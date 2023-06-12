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У роботі сайту Цензор.НЕТ спостерігаються проблеми

цензор

Шановні читачі! З технічних причин у роботі сайту Цензор.НЕТ спостерігаються проблеми.

Наразі фахівці працюють над вирішенням ситуації. Перепрошуємо за незручності.

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Топ коментарі
+32
Маю підозру, що то не тільки кацапи сайт покласти хочуть. Тут і своїх гнид, на жаль, вистачає.
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12.06.2023 10:32
+26
Пороха обстріляли, Головного равіна обстріляли, евакуйованих обстрілюють і вбивають

А ЗЄля із головКротом та всією кротівнею ходили по Херсоні і жодного пострілу.

Випадково?
Бережуть агента....
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12.06.2023 10:40
+22
Чому лише одна версія - кацапи? А жОПа, що лише спокійно спостерігає? Та в неї від ЦЕНЗОРА пердаки більше горять, ніж в кацапів.
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12.06.2023 10:33
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12.06.2023 10:29 Відповісти
трошки є.
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12.06.2023 10:30 Відповісти
Та не трошки, а глюче добре. Але ми розуміємо, що зараз не тойчас коли можна претензії висловлювати. Ставимося з розумінням...
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12.06.2023 10:48 Відповісти
Та отож
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12.06.2023 10:56 Відповісти
Ну так від кацапів нічого крім проблем чекати не доводиться.
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12.06.2023 10:30 Відповісти
Маю підозру, що то не тільки кацапи сайт покласти хочуть. Тут і своїх гнид, на жаль, вистачає.
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12.06.2023 10:32 Відповісти
"Не так страшні московські воші, як малороські гніди"

С. Петлюра

Всі чудово знають де вони сидять в Києві 👿
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12.06.2023 10:37 Відповісти
А шо тільки в Києві?
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12.06.2023 10:49 Відповісти
Саме так, на жаль 😠
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12.06.2023 10:58 Відповісти
Чому лише одна версія - кацапи? А жОПа, що лише спокійно спостерігає? Та в неї від ЦЕНЗОРА пердаки більше горять, ніж в кацапів.
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12.06.2023 10:33 Відповісти
Ви би бачили, що кілька днів тому на Нексті творилось під інформацією, про те, що Порошенко в Херсоні під осбтріл попав. Там подлякові гниди просто гімном стікали, навіть кацапи були шоковані. Так і тут. Як там Петлюра говорив? О тож...
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12.06.2023 10:37 Відповісти
Пороха обстріляли, Головного равіна обстріляли, евакуйованих обстрілюють і вбивають

А ЗЄля із головКротом та всією кротівнею ходили по Херсоні і жодного пострілу.

Випадково?
Бережуть агента....
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12.06.2023 10:40 Відповісти
СовпадЄніЄ...
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12.06.2023 10:50 Відповісти
Зеля живий бо Пуйло знайе що якщо розвьяже руки Пороху, то буде ще гiрше для пуйла.
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12.06.2023 12:00 Відповісти
Петлюра - про воші та гниди... Це зовнішні, явні , очевидні паразити, яких можна побачити, які вони огидні. В нас зараз страшніші, внутрішні паразити - ціп"яки, солітери, аскариди, глисти та інша наволоч, яку так візуально не легко визначити. Вони одівають вишиванки, співають гімн, говорять правильні та вірні слова..., але справи їх паразитичніші та підступніші, цинічніші та руйнівніші... Хіба відчуває людина, що в її тілі є внутрішні паразити? Так, відчує. Але це забере в неї дуже багато часу та здоров"я.
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12.06.2023 11:00 Відповісти
хххххх
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12.06.2023 12:47 Відповісти
💯!
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12.06.2023 18:09 Відповісти
Та нічого. Ми якось "прориваємось". Може кацапня хакерську атаку вчинила?
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12.06.2023 10:32 Відповісти
Значить у кацапів "швах" на фронті - вони завжди активізують атаки на наш сайт коли у них проблеми у веденні бойових дій!
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12.06.2023 10:32 Відповісти
І це все, що вони можуть зробити.
"Лучшіє в мірє русскіє хакери" навіть на дефейс головної сторінки не спромоглись.
Єдине, на що вистачає клепки - банальний DDoS. Як і на фронті - закидувати м`ясом - єдине, на що вони здатні.
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12.06.2023 10:34 Відповісти
Лаптєподи шалят?
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12.06.2023 10:34 Відповісти
Все одно Цензор.НЕТ кращій, дуже цікаво читати, можна висловити свою думку. Дякуємо за роботу
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12.06.2023 10:35 Відповісти
можна висловити свою думку

При умові, що вона відповідає "політиці партії", інакше - бан.
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12.06.2023 10:40 Відповісти
Хочеш в бан ? 😂
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12.06.2023 10:41 Відповісти
А ти хто таке, що погрожуєш? Зразу видно замаскованого кацапоїда з вродженим бажанням "стучать, тащить и не пущать".
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12.06.2023 10:57 Відповісти
А якої партії?
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12.06.2023 10:51 Відповісти
Здогадайтеся з трьох разів.
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12.06.2023 10:59 Відповісти
Та їх зараз дохрена і більше. Невже Петра Олексійовича?
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12.06.2023 11:01 Відповісти
Дааа, можно.
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12.06.2023 11:13 Відповісти
ненадолго
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13.06.2023 00:13 Відповісти
Зеленський поводить себе зараз так, наче він ящірка, в якої відвалився старий хвіст та виростає новий. Його старий хвіст, хвіст - ватника-русофіла-узкогоміра-какаяразніца вже" відвалився", та "виростає" новий хвіст, хвіст - "патрійота"-вперше-потужно-дякула... Але скільки б ящірка не втрачала та відновлювала нові хвости, в неї незміною залишається голова, туловище, ноги... А в голові ті ж самі "думки", рефлекси, досвід... Тому, навіть після ПЕРЕМОГИ, він залишиться таким же самим ницим, цинічним, мстивим, жадним, брехливим, нарцистичним, підлим, жорстоким ворогом України...
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12.06.2023 10:36 Відповісти
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12.06.2023 10:40 Відповісти
Ой як піпікає. Жжуть.
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12.06.2023 11:00 Відповісти
Зе нагадує зараз героя прислівя__В мірє нєт бойца смєлєй чем *** напуганний єврєй
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12.06.2023 12:50 Відповісти
Це точно, ще вчора з ранку я помітив проблеми на сайті!!! Чекаємо на добрі новини!!!!
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12.06.2023 10:39 Відповісти
Там новий закон учора прийняли, для держспоживслужби. Можуть блокувати в тому числі і інтернет-ресурси.
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12.06.2023 10:47 Відповісти
Српасибі завше Цензору за ковток Правди ( бо ресурсів майже немає не кишенькових в Україні. і це є нонсенс ))). Стратегічним майбутнім не може і не зможе займатися профанна піонерія, навіть якщо їй і пасує триденний заріст та оливковий колір футболок.
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12.06.2023 10:54 Відповісти
Ота гугля-реклама, що знизу підіймається. Коли її не було сайт працював нормально. Куди не зайдеш, реклама аж зашкалює. Невже рекламодавці не розуміють, що вони не рекламують свій продукт, а тільки дратують людей. Я розумію, що всі зараз хочуть заробити, але ж ше є й здоровий глузд...
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12.06.2023 10:58 Відповісти
Ага. Особливо дратує "розбитий склад".
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12.06.2023 11:00 Відповісти
Зараз у українців (слуг наріду за людей брати не будемо) більшість проблем від кацапів та ЗЕлені.
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12.06.2023 13:38 Відповісти
Реклама внизудуже заважає. Зʼявилась декілька днів тому. Не закривається.
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12.06.2023 14:20 Відповісти
пошуковик не працює. Ні слово "берлусконі", ні "італія" - не знаходить.
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12.06.2023 15:36 Відповісти
Вихваляли б у коментарах зеленого вилупка і не було б проблем.
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12.06.2023 22:48 Відповісти
та зробіть уже шось з сайтом, другий день на телефоні не можна переглядати в гуглхромі, додатки і телеграм канали не пропонувати
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13.06.2023 09:51 Відповісти
 
 