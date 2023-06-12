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На Запорізькому напрямку ЗСУ визволили село Новодарівка
4 червня механізований підрозділ та зведений підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони визволено село Новодарівка
Про це повідомили у Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 rejestrowyj bazil
показати весь коментар12.06.2023 12:04
+37 ігорь москаленко
показати весь коментар12.06.2023 12:06
+37 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар12.06.2023 12:14
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Будь ласка, зачекайте...
Просто характеризує інформаційну складову. Село було взяте ще тиждень назад, куди дійшли на сьогодні можна лише здогадається. Кацапури он ниють що Пологи вже в оперативному оточенні...
Зараз прочитаєте що "Пологи в оперативному оточенні", завтра прочитаєте "ВСУ не змогло відбити Пологи. ВЯЛІКА ПЄРЄМОГО РУСКАВА ОРУЖІЯ". Хоча при цьому ВСУ навіть на 5 км не наближалось до Полог.
Це зараз кацап'яча тактика в ІПСО - "тактика тисячі перемог" - уявних здебільшого.
А ось Урожайне -- це вже прорив захістної лінії на південь , бо від Макарівки Урожайне йще на 3.5км південійше !
Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/11/7406394/ деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного.
я слідкував за ними, новини про звільнення вони подають дуже оперативно.
моя думка така - не хочуть підтверджувати бо не хочуть підтверджувати, ага.
Просто - немає фотки , бо можливо нашим ніколи було фоткатись , і все , село й далі ( на карті ) під окупантами .
Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/11/7406394/ деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного
14 год ·
Друзі! Розумію, що просити не звертати уваги на контрнаступ не допоможе))) Тому прошу хоча б про просте - не рахуйте скільки сіл ми звільнили.
Цим ви собі створюєте завищені очікування а-ля Арестович. Наші воїни просунулись лише на кілька кілометрів. І вони тільки починають торкатись отих червоних ліній - траншей, бетонних дзотів, мінних полів і прочої оборонної їбулли. Бачте скільки там цих ліній? Не факт, що ми відіб'ємо значні території до того, як рашисти посиплять на нас ще більші купи дронів і ракет, виробництво та імпорт яких вони налагодили за час вторгнення.
Намагайтесь шукати хороше у чомусь іншому. Своєму даху ви зробите тільки гірше, покладаючи хоч якісь надії на контрнаступ. Буде - добре. Не буде - доведеться стояти як є.
Основні сили на 2-3 лініях.
ховається за жіночою юбкою і на ютубах язиком плеще
а не захищає Україну
Мол не имел полномочий и нанес ущерб полосе, залив ее маслом. Но ведь это было сделано для того, чтобы не сели вражеские самолеты с десантом!
А как по мне, за то, что из Жулян кое-кто не смог вовремя драпануть, так как полоса была залита маслом!
Вот по тихому и мстят!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4038194.html
Пильнуймо Україну від ворогів України!!
Життям Українців коштує отой асфальт з білоруським бітумом…
Слава нашим визволителям!!
Бережт Вас ,Боже!!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Немає слів щоб передати безмежну вдячність, за те що виборюєте вільне та щасливе життя для кожного українця та всіх людей які поділяють принципи вільного, демократичного життя в Україні!
Бережи вас Боже!
московити в паніці начинають сипатись
поки це не так стрімко відбувається
але як кажуть -ще не вечір
Якщо українським силам вдасться "проломити" лівий фланг, росіяни будуть змушені відступати, щоб не опинитись в оточенні.
АВТОР ФОТО,DEEPSTATE
Підпис до фото,
Інтерактивна карта аналітичного ресурсу DeepState, на якій показано просування ЗСУ (синій колір) на південь від Великої Новосілки
Багато в розвитку наступу зараз залежить від того, як російський генштаб зможе розпорядитися резервами - адже ЗСУ наступає одразу за чотирма напрямками. Це непросте завдання, оскільки задум ЗСУ до кінця не зрозумілий.
Цілком можна припустити, що, зв'язавши російські резерви в напруженій битві в одному місці, українська армія може вдарити в іншому, де на це найменше очікують у Росії.