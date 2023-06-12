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Маріуполь (3205) Азовсталь (437) Андрющенко Петро (692)

Завод "Азовсталь" окупанти перетворюють на військову базу, - Андрющенко

азовсталь

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни перетворюють завод "Азовсталь" на військову базу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольській пост-мост на "Азовсталь" на зараз. Росіяни продовжують ремонт укріплення "Азовсталі" від центральних прохідних і далі вглибину, трансформуючи все це у військову базу", - розповів він.

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А що, хтось думав, що вони там розгорнуть ливарне виробництво?
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12.06.2023 08:56 Відповісти
У них все війська база, а люді всі не програмісти чи художники - все солдати.
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12.06.2023 09:08 Відповісти
то їхня могила там буде
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12.06.2023 09:11 Відповісти
Там де хозяйнував ахметов (кучма молодший) (Луганск, Донецьк, Маріуполь.. і таке інше) - все опинилось в руках кацапів- совпадєніє??
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12.06.2023 10:17 Відповісти
Окружить и подождать.
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12.06.2023 10:32 Відповісти
Хай збираються щільніше - у снарядів "Хаймерсу" вольфрамових кульок вистачить Буде більше для них мішеней
"Чим густіша трава - тим легше косить!"
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12.06.2023 10:36 Відповісти
..в плен не брать,выжигать тварей с болот мацковии...
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12.06.2023 11:31 Відповісти
 
 