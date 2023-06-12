Шойгу намагається врятувати власний імідж та армії РФ, - британська розвідка
Минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зберігав високу публічну активність, ймовірно, з метою представити себе відповідальним за стратегічні питання, тоді як Україна прискорює наступальні операції.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"Шойгу надав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій Росії, в тому числі зробив майже напевно серйозно перебільшені заяви про втрати України. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів", - йдеться в повідомленні.
Міністр оборони РФ також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт.
"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримки позитивного іміджу перед все більш відвертою критикою з боку деяких співвітчизників", - зазначають у Міноборони Британії.
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"Рукожопі, сер!"
Так що не варто дивуватися з того, що прострочені снаряди радянського часу відмовляють через один і через технічні причини, а снаряди путінського часу відмовляють усі і через причини до техніки відношення не мають. Працювати нема кому, а ті, хто працює, отримують копійки.
Яка зарплата, так й робота.
Манагерів та патріотів багато, токарів та збирачів немає
Починаючи від кращого в 20-му столітті конструктора стрілецької зброї, Гуго Шмайсера, який лише "допомагав" напівграмотному колгоспному трактористу Михайлу Калашнікову і закінчуючи ракетно-космічною сферою, яка в 50-60 "з невідомої причини" буквально вистрілила, а потім на протязі півстоліття насилу намагаються повторити напрацювання попереднього покоління
Вас іст денн лос?
Там другий вартий першого, а перший другого.
О tempora, o mores!
Золотарь, он же ассенизатор, должен заниматься откачкой говна, а не руководить армией. Если золотарь, он же ассенизатор, руководит армией то армия превращается в говно.
А вот если во главе армии поставить золотаря, он же ассенизатор, с ВУС "оленевод" то естественно то, что армия превращается в оленье говно.