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допомога (7871) літак (2853) Резніков (1442)

Очікуємо аналогічного рівня підтримки з боку партнерів, - Резніков про наступний "Рамштайн"

резніков,рамштайн

На черговому засіданні "Рамштайні" планується детально обговорити "літакову коаліцію". Україна очікує аналогічного рівня підтримки з боку партнерів.

Про це в коментарі Military Media Center повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". У цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - йдеться в повідомленні.

Резніков додав, що до складу української делегації включили представників Повітряних Сил ЗСУ. 

"Командувач ПС генерал Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовку пілотів та логістичні питання.

Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", - зазначив Резніков. 

Автор: 
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Топ коментарі
+8
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12.06.2023 08:46
+7
крадій Резніков робить морду цеглою і не соромиться щось там заявляти, а має бути давно під слідством чи навіть у в'язниці

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12.06.2023 07:54
+6
Знаєте , чому в мене є сумніви, що до перемоги, тому що ця півтора Резніков , досі не у слідчому ізоляторі. Та і не подав у відставку. Нагадаю , Джонсон із якоїсь дрібниці в час Ковіду , залишив пост прем'єра, та партію .
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12.06.2023 08:06
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крадій Резніков робить морду цеглою і не соромиться щось там заявляти, а має бути давно під слідством чи навіть у в'язниці

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12.06.2023 07:54 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Печера Дракона:
 А ви звернули увагу, що на відміну від Бучі, Ірпеня і багатьох інших подій, Захід підрив Каховської ГЕС не прийняв. Західна преса пише про цю катастрофу в стилі "не все однозначно". Навіть такий твердий союзник України як Британія, зайняла позицію "ми не знаємо хто". Британський прем'єр Ріші Сунак чітко заявив, що він не може точно сказати хто саме підірвав Каховську ГЕС.
Що сталося? Нам же кажуть, що головна заслуга зеленої влади в тому, що вона виграла інформаційну війну. Команда Зеленського, мовляв, медійники, тому на інформаційних війнах знаються гарно. Що ж сталося зараз?
А нічого не сталося. Себто - взагалі нічого. Зелена влада зробила те що робила завжди, тобто ні хрена. А от той, хто за них весь цей час вигравав інформаційні війни, цього разу вирішив що досить робити роботу за зелених. Про кого мова?
Повертаюся до згадки про Ріші Сунака. Попередник Сунака, Боріс Джонсон буквально за кілька днів до вторгнення в Україну, похвалився створенням інформаційного спецназу для (увага!!!) протистояння російській пропаганді. Далі зрозуміло?
На відміну від 2014 р. цього разу в інформаційному полі Москва не почувалася паном ситуації і зелені, як завжди, назвали це своєю заслугою. Я наважуся припустити, що насправді в інформаційному і кібернетичному полі Москві весь цей час протистояли британці.
Чому вони не роблять цього зараз? А через те, про що я писав раніше. Захід бачить, що Україна іде до перемоги і доромагати перестає. Захід достатьно допоміг Україні, але він не збирається допомагати авторитарному режиму, на який прагнуть перетворититися зелені.
Якщо так, то чим ближче буде до перемоги, тим холоднішим ставатиме душ Заходу для зелених. Не вірите? Прбачите.
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12.06.2023 10:31 Відповісти
В Європі 1500 ф-16 -- планують нам виділити 48 -- якось не солідно .
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12.06.2023 07:58 Відповісти
Кажись то же 48, але Ф-18, лише одна Австралія хоче передати.
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12.06.2023 08:02 Відповісти
Година польоту F-16 коштує близько $8000 доларів

500 не буде. Ще й задарма. Яйцекладу.
Їх ще утримувати треба також.

п.с. точну кількість нам не скажуть відразу, на додачу будуть ще Ф-18. Думаю від 100 до 200 буде, згодом.
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12.06.2023 08:12 Відповісти
Я теж за 200 . Літаки не яицеіду а в армію -- це життя солдат і цивільних .
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12.06.2023 08:16 Відповісти
Тільки паливо то буде закуповувати яйцеїд
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12.06.2023 08:26 Відповісти
Гешефт -- потрібно західнии контроль .
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12.06.2023 08:32 Відповісти
Переживаю, що за*бецься захід на певному етапі…. Тим паче що західний електорат «чутливий» до «цього»..
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12.06.2023 08:48 Відповісти
Захід знає шо в нас корупція ? -- знає -- то шо ім мішає направити сюди 10000 ревізорів на своі гроші і зброю -- шоб потім не завивати -- а де гроші - Зін .
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12.06.2023 09:05 Відповісти
Я переживаю щоб нам не довелося завивти «де гроші?». Корупція це наша проблема насамперед , і дуже гостра.
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12.06.2023 11:27 Відповісти
Нам треба мінімум 200 літаків про це говорили і наші військові тобто велика кількість ф-16 і це необхідно для життів наших військ надіюсь наші союзнички це розуміють
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12.06.2023 09:09 Відповісти
Ото «нам треба» і є ключовим…
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12.06.2023 11:28 Відповісти
Ключовим бо нам дійсно треба
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12.06.2023 12:33 Відповісти
Яйця самі літати не вміють. "Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й" яєць.
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12.06.2023 08:01 Відповісти
Знаєте , чому в мене є сумніви, що до перемоги, тому що ця півтора Резніков , досі не у слідчому ізоляторі. Та і не подав у відставку. Нагадаю , Джонсон із якоїсь дрібниці в час Ковіду , залишив пост прем'єра, та партію .
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12.06.2023 08:06 Відповісти
Скільки б він прожив у Ісраїлі,якби крав під час війни,думаю недовго,а скільки б прожив "комік" із жартом- "сіньйор холокост",хвилини дві поки хтось перезарядив зброю,а тут вони займають найвищі посади,тому з цими потворами перемоги не буде.
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12.06.2023 08:23 Відповісти
А в мене є сумніви, що поразка України в конвенційній війні покладе край хронічній корупції.
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12.06.2023 08:27 Відповісти
Війну виграємо, та якою цоною, з урахуванням того, як ціле провладне шобло не медійно, а реально наживається на війні.
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12.06.2023 10:38 Відповісти
яйка по 17 ?
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12.06.2023 08:19 Відповісти
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12.06.2023 08:46 Відповісти
Вот г#ндон штопаний.
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12.06.2023 09:56 Відповісти
як би це цинічно не звучало але перемога у війні означатиме що наші хлопці ціною життя захистили бажання президента бачити на посадах свинарч...пардону просю, резнікових.

ніхто не хоче винищити корупцію, всі тільки хочуть сісти в крісло і відразу сісти на потоки.
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12.06.2023 10:04 Відповісти
Різниця в тому, що "свинарчуки" обкрадали кацапів, резнікови, обкрадають українців.
І, допоки, мудрий нарід цього не зрозуміє зЕ-рмаки з коломойськими будуть висмоктувати з нього та його дітей не лише гроші, а й життя.
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12.06.2023 10:34 Відповісти
ви ж знаєте що я вас ігнорую через бидлячу поведінку а саме - запанібратство?

то нащо коментуєте коли знаєте що вам не буде відповіді?
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12.06.2023 10:59 Відповісти
Ви ж розумієте, що мені без різниці і ви, і ваші істерики?
Це не ваша особиста сторінка, тому вам доведеться отримувати коментарі від тих, хто хто викриває вашу брехню та маніпуляції.
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12.06.2023 11:06 Відповісти
що ж, у мене тепер буде персональна моська що мене обгавкує.

прикольно.))
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12.06.2023 11:19 Відповісти
Олександре, у вас проблеми з самооцінкою.
Ви вважаєте себе не лише неперевершиним маніпулятором, а й видатною персоною. Слоном.
Потустіться, в своїй манії величі. Аби не відписались, то й пригадала б вас.
Ви, лише, один з міліонів дописувачів. До речі, як і я.
Перестаньте брехати, то й не доведеться вас носом тикати. Будвайте.
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12.06.2023 12:37 Відповісти
я ж кажу - гавкай, мосько, гавкай.)))
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12.06.2023 12:41 Відповісти
Може там резнікову кулуарно ляща дадуть доброго а вже потім про літаки поговорять
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12.06.2023 10:24 Відповісти
ДАЙТЕ КРИЛАТІ РАКЕТИ або бригаду морпіхів США !!! кацап ***** воює з НАТО. То покажіть що це таке НАТО !!
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12.06.2023 10:32 Відповісти
 
 