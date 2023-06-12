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Новини Війна
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Німеччина (7091) Мельник Андрій (232) Leopard (136)

Україні треба набагато більше західних танків, кожен Leopard 2 буквально на вагу золота, - заступник глави МВС Мельник

leopard

Зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки. ... Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", - зазначив Мельник.

На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".

Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника. "Союнники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", – сказав він.

Військовий політик Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив, що "чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу" можуть "підтримати атакованих у їхньому наступі". Наприклад, Бундестаг прийняв рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких збройних сил. "Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", - додав Фабер.

Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає "на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків".

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Топ коментарі
+19
Що робив мельник до цього? Воду в ситі переливав ? Україна повинна сама відновити виробництво. Вибачте,але та група людей з Чорновол врятували не тільки зброю,але і документи. Завод перекинувся в інше місце, дають йому працювати? Чи як дерьмак скаже
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12.06.2023 10:43
+12
УВАГА!
91 миллиард гривен на асфальт в 2023 році це 2317880794.7 доларів США по курсу НБУ.
Вартість однієї з останніх моделей танку Leopard 2А6 становить 6 780 000 доларів США.
Тобто, моносброд на чолі з піськграєм закатують у асфальт та офшорі 341 танк Leopard 2А6.
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12.06.2023 10:54
+11
От нахера було Леопарди 2 пускати в перших рядах на прорив через мінні поля. Тільки на рашиске ІПСО спрацювали. А тепер вони на вагу золота - дайте ще. Пздц
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12.06.2023 10:49
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....заступник глави МВС чи МЗС ?...
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12.06.2023 10:39 Відповісти
Непорозуміння
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12.06.2023 10:44 Відповісти
По кожному факту втрати західних танків чи БМП має бути службове розслідування і покарання командирів підрозділів, які недостатньо підготували наступ чи оборону, які не вирили окопи та капоніри, які не забезпечили наступ тралами та саперами, не провели розвідку та дорозвідку, втратили управління підрозділами під час наступу чи оборони, що призвело до втрати техніки та неможливості її евакуації.
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12.06.2023 11:21 Відповісти
Халло, на війні техніка гине. Які аналізи і покарання? Може досить уже військових карати. Карай тих,хто зовсім нічого до війни не підготував
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12.06.2023 11:52 Відповісти
Техніка може загинути в контактному бою, а якщо техніка підірвалась на мінах, то це пройоп командування, яке не розвідало шляхи наступу, не розмінувало, не забезпечило протимінними тралами!
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12.06.2023 11:58 Відповісти
Ну это вам не в танчики шпилить. То, что вы пишите, возможно только на бумаге
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12.06.2023 12:22 Відповісти
Це Ігоря Л з Донецька який давно тут. То АТО розбирав на атоми то ЗСУ. Трала не побачив.,сліпий. Хвастав,що має бізнес в Берліні, сподівання що донатив на ЗСУ відсутнє. Змінив ніе але писанину ні
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12.06.2023 12:30 Відповісти
Понятно
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12.06.2023 12:59 Відповісти
Ти імбецил, а може нам треба грати наших союзників які можуть і надати нам сотні своїх танків але не дають.в США 10 тис абрамсів є, леопардів в Європі теж тисячі. Може треба передати 500-700 танків а не по пару десятків бавитись. В Франції є сотні танків на зберіганні в бритів те саме в німців про США мовчу
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12.06.2023 17:42 Відповісти
Потери техники будут в любой войне
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12.06.2023 11:59 Відповісти
Тупі втрати техніки будуть до тих пір поки не буде якісного планування та підготовки наступу! Один мінний трал недостатньо на бронегрупу, потрібні сапери в складі бронегрупи на випадок якщо мінний трал зламається і не зможе продовжувати розгородження і бронегрупа зупиниться на пів дороги до цілі, потрібна завчасна розвідка та розмінування шляхів наступу бронетехніки! Це все звичайні речі для армії, але про це забули наші офіцери які планують наступ. А потім списувати свою тупість на війну не потрібно!
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12.06.2023 12:02 Відповісти
Да я в целом. Потери в такой масштабной войне неизбежны. Штаты тоже планировали, а когда уходили из Афганистана, кучу техники бросили.
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12.06.2023 12:36 Відповісти
Ми зараз говоримо не про те хто де скільки лишив техніки, а про використання західної техніки під час наступу чи оборони і про те що вона підривається на мінах, чого можна було б уникнути якісним плануванням та забезпеченням бойових дій. Кожна підірвана на мінах одиниця західної техніки має призводити до службового розслідування і покарання винних! Це ж ніби всім зрозуміло.
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12.06.2023 17:54 Відповісти
Ось вже воїн збирає донати бо всі речі погоріли в тому Бредлі. Відео з місця евакуації також тут:

https://twitter.com/PanDrukar/status/1668189563901149185?t=nJZXzzc6mR0u_RV2f-KKmw&s=19
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12.06.2023 13:57 Відповісти
Що робив мельник до цього? Воду в ситі переливав ? Україна повинна сама відновити виробництво. Вибачте,але та група людей з Чорновол врятували не тільки зброю,але і документи. Завод перекинувся в інше місце, дають йому працювати? Чи як дерьмак скаже
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12.06.2023 10:43 Відповісти
Глянь біографію. То же ще тої, старої закалки.
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12.06.2023 10:48 Відповісти
Він такої же "закалки", як і кулеба.
Ляже під кожного. Старший, куди пошлють.
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12.06.2023 10:54 Відповісти
Точно. Вибачте. Не на того подивився.
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12.06.2023 11:00 Відповісти
А шо з тими 80 Leopard 1, що Пісторіус обіцяв надати влітку? Вони вже приїхали?
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12.06.2023 10:44 Відповісти
Закончились уже? Что то не видно ниодного леопардана фронте.
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12.06.2023 10:46 Відповісти
Згідний. Обіцяли 100 Леопард 2, потім 80, а по факту дали 74. Хай ще 26 таких танків де хочуть там беруть.
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12.06.2023 10:47 Відповісти
С такой постановкой вопроса в следующий раз вообще ничего не дадут. Это их танки, их дело, сколько давать
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12.06.2023 12:02 Відповісти
Наші воїни всю Європу захищають від орди ціною свого життя, тому ми в праві дозволяти собі такий тон.
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12.06.2023 13:18 Відповісти
Ну так Европа предупреждала о войне минимум за пол года и потому ЕС и союзники вправе спросить: где ваши танки и ракеты? Союзникам нужно сказать спасибо за то, что дали
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12.06.2023 16:09 Відповісти
Тобто з такою постановкою питання, ми що повинні мовчати коли нам треба більше техніки ? Чи життя наших солдат це ніщо і тому не треба грати наших союзників щоб дали більше зброї ?
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12.06.2023 17:49 Відповісти
Втрати техніки не відворотні на такій війні, все ідеально не спланувати на полі бою. Можна тільки спланувати ідеально поставки і виробництво, бо ніхто не обстрілює виробництво і не втручається у нього, окрім Мерфі, але і це часто не виходить зробити. Тому треба постачати з запасом. І щоб запаси стояли десь у Польщі, в безпеці, наприклад.
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12.06.2023 10:48 Відповісти
От нахера було Леопарди 2 пускати в перших рядах на прорив через мінні поля. Тільки на рашиске ІПСО спрацювали. А тепер вони на вагу золота - дайте ще. Пздц
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12.06.2023 10:49 Відповісти
"Что касается президента Зеленского и его комментариев, то я хочу сказать, что он является главнокомандующим, и только он принимает решение, хочет ли он и когда он хочет пойти в наступление, а также на каком направлении, с какими подразделениями и как он собирается это сделать" - Джон Кірбі
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12.06.2023 10:59 Відповісти
Україні треба не понти ганяти і всім контрнаступом хвалитись, а важко працювати. Це війна, важка праця, і в тилу має бути все на фронт організовано, і мовчки лупати сю скелю, молоти окупантів.
Зробили блін медійну подію - наш бренд - контрнаступ!
Нехай Буданов помовчить в Німеччині, може більше танків дадуть.

Боже, оберігай наших захисників, від ворога, та від таких "помічників"
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12.06.2023 10:50 Відповісти
Если дали тарелку борща, то пусть дают и ложку сметаны.
Зачем танки без прикрытия с воздуха? Это ведь понятно было еще полгода назад.
Естественно потери будут больше, пока не появтся F-16.
Какие проблемы нанять легионеров пилотов, раз дают самолеты, чтобы они уже сейчас подключились к наступлению, а не осенью?
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12.06.2023 10:50 Відповісти
Как F-16 уменьшат потери от мин, ПТУРов и Ланцетов (и ФПВ камикадзе дронов)??? Добавляться еще потери F-16 на ПВО...
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12.06.2023 13:55 Відповісти
А може вчитись треба було краще у Німеччині, а не пивні бари відвідувати?
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12.06.2023 10:51 Відповісти
станом на зараз - два леопарда2 спалено, 2 покинуто.

(покинуто? капець...не настачишся так)

5 бредлі знищено, 12 бредлі пошкоджено і покинуто.

2 колісних французьких недотанка покинуто.

3 розмінувальника на базі леопарда пошкоджено і покинуто.

цезарі і панцергаубіце вдало петляють попри одиничні пошкодження.

наші прокоментували лише втрату одного леопарда2, заявивши що його витягнуто з поля бою і після заміни гуслі він знову боєздатний.(хз чи це саме той що був на полі бою чи просто фотку показали і все).

і це тільки зафіксовані втрати, а ще є армійський канібалізм і втрати невидимі...

до чого це все?

до того що наші втрати в тому числі західної техніки серйозні, всі инші втрати йдуть на десятки і на сотні одиниць, тому приймати від конашенкова куті меду не варто, гірка правда краща за солодку брехню.

ну. і звісно, молимося за вдалий контрнаступ, щоб це все недаремно було.
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12.06.2023 10:53 Відповісти
це інформація на вечір 9.07
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12.06.2023 12:29 Відповісти
шо?
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12.06.2023 12:34 Відповісти
Звідки інформація? В мережі видно 1 покинутий пошкоджений леопард і 4 бредлі, ще трал.
Один леопард начебто без гуслянки витягли і вже відремонтовано.
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12.06.2023 14:05 Відповісти
в мережі набагато більше ніж ви побачили.

а витягнутий леопард - я написав, чи то він чи не він = невідомо. нехай він. але то один з чотирьох.
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12.06.2023 14:56 Відповісти
Ти ідіот ? Був пошкоджений 1 танк який зараз ремонтується і був знищений картонний танк, а ще було пошкоджено 4 бредлі все більше нічого все решта це твоя фантазія не більше
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12.06.2023 17:47 Відповісти
для баранів - cnn повідомило що Україна втратила 16 бредлі.

йдіть, пане, в сраку чи з якого ви там свинарника вилізли.

хочете поплюватися то на CNN похаркайте, на мене не треба.

якщо ви вимикаєте мізки то хоча б порошенка послухайте, він казав так не робити, він казав думати.
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12.06.2023 23:45 Відповісти
Cnn це просто журналісти не більше вони можуть сказати будь що де факти є фото лише 4 пошкоджених бредлі, де підтвердження слів брехунів з cnn? Більше того мої брати що воюють говорять що cnn це смердючі брехуни і хайпожери
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13.06.2023 06:15 Відповісти
cnn посилаються на орікс. орікс виклав докази. це все легко перевіряється в два кліки.

я не винуватий що хтось не вміє користуватися інтернетом і не має програм для перегляду світлин та відео.
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13.06.2023 06:41 Відповісти
На оріксі є тільки 4 бредлі пошкоджених які до речі вже ремонтуються і я думаю зсу краще знає за орікс
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13.06.2023 09:35 Відповісти
УВАГА!
91 миллиард гривен на асфальт в 2023 році це 2317880794.7 доларів США по курсу НБУ.
Вартість однієї з останніх моделей танку Leopard 2А6 становить 6 780 000 доларів США.
Тобто, моносброд на чолі з піськграєм закатують у асфальт та офшорі 341 танк Leopard 2А6.
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12.06.2023 10:54 Відповісти
з таким розумом тобі краще бухгалтером працювати, десь скажімо на кондитерській фабриці, а ти на цензорі строчиш...
талант свій закатуєш у клавіатурні літери
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12.06.2023 11:01 Відповісти
З мого моніторингу смі,виходить 58 млрд грн.=237 леопардів
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12.06.2023 11:08 Відповісти
Вважаєте, асфальт був важливішим?
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12.06.2023 11:32 Відповісти
Наші танки-у статках кравчуків,кучмів,ющенків,ахметових,порошенків,каломийський,фірташів та іншої гидоти,там само літаки та кораблі,терпіть та плачте.
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12.06.2023 11:19 Відповісти
Двох не назвав...
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12.06.2023 11:29 Відповісти
Шифери, клюєві, льовочкіни, квартальні убогі 95кв, суркіси, хорошковський, хомутинник, беня, фірташ, кіперман, шевченко, трубіцин, та ще тисячі, «бідних та убогих, заробітчан» на теренах України, щодня довбаючись у носі, мріють про ПОВЕРНЕННЯ в Україну, щоб і далі викачувати з неї млрд дол!!
А про передачу накрадених млрд для ЗАКУПІВЛІ ТАНКІВ для ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, розуму нехватає, тому, що ці ПАТРІОТИ кмітливі, виключно до «отримання» грошей!!!
Вони не для захисту України, Українці нехай ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ, вони виключно гроші виводять з України!!!
Данилов може це підтвердити разом з головою Нацбанку !!
Крім них, про виведення під різними схемами грошей з України, це підтвердять і відповідні спецслужби більше 37 країн!!
Потім уся ця свора вдягне вишиванки і на вибори….
Пильнуймо Україну від ворогів!!
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12.06.2023 11:25 Відповісти
Не все так хорошо в Германии.
Из 300 Леопардов в полностью боеспособном состоянии ("хоть завтра в бой") на январь 2023 г. находилось не более 50 танков. Остальные требовали либо серьезного техобслуживания, либо капитального ремонта, либо дорогостоящей модернизации.
Проблема в том, что Krauss-Maffei Wegmann - производитель Леопардов, последние 10 лет ничего не производила. Были закрыты многие цеха и распроданы часть станков и оборудования. Т.е. даже запчасти для Леопардов сейчас проблема.
Ситуация усугубляется тем, что целый ряд комплектующих, но главное -орудие для Леопардов, производила Rheinmetall. Rheinmetall работает над восстановлением производства орудий. Но пока поставляют только складские остатки.
Немцы, конечно, начали исправлять ситуацию. Но процесс этот очень долгий. Все желающие могут зайти на немецкие ресурсы по найму рабочей силы и лично убедиться в том, что в Krauss-Maffei Wegmann давно пытаются нанять сотни различных специалистов. Начиная от ITшников и заканчивая слесарями-сборщиками. Топ-менеджеры Krauss-Maffei Wegmann отказались отвечать на вопрос журналиста: Когда они прогнозируют решение проблемы кадрового голода.
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12.06.2023 11:56 Відповісти
Так але в Європі є сотні танків леопардів нехай на зберіганні але їх можна зняти з зберігання і передати нам
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12.06.2023 17:45 Відповісти
Не нужно идеализировать Европу. Там ситуация с состоянием танков еще хуже, чем в Германии. И дел не в том, что их разворовывали или продавали (как в РФ или у нас до 2014 г.). Дело в том, что Европа 30 лет "разоружалась" и сокращала затраты на оборонку и ВПП. На "зберігання" танки были поставлены уже в неудовлетворительном состоянии, + отсутствие обслуживания, + сами условия хранения, мягко говоря, не очень. Сейчас они всё это пытаются реанимировать, но упираются в отсутствие квалифицированных кадров и острый дефицит запчастей.
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13.06.2023 10:14 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1668170148161748992 1 ч

Україні треба набагато більше західних танків, кожен Leopard 2 буквально на вагу золота, - заступник глави МВС Мельник Дивна в нас поліція (уряд, країна, президент) Вона знає, скільки танків треба ЗСУ, але не знає, хто ж вбив її міністра ...
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12.06.2023 12:58 Відповісти
Щоб ви і їх на мінні поля пустили?! Так ніяких танків не напасешся!
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12.06.2023 13:11 Відповісти
Не то что бы танки не нужны. Но в первую очередь надо добиться полного преимущества в артиллерии. Так что лучше как можно больше САУ, контрбатарейных радаров, снарядов, беспилотников и средств для уничтожения вражеских беспилотников. Вот если подавить/уничтожить большую часть москальской арты, тогда и танки с БМП целее будут.
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12.06.2023 13:40 Відповісти
Необхідно все звичайно артилерія і рзсо це найнеобхідніше а головне снаряди до них но танки, БТР, бмп теж дуже необхідні
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12.06.2023 17:44 Відповісти
Хороший спосіб попросити більше золота.
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12.06.2023 14:55 Відповісти
 
 