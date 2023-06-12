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вибух (4364) Держприкордонслужба (5681) Чорне море (1620)

У Чорному морі фіксуються некеровані вибухи боєприпасів, - Держприкордонслужба

море,вибух

Прикордонники фіксують некеровані вибухи боєприпасів, які разом з уламками побутових речей, сміттям винесло в Чорне море водою з Каховського водосховища.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші прикордонні наряди вже неодноразово виявляли міни на узбережжі, тому як і інші державні органи зроблю заклик до громадян - не намагатися діставати ці речі з води самостійно, особливо вибухонебезпечні, а повідомляти піротехніків. Бо також ми фіксуємо і некеровані вибухи, які відбуваються у воді через те, що вибухонебезпечні предмети детонують самі, зіштовхуючись з іншими предметами", - сказав Демченко.

Він додав, що водою виносить в море не тільки побутові предмети, а й дерева, цілі шматки суші, будинки.

До рятувальних робіт залучені прикордонники з Одеського, Херсонського, Бердянського прикордонних загонів, а також техніка, плавзасоби. Прикордонники розвозять постраждалим їжу, воду, корм для тварин, необхідні речі.

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Топ коментарі
+9
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12.06.2023 10:49
+8
Бачимо та чуємо! Сподіваюсь й тупі розуміють небезпечність моря після цього катастрофічного злочину рашистів проти України!!!
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12.06.2023 10:54
+7
Може Ердогану сподобаються трупи корів у босфорі, напів з мінами..
Тоді він почне може міняти риторику...
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12.06.2023 11:09
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12.06.2023 10:49 Відповісти
Бачимо та чуємо! Сподіваюсь й тупі розуміють небезпечність моря після цього катастрофічного злочину рашистів проти України!!!
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12.06.2023 10:54 Відповісти
В Болгарії можуть заборонити купатись в морі.
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12.06.2023 10:57 Відповісти
добре. що попередив. я вже передумав їхати у Болгарію відпочивати на море.
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12.06.2023 11:29 Відповісти
Я, точно не знаю. Просто подумав. Течія в морі туди йде від нас. Погугли рух течії в Чорному морі.
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12.06.2023 11:46 Відповісти
нащо гуглить, якщо Чорне море впадає у Средиземне, то і течія спрямована до Туреччини, а по береговій лінії ця течія ще й бистріша, чим в середині моря. так що береги України, Румунії, Болгарії та Туреччини небезпечні.
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12.06.2023 14:31 Відповісти
В основному ми мінували мілководне узбережжя рік лиманів та морів Це міни типу ЯРМ Вони не підлягають розміновуванню після постановки шляхом вилучення підривача - лише шляхом підриву
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12.06.2023 11:04 Відповісти
Може Ердогану сподобаються трупи корів у босфорі, напів з мінами..
Тоді він почне може міняти риторику...
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12.06.2023 11:09 Відповісти
у Босфорі почнуть вибухати ці рашистські міни, то цей яничар все одно буде пропускати корита рашки. гроші важливіше для турків.
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12.06.2023 11:33 Відповісти
Про тисячі загиблих від води українців по Зе марафону ні гу гу.
Три людини офіційно загинуло, всьйо под контролєм у зеленої влади.
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12.06.2023 12:07 Відповісти
Цілі шматки суші?
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12.06.2023 12:11 Відповісти
Уявляєте - на таких от плаваючих островах https://t.me/c/1450213869/39069 до Одеси допливли собаки, і навіть косуля!

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12.06.2023 13:24 Відповісти
Суша та острівець зі сміття - це різні речі.
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12.06.2023 13:31 Відповісти
Тобто Ви не бачите на відео, що це реально куски суші разом з рослинністю?

Ок, я зрозумів Вас.
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12.06.2023 15:19 Відповісти
В ОП заявили, что если бы вовремя не разминировали Чонгар, то в море снесло бы мин в десять раз больше.
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12.06.2023 15:53 Відповісти
 
 