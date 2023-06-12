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Новини Агресія Росії проти України
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Велика Британія (5334) розвідка (3804) Шойгу (622)

Шойгу намагається врятувати власний імідж та армії РФ, - британська розвідка

шойгу

Минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зберігав високу публічну активність, ймовірно, з метою представити себе відповідальним за стратегічні питання, тоді як Україна прискорює наступальні операції.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Шойгу надав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій Росії, в тому числі зробив майже напевно серйозно перебільшені заяви про втрати України. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони РФ також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт.

"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримки позитивного іміджу перед все більш відвертою критикою з боку деяких співвітчизників", - зазначають у Міноборони Британії.

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Топ коментарі
+11
Хай роги оленячи вдіває, та бубна до рук бере...
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12.06.2023 09:15
+11
Третій день поспіль яказь гуйня із Цензором - не зайти, безкінечні перевірки, "500 Сервер перевантажений запитами"...
Вас іст денн лос?
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12.06.2023 09:59
+9
Вони вже "подвоїли зусилля оборонної промисловості"! В часи АТО "іхтамнєти" бухтіли стосовно "прострочених" снарядів, які не стріляють та не вибухають (а то й летять куди попало чи у стволах розриваються) з-за корозії та розкладення метальних та ініціюючих речовин Зараз "дно пробите" остаточно - МО РФ заборонило використання значних партій снарядів калібру 122 та 152 мм (гаубичних) - з-за "самодетонації" І снаряди ці випуску 2023 року! Тобто НОВЕНЬКІ Це або брак у підривачах-детонаторах, або у порохових зарядах, або у наповненні снарядів бракованою вибухівкою
"Рукожопі, сер!"
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12.06.2023 10:08
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Хай роги оленячи вдіває, та бубна до рук бере...
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12.06.2023 09:15 Відповісти
Разве что харакири себе сделает в прямом эфире.
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12.06.2023 10:06 Відповісти
Пригожину Шойгу подобається таким, як є... сохатим...
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12.06.2023 10:09 Відповісти
Що врятувати? Тому кацапу в Єгипті було простіше врятуватися)
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12.06.2023 09:53 Відповісти
Нахера воно іму -- путя мабуть спецом таких ібанутих понаставляв .
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12.06.2023 09:54 Відповісти
Дурень обставляє себе ще дурнішими, щоб розумним здаватись. А розумний - розумними.
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12.06.2023 10:05 Відповісти
Міністр оборони РФ також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля, жінок більше рожати. Не простіше було б просто піти з України і десь там розводити оленів, бити в бубен
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12.06.2023 09:58 Відповісти
Вони вже "подвоїли зусилля оборонної промисловості"! В часи АТО "іхтамнєти" бухтіли стосовно "прострочених" снарядів, які не стріляють та не вибухають (а то й летять куди попало чи у стволах розриваються) з-за корозії та розкладення метальних та ініціюючих речовин Зараз "дно пробите" остаточно - МО РФ заборонило використання значних партій снарядів калібру 122 та 152 мм (гаубичних) - з-за "самодетонації" І снаряди ці випуску 2023 року! Тобто НОВЕНЬКІ Це або брак у підривачах-детонаторах, або у порохових зарядах, або у наповненні снарядів бракованою вибухівкою
"Рукожопі, сер!"
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12.06.2023 10:08 Відповісти
"...Средний возраст работников оборонного комплекса России 58-60 лет"

Так що не варто дивуватися з того, що прострочені снаряди радянського часу відмовляють через один і через технічні причини, а снаряди путінського часу відмовляють усі і через причини до техніки відношення не мають. Працювати нема кому, а ті, хто працює, отримують копійки.
Яка зарплата, так й робота.
Манагерів та патріотів багато, токарів та збирачів немає
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12.06.2023 10:16 Відповісти
Знайди у Гугл книжечку "НИГ разгадывает тайны" Автор - Ілля Симанчук Якщо відкинуть радянські брехні - багато цікавих "тем для роздумів" зустріть можна І навіть про оце, що я написав - у главі 9-тій
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12.06.2023 10:43 Відповісти
Саме цю книгу я не читав, хоча по темі знаю багато чого.
Починаючи від кращого в 20-му столітті конструктора стрілецької зброї, Гуго Шмайсера, який лише "допомагав" напівграмотному колгоспному трактористу Михайлу Калашнікову і закінчуючи ракетно-космічною сферою, яка в 50-60 "з невідомої причини" буквально вистрілила, а потім на протязі півстоліття насилу намагаються повторити напрацювання попереднього покоління
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12.06.2023 11:09 Відповісти
І душевніше ж наскільки
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12.06.2023 10:21 Відповісти
Третій день поспіль яказь гуйня із Цензором - не зайти, безкінечні перевірки, "500 Сервер перевантажений запитами"...
Вас іст денн лос?
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12.06.2023 09:59 Відповісти
Або рф, або ОП.
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12.06.2023 10:02 Відповісти
Наступ на свободу слова? Нас не зламати.
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12.06.2023 10:06 Відповісти
в них на цензорі це давно..особлива як VPN включений
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12.06.2023 10:13 Відповісти
І ось це тупе і ганебне чмо 20 років позиціонувалося як "Другий після путіна".
Там другий вартий першого, а перший другого.
О tempora, o mores!
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12.06.2023 10:06 Відповісти
намагання цього оленя кацапсячого такі важливі для українців, що їх треба тут згадувати?
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12.06.2023 10:16 Відповісти
Серега, вернись к своим оленям, целее будешь. А то Пригожин может надругаться. В извращенном виде.
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12.06.2023 10:20 Відповісти
А воно знає що таке ІМІДЖ ? Служити б радий, але вислужуватись легше, здуваючи пил з комірця шефа.
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12.06.2023 10:22 Відповісти
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12.06.2023 10:31 Відповісти
На Западе у них давно нет никакого имиджа. На войну в Украине смотрят как на возню неумелых детей, прежде всего из-за потерь.
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12.06.2023 10:35 Відповісти
Оленевод должен заниматься оленями а не руководить армией. Когда армией руководит алень по ВУС "оленевод" то армия превращается в стадо аленей.
Золотарь, он же ассенизатор, должен заниматься откачкой говна, а не руководить армией. Если золотарь, он же ассенизатор, руководит армией то армия превращается в говно.
А вот если во главе армии поставить золотаря, он же ассенизатор, с ВУС "оленевод" то естественно то, что армия превращается в оленье говно.
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12.06.2023 10:41 Відповісти
А ви б йому довірили оленів? Там реально працювати треба. І не з гарматним м"ясом, а с живими істотами..
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12.06.2023 11:16 Відповісти
Згоден. Оленів шкода.
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12.06.2023 11:25 Відповісти
Оленевод не хочет тяо применять, поэтому из музыканта готовят ли харви освальда.
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12.06.2023 23:23 Відповісти
 
 