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В окупованому Криму рашисти викрали ексчлена Меджлісу Менсітова, - Лубінець

викрадення

Окупанти продовжують викрадати і затримувати кримських татар у пошуках "винних" у справі "диверсій" на залізничних шляхах окупованого Криму, 9 червня ФСБ викрала і всю ніч допитувала колишнього члена Сімферопольського регіонального Меджлісу кримських татар 53-річного Ельдара Менсітова.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ

"Викраденого Ельдара знайшли у спецприймачі для адміністративно затриманих у Сімферополі. Менсітова відвезли у підвальне приміщення, де допитували, використовуючи незаконні методи дізнання. На обличчі й тілі Ельдара сліди фізичних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Лубінець зазначив, що злочини, які чинять РФ у тимчасово окупованому Криму, грубо порушують міжнародне право та кваліфікуються як злочини проти людяності.

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12.06.2023 13:19 Відповісти
То може все ж викрали, а не викрили.
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12.06.2023 13:19 Відповісти
Не "викрили" а ВИКРАЛИ. Відкоригуйте назву статті, бо ця людина не від кого не ховалась та не під кого не маскувалась щоб її викривали!!!
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12.06.2023 13:21 Відповісти
Кількість злочинів рашистів проти людяності, прав людини та правил ведення війни, Хельсінгских та інших міжнародних домовленостей перевершила десятки тисяч від незначних до використання зброї масового ураження у вигляді підриву Каховської греблі. Таким чином у особі Московії (т.з. "роССії") ми маємо справу із злочинцем рецидивістом у якого вже давно багаж можливих покарань перевищує багаторазову вищу міру покарання (десь це довічне ув'язнення, а десь смертна кара), тому йому байдуже скільки ще вбивств, насильств, пограбувань та руйнувань робити - вирок за все один. Призивати його зупинитись МАРНО, і поки хтось ще сподівається що Кремль "може зупинитись", він буде діяти у тому ж напрямку БЕЗЗУПИННО. Тож як би там не було, а ЄДИНИЙ спосіб таки зупинити рашистів, це їх або знищення, або позбавлення їх ФІЗИЧНОЇ можливості продовжувати творити зло, хоча б через суїцид шляхом громадянської війни між громадянами цієї недокраїни!!!
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12.06.2023 13:45 Відповісти
 
 