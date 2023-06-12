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Новини Агресія Росії проти України
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визволення (561) село (87) Запорізька область (3349)

На Запорізькому напрямку ЗСУ визволили село Новодарівка

новодарівка

4 червня механізований підрозділ та зведений підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони визволено село Новодарівка

Про це повідомили у Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі
+48
Слава Героям! Хай береже вас Бог!
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12.06.2023 12:04
+37
Слава ЗСУ
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12.06.2023 12:06
+37
Пишуть що наші герої наблизились вже до Урожайного та Макаровки..Свинособаки кричать що там для них " ситуация может стать критической" не может а стане.Слава ЗСУ!!!
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12.06.2023 12:14
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Слава Героям! Хай береже вас Бог!
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12.06.2023 12:04 Відповісти
За кожен звільнений з боєм, або відстояний населений пункт мають бути нагороди для військовослужбовців які проявили себе в бойових діях.
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12.06.2023 13:24 Відповісти
Зєлік вже приготував ордени і медалі - 95-му кварталу і арахаміям. А воїнів буде у тюрми пакуватии.
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12.06.2023 21:25 Відповісти
Слава ЗСУ
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12.06.2023 12:06 Відповісти
"Єто сєрая зона"-кукурікають вони. "Контрнаступлєніє захлєбнулась"-верещать вони.
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12.06.2023 12:09 Відповісти
4 червня. Тиждень назад...
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12.06.2023 12:09 Відповісти
4 червня зайшли, потім «числені атаки», тобто закріплялись. А зараз все - точно відбита. Я зрозумів так.
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12.06.2023 12:11 Відповісти
То зрозуміло.
Просто характеризує інформаційну складову. Село було взяте ще тиждень назад, куди дійшли на сьогодні можна лише здогадається. Кацапури он ниють що Пологи вже в оперативному оточенні...
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12.06.2023 12:15 Відповісти
Що, Пологи? Бл*ть, нап'юсь (хоч кинув давно)
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12.06.2023 12:21 Відповісти
Тримайтеся шановний, попереду ще Мелітополь та інше.
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12.06.2023 13:08 Відповісти
Ну все, соп'юсь!
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12.06.2023 13:10 Відповісти
Аналогично
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12.06.2023 16:08 Відповісти
Про пологи це явно нахрюк.
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12.06.2023 13:14 Відповісти
где можно прочесть?
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12.06.2023 14:23 Відповісти
Ніде. Не читайте нічого з ************** пабліків. І взагалі знесіть тєлєгу.

Зараз прочитаєте що "Пологи в оперативному оточенні", завтра прочитаєте "ВСУ не змогло відбити Пологи. ВЯЛІКА ПЄРЄМОГО РУСКАВА ОРУЖІЯ". Хоча при цьому ВСУ навіть на 5 км не наближалось до Полог.

Це зараз кацап'яча тактика в ІПСО - "тактика тисячі перемог" - уявних здебільшого.
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12.06.2023 19:03 Відповісти
теперь о взятии населенного пункта информируют после того ,как там окончательно закрепились
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12.06.2023 12:11 Відповісти
Не тепер, а завжди так було.
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12.06.2023 12:17 Відповісти
... и начали укладывать асфальт.
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12.06.2023 12:27 Відповісти
Інакше будь-яка публікація просувань сторонніми особами перешкоджає військовим вести результативні бойові дії. Краще не втручатися у процес).
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12.06.2023 23:38 Відповісти
Пишуть що наші герої наблизились вже до Урожайного та Макаровки..Свинособаки кричать що там для них " ситуация может стать критической" не может а стане.Слава ЗСУ!!!
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12.06.2023 12:14 Відповісти
Не може не стати
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12.06.2023 12:16 Відповісти
так-крітічєскіє дні для лапатніков тєпєрь єжеднєвна...
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12.06.2023 12:18 Відповісти
Та начебто вже і Урожайне наше і кацапи біжуть вже зі Старомлиновки
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12.06.2023 12:19 Відповісти
У них лінія оборони південніше Старомлинівки, тому сумніву що біжать немає.
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12.06.2023 12:22 Відповісти
Так про Макарівку йще учора написали , що звільнили :


А ось Урожайне -- це вже прорив захістної лінії на південь , бо від Макарівки Урожайне йще на 3.5км південійше !
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12.06.2023 12:25 Відповісти
Макаривка взята нашими -

Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/11/7406394/ деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного.
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12.06.2023 12:40 Відповісти
на мапі таке звільнення не підтверджують.
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12.06.2023 12:14 Відповісти
Горе-то какое
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12.06.2023 12:16 Відповісти
Ну та це зрозуміло ж . Створювачі мап ще сплять , як завжди . Десь під вечір може й проснуться .
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12.06.2023 12:17 Відповісти
ви невдало жартуєте якщо це жарт.

я слідкував за ними, новини про звільнення вони подають дуже оперативно.

моя думка така - не хочуть підтверджувати бо не хочуть підтверджувати, ага.
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12.06.2023 12:28 Відповісти
А я й не жартую . Діпстейт складає карту на основі виключно візуальних підтверджень ,, вони самі це кажуть . Якщо , наприклад , немає відосіка або фото наших військових , на фоні звільненого н/п , на карті воно відображається як не звільнене . Хоча його може звільнили ще пару днів тому ( таке вже колись було , під Херсоном ) .
Просто - немає фотки , бо можливо нашим ніколи було фоткатись , і все , село й далі ( на карті ) під окупантами .
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12.06.2023 12:36 Відповісти
поки ми тут сперечалися вони вже посунули фронт і підтвердили.
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12.06.2023 12:39 Відповісти
Маляр подтверждает.
Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/11/7406394/ деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного
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12.06.2023 12:41 Відповісти
Ну от . Сьогодні проснулись раніше .
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12.06.2023 12:41 Відповісти
Новодарівку звільнили днів чотири назад а наразі закінчують зачистку навколишніх посадок
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12.06.2023 13:11 Відповісти
Ну й поцілуй(те) ту мапу , а крайще подивисться що там на тій мапі (дііп-стейт) пишеться в анотації
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12.06.2023 12:18 Відповісти
ви про що.
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12.06.2023 12:25 Відповісти
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12.06.2023 21:11 Відповісти
Зараз цю новину прочитають і підтвердять)
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12.06.2023 12:20 Відповісти
по ідеї вони беруть підтвердження не з цензорнета і не з простого повідомлення, вони заявляють що рухають лінію фронту лише після верифікації геольокації.
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12.06.2023 12:24 Відповісти
ты малоросс уже достал своими высерами - сдохни как свиноцабака...!
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12.06.2023 12:40 Відповісти
Юрій Ніколов
14 год ·
Друзі! Розумію, що просити не звертати уваги на контрнаступ не допоможе))) Тому прошу хоча б про просте - не рахуйте скільки сіл ми звільнили.
Цим ви собі створюєте завищені очікування а-ля Арестович. Наші воїни просунулись лише на кілька кілометрів. І вони тільки починають торкатись отих червоних ліній - траншей, бетонних дзотів, мінних полів і прочої оборонної їбулли. Бачте скільки там цих ліній? Не факт, що ми відіб'ємо значні території до того, як рашисти посиплять на нас ще більші купи дронів і ракет, виробництво та імпорт яких вони налагодили за час вторгнення.
Намагайтесь шукати хороше у чомусь іншому. Своєму даху ви зробите тільки гірше, покладаючи хоч якісь надії на контрнаступ. Буде - добре. Не буде - доведеться стояти як є.
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12.06.2023 12:21 Відповісти
Перша лінія - це мотлох. Зеки, чмобікі та совковий металобрухт.
Основні сили на 2-3 лініях.
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12.06.2023 12:24 Відповісти
говорят мы старомлинівку взяли а єто коло 10 км от благодатного.
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12.06.2023 12:39 Відповісти
"покладаючи хоч якісь надії на контрнаступ" Щось мені підсказує що автор повідомлення перечитав кацапських тєлєграм каналів. "Наступлєніє правалілась не начавшись". Ніби ніколи в історії не було проривів лінії оборони. Запорізький напрямок то без шансів, на Донеччині ж зовсім інша ситуація
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12.06.2023 12:56 Відповісти
Я думаю посыл в том, что как говорит легендарный генерал Сергей Кривонос - нельзя недооценивать врага. Тут на "Цензоре" был хороший анализ фортификационных сооружений противника от Игаля Левина. Там не всё так радужно
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12.06.2023 13:08 Відповісти
Зовсім не райдужно. Так само як ми готувались до наступу, вони готувались до оборони. На даний момент прорвати фронт на Запоріжжі нереально. Мені здається, що завданням наших сил на даний момент є нав'язати важкі бої по всій лінії фронту на Півдні, а потім вдарити у точку звідки вони будуть відтягувати підрозділи, як це було минулого року з окупованою Харківщиною. А вже восени коли надійдуть західні літаки можна буде повоювати за повітряний простір над так-званим "сухопутним коридором з Криму". Шкода лише що ще сотні наших солдатів загинуть за суверенітет України за цей проміжок часу
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12.06.2023 13:22 Відповісти
це не той легендарний генерал Сергій Кривонос який
ховається за жіночою юбкою і на ютубах язиком плеще
а не захищає Україну
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12.06.2023 13:56 Відповісти
Нет, не тот: Кривоноса убрали из армии "зелёные". Кстати, он командовал обороной аэропорта "Жуляны". И насколько знаю в частном порядке обучает бойцов, так как у Слуг для таких людей как он вакансий армии нету
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12.06.2023 16:04 Відповісти
За то, что Кривонос организовал оборону аэропорта Жуляны, и не дал тем самым высадить кацапский десант как в Гостомеле, зеленые на него открывали уголовное дело!!!
Мол не имел полномочий и нанес ущерб полосе, залив ее маслом. Но ведь это было сделано для того, чтобы не сели вражеские самолеты с десантом!
А как по мне, за то, что из Жулян кое-кто не смог вовремя драпануть, так как полоса была залита маслом!
Вот по тихому и мстят!
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12.06.2023 16:17 Відповісти
Такелайно про генерала Кривоноса міг написати або свинособацький бот, або зе-дебіл! Ти хто?
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12.06.2023 21:18 Відповісти
Усі фортіфікаціонниє соружєнія ворога успішно зламуються при наявності необхідного озброєння, оперативно-тактичних вмінь командування, професійного застосування військовими і останнє - "палітічєскай волі рукавоцтва" на звільнення окупованих територій.
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12.06.2023 23:57 Відповісти
Так хто розмінував Південь України перед вторгненням московії??
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4038194.html

Пильнуймо Україну від ворогів України!!
Життям Українців коштує отой асфальт з білоруським бітумом…
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12.06.2023 12:23 Відповісти
верщучка рапортує зараз скільки вивезених дітей повернулось в Україну, при тому що це батьки і рідні тих дітей поїхали туди і забрали. А раніше рапортувала як шаттли запустились на Чонгарі.
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12.06.2023 12:34 Відповісти
Жуб даю, ідуть на Маріуполь😎. Вище нього дві траси - їх переріжуть то вся орківщина на Запоріжжі посипеться, бо без доріг там піски все інше. Мобільними групами це найкраще, ніж колоною вдень, як ото було. А вночі важка техніка підходе, сау і пр. Штурмові групи викликають на вогонь, фіксують вогневі точки, упорники орків - а сау і танчіки з прочим - навалюють вперед по тим позиціям, далі зачистка піхотою на бтр і пр. Якось так. Інакше леопардів з бредлі на всі села попереду не хвате колонами ходити в лоб по мінним полям. 😕
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12.06.2023 12:44 Відповісти
Якщо дивитися по карті і враховувати, що наші звільнили Новодарівку і Макарівку, то Рівнопіль опиняється в напівкільці, а якщо ще й кацапи підірвали дамби ставків південніше, то відрізаний водою Рівнопіль навряд чи вони оборонятимуть.
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12.06.2023 13:04 Відповісти
Новодарівку звільнила 23 ОМБр а не бригада тер.оборони
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12.06.2023 13:07 Відповісти
Слва Богу!
Слава нашим визволителям!!
Бережт Вас ,Боже!!!
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12.06.2023 13:32 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.06.2023 13:54 Відповісти
Слава Героям!
Немає слів щоб передати безмежну вдячність, за те що виборюєте вільне та щасливе життя для кожного українця та всіх людей які поділяють принципи вільного, демократичного життя в Україні!
Бережи вас Боже!
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12.06.2023 14:37 Відповісти
молодцы хлопцы!так держать!СЛАВА ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.06.2023 14:46 Відповісти
визволеня запорізької області набирає обертів
московити в паніці начинають сипатись
поки це не так стрімко відбувається
але як кажуть -ще не вечір
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12.06.2023 15:06 Відповісти
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12.06.2023 19:33 Відповісти
Зранку 12 червня Запорізька бригада тероборони повідомила про звільнення села Новодарівка, але біля сусіднього села Левадне (обидва - Запорізька область) тривають бої. Принаймні міноборони РФ у своєму зведенні в понеділок заявило про відбиті атаки в цьому районі.

Якщо українським силам вдасться "проломити" лівий фланг, росіяни будуть змушені відступати, щоб не опинитись в оточенні.



АВТОР ФОТО,DEEPSTATE

Підпис до фото,

Інтерактивна карта аналітичного ресурсу DeepState, на якій показано просування ЗСУ (синій колір) на південь від Великої Новосілки
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12.06.2023 22:06 Відповісти
BBC

Багато в розвитку наступу зараз залежить від того, як російський генштаб зможе розпорядитися резервами - адже ЗСУ наступає одразу за чотирма напрямками. Це непросте завдання, оскільки задум ЗСУ до кінця не зрозумілий.

Цілком можна припустити, що, зв'язавши російські резерви в напруженій битві в одному місці, українська армія може вдарити в іншому, де на це найменше очікують у Росії.
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12.06.2023 22:08 Відповісти
 
 