У роботі сайту Цензор.НЕТ спостерігаються проблеми

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Топ коментарі
+32 Gal
показати весь коментар12.06.2023 10:32
+26 Алекс Мышкевич
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+22 Аркадій Пастух 1674f9c0
показати весь коментар12.06.2023 10:33
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С. Петлюра
Всі чудово знають де вони сидять в Києві 👿
А ЗЄля із головКротом та всією кротівнею ходили по Херсоні і жодного пострілу.
Випадково?
Бережуть агента....
"Лучшіє в мірє русскіє хакери" навіть на дефейс головної сторінки не спромоглись.
Єдине, на що вистачає клепки - банальний DDoS. Як і на фронті - закидувати м`ясом - єдине, на що вони здатні.
При умові, що вона відповідає "політиці партії", інакше - бан.