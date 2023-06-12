На Запорізькому напрямку ЗСУ визволили село Новодарівка

4 червня механізований підрозділ та зведений підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони визволено село Новодарівка

Про це повідомили у Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів", - йдеться в повідомленні.