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Дніпро (545) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (159) Каховська ГЕС (565)

З Каховського водосховища вже втрачено понад 72% води, - Міндовкілля

гес,каховська

Станом на ранок 12 червня рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватися.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства довкілля України, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Укргідрометцентру, відучора по гідропосту "Нікополь" вже немає можливості вимірювати рівні води оскільки вода відійшла від пункту спостережень. Наразі шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища", - йдеться  в повідомленні.

Рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам’янська Січ" – на 8,5 метрів.

Рівень води р. Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області.

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Слава Зе клоуну ?
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12.06.2023 12:48 Відповісти
І ти, чудовисько без мозку, вважаєш що сказав щось приблизно "вменяемое"??
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12.06.2023 13:26 Відповісти
ему за єто карамельки дат...
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12.06.2023 15:11 Відповісти
Зайди на свій E mail, там тебе медалька від Зе влади чекає
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12.06.2023 16:47 Відповісти
Подоляцькі смокчіть мовчки у Зе влади
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12.06.2023 16:46 Відповісти
Пишуть, що в місцях де зникла вода, знаходять археологічні знахідки. Бо саме тут до 50-х років були історичні поселення.
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12.06.2023 14:14 Відповісти
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12.06.2023 16:48 Відповісти
 
 