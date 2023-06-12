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МАГАТЕ (674) Запорізька АЕС (1355) Рафаель Гроссі (270) Каховська ГЕС (565)

Експертам МАГАТЕ потрібен доступ до Запорізької ТЕЦ, - Гроссі

запорізька

Експертам МАГАТЕ потрібен доступ до місця поблизу ЗАЕС, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між різними вимірами висоти водосховища, яке постачає воду для охолодження шести реакторів станції та сховища відпрацьованого палива.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Укрпаїна.

Він зазначив, що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає, після того, як 6 червня була пошкоджена гребля внизу за течією, але напередодні на ЗАЕС повідомили, що за вимірюваннями на вході Запорізької ТЕЦ (ЗТЕС) він був стабільним близько доби, де вода закачується в канал для використання на ЗАЕС.

Водночас повідомляється, висота продовжує падати в інших місцях величезного водосховища, що може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.

Так, висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів, йдеться у заяві.

"Можливо, ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшого водосховища. Але ми зможемо дізнатися про це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС", - наголошує Гроссі.

У МАГАТЕ також повідомили, що за поточної висоти водосховища ЗТЕС водяні насоси продовжують працювати. Проте зараз вони не експлуатуються постійно, оскільки і канал ЗТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців.

Басейн-охолоджувач ЗАЕС та випускний канал ЗТЕС є невіддільною частиною безперервної подачі охолоджувальної води, і Гроссі ще раз зазначив, що підтримка їхньої цілісності має життєво важливе значення для безпеки станції.

"Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка знаходиться за кілька кілометрів від нас. Я повністю розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС", - додав він.

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Топ коментарі
+3
Перш за все туди потрібен доступ ЗСУ!
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12.06.2023 08:09
+2
тривога зростає...
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12.06.2023 08:05
+1
Нафіга їм доступ? Нєвсьо ж так адназначна
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12.06.2023 08:11
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тривога зростає...
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12.06.2023 08:05 Відповісти
Подзвони до ***** чи почекай поки ЗСУ порєшають.
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12.06.2023 08:09 Відповісти
Перш за все туди потрібен доступ ЗСУ!
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12.06.2023 08:09 Відповісти
Нафіга їм доступ? Нєвсьо ж так адназначна
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12.06.2023 08:11 Відповісти
А зі супутника хіба не можна визначити рівень водойми?
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12.06.2023 08:18 Відповісти
Не треба потім дивуватися, ні малоросам, ні заходу, новій екологічній катастрофі
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12.06.2023 08:21 Відповісти
Потрібен-бери, нам не шкода
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12.06.2023 10:05 Відповісти
Потрібен доступ, але кацапи не дають. Ну, й слава Богу. Будемо пити пиво у Польщі. На бабло ООН. Бо не дають доступ. Я кАнЄшно не самий розумний, але просити про підключення до електромережі у прибиральниці Укренерго я не буду. Я звернусь до Начальника. З заявою. МЕГАТЕ не може звернутись до ****** безпосередньо ? Чи не бажає зв'язуватись з злочинцем ? Якщо до Росатому їм не дають перепустку. ДОВІДКА: у мАсквє пиво дешевше ніж у Німеччині та Польщі.
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12.06.2023 10:18 Відповісти
В рф не пиво, а -- сеча.
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12.06.2023 10:21 Відповісти
Магатешники есть на ЗАЭС, пусть пешком сходят и я думаю, что их трогать не будут.
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12.06.2023 11:26 Відповісти
Сильвио Берлускони умер в больнице
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12.06.2023 11:54 Відповісти
Я надеюсь что он путина заразил такой же болезнью
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12.06.2023 12:05 Відповісти
..просите 6Флот США,есть спецы,вырежут тихой ночью всех мокшанских тварей на ЗАЭС
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12.06.2023 13:37 Відповісти
 
 