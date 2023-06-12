Завод "Азовсталь" окупанти перетворюють на військову базу, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни перетворюють завод "Азовсталь" на військову базу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольській пост-мост на "Азовсталь" на зараз. Росіяни продовжують ремонт укріплення "Азовсталі" від центральних прохідних і далі вглибину, трансформуючи все це у військову базу", - розповів він.