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Миколаївська область (2207) обстріл (27076) Очаків (203)

Ворог знову бив по Очакову, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, - ОВА

очаків

Вчора, 11 червня, о 9:53 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Також вчора, о 10:17 ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено об‘єкт соціальної інфраструктури. Постраждалих немає", - зазначає він.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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Сьогодні день підерассії. Можна спокійно випити за упокій і поставити стопку горілки "с корочкой хлеба".
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12.06.2023 08:25 Відповісти
Как нет разрушений , а вы смотрели ? Все волны в дырках . А самая большая у кима в голове .
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12.06.2023 08:42 Відповісти
 
 