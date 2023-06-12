УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12062 відвідувача онлайн
Новини
7 069 6
ВМС (1364) визволення (561) Донецька область (7557)

При визволенні Сторожевого морпіхи знищили майже 50 окупантів, чотирьох взяли у полон, - ВМС ЗСУ

сторожове

Морські піхотинці під час звільнення села Сторожеве Донецької області знищили близько 50 російських загарбників і чотирьох взяли в полон.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті стабілізаційних дій в населеному пункті було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю.

Нагадаємо, зранку 12 червня ЗСУ повідомили про визволення села Сторожеве Донецької області.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Втопити всіх полонених. У бочці. Або в унітазі. Я - не садист, але не погоджуюсь з насиллям дегенератів над матінкою-Природою, над Дніпром, над тваринами та звірами. Не кажучи вже про людей. Безвинних.
показати весь коментар
12.06.2023 10:25 Відповісти
От коли сам захопиш полонених - роби з ними що хочеш. А так хлопцям на передовій видніше що з ними робити.
показати весь коментар
12.06.2023 10:29 Відповісти
Він не бачив,як захисник з полону землю обіймав. Ці уроди потрібні для обміну, так що нехай топають в лагеря
показати весь коментар
12.06.2023 10:33 Відповісти
На каго обмінювати тоді будете ?
показати весь коментар
12.06.2023 10:34 Відповісти
Наші котики морські, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
показати весь коментар
12.06.2023 10:50 Відповісти
Героям України слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
12.06.2023 11:03 Відповісти
 
 