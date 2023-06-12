Україні треба набагато більше західних танків, кожен Leopard 2 буквально на вагу золота, - заступник глави МВС Мельник
Зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки. ... Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", - зазначив Мельник.
На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".
Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".
Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника. "Союнники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку", – сказав він.
Військовий політик Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив, що "чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу" можуть "підтримати атакованих у їхньому наступі". Наприклад, Бундестаг прийняв рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких збройних сил. "Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", - додав Фабер.
Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає "на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків".
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/PanDrukar/status/1668189563901149185?t=nJZXzzc6mR0u_RV2f-KKmw&s=19
Ляже під кожного. Старший, куди пошлють.
Зробили блін медійну подію - наш бренд - контрнаступ!
Нехай Буданов помовчить в Німеччині, може більше танків дадуть.
Боже, оберігай наших захисників, від ворога, та від таких "помічників"
Зачем танки без прикрытия с воздуха? Это ведь понятно было еще полгода назад.
Естественно потери будут больше, пока не появтся F-16.
Какие проблемы нанять легионеров пилотов, раз дают самолеты, чтобы они уже сейчас подключились к наступлению, а не осенью?
(покинуто? капець...не настачишся так)
5 бредлі знищено, 12 бредлі пошкоджено і покинуто.
2 колісних французьких недотанка покинуто.
3 розмінувальника на базі леопарда пошкоджено і покинуто.
цезарі і панцергаубіце вдало петляють попри одиничні пошкодження.
наші прокоментували лише втрату одного леопарда2, заявивши що його витягнуто з поля бою і після заміни гуслі він знову боєздатний.(хз чи це саме той що був на полі бою чи просто фотку показали і все).
і це тільки зафіксовані втрати, а ще є армійський канібалізм і втрати невидимі...
до чого це все?
до того що наші втрати в тому числі західної техніки серйозні, всі инші втрати йдуть на десятки і на сотні одиниць, тому приймати від конашенкова куті меду не варто, гірка правда краща за солодку брехню.
ну. і звісно, молимося за вдалий контрнаступ, щоб це все недаремно було.
Один леопард начебто без гуслянки витягли і вже відремонтовано.
а витягнутий леопард - я написав, чи то він чи не він = невідомо. нехай він. але то один з чотирьох.
йдіть, пане, в сраку чи з якого ви там свинарника вилізли.
хочете поплюватися то на CNN похаркайте, на мене не треба.
якщо ви вимикаєте мізки то хоча б порошенка послухайте, він казав так не робити, він казав думати.
я не винуватий що хтось не вміє користуватися інтернетом і не має програм для перегляду світлин та відео.
91 миллиард гривен на асфальт в 2023 році це 2317880794.7 доларів США по курсу НБУ.
Вартість однієї з останніх моделей танку Leopard 2А6 становить 6 780 000 доларів США.
Тобто, моносброд на чолі з піськграєм закатують у асфальт та офшорі 341 танк Leopard 2А6.
талант свій закатуєш у клавіатурні літери
А про передачу накрадених млрд для ЗАКУПІВЛІ ТАНКІВ для ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, розуму нехватає, тому, що ці ПАТРІОТИ кмітливі, виключно до «отримання» грошей!!!
Вони не для захисту України, Українці нехай ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ, вони виключно гроші виводять з України!!!
Данилов може це підтвердити разом з головою Нацбанку !!
Крім них, про виведення під різними схемами грошей з України, це підтвердять і відповідні спецслужби більше 37 країн!!
Потім уся ця свора вдягне вишиванки і на вибори….
Пильнуймо Україну від ворогів!!
Из 300 Леопардов в полностью боеспособном состоянии ("хоть завтра в бой") на январь 2023 г. находилось не более 50 танков. Остальные требовали либо серьезного техобслуживания, либо капитального ремонта, либо дорогостоящей модернизации.
Проблема в том, что Krauss-Maffei Wegmann - производитель Леопардов, последние 10 лет ничего не производила. Были закрыты многие цеха и распроданы часть станков и оборудования. Т.е. даже запчасти для Леопардов сейчас проблема.
Ситуация усугубляется тем, что целый ряд комплектующих, но главное -орудие для Леопардов, производила Rheinmetall. Rheinmetall работает над восстановлением производства орудий. Но пока поставляют только складские остатки.
Немцы, конечно, начали исправлять ситуацию. Но процесс этот очень долгий. Все желающие могут зайти на немецкие ресурсы по найму рабочей силы и лично убедиться в том, что в Krauss-Maffei Wegmann давно пытаются нанять сотни различных специалистов. Начиная от ITшников и заканчивая слесарями-сборщиками. Топ-менеджеры Krauss-Maffei Wegmann отказались отвечать на вопрос журналиста: Когда они прогнозируют решение проблемы кадрового голода.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1668170148161748992 1 ч
Україні треба набагато більше західних танків, кожен Leopard 2 буквально на вагу золота, - заступник глави МВС Мельник Дивна в нас поліція (уряд, країна, президент) Вона знає, скільки танків треба ЗСУ, але не знає, хто ж вбив її міністра ...