати, то й не доведеться вас носом тикати. Будвайте.