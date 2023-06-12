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вибух (4364) Мелітополь (767) паливо (887) Федоров Іван (640)

Нічний вибух у Мелітополі відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо, - Федоров

мелітополь

Внаслідок нічного вибуху в окупованому Мелітополі пошкоджено ворожий тепловоз у локомотивному депо.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Не щастить окупантам Мелітополя з технікою - швидко зношується. За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше", - зазначає він. 

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Топ коментарі
+10
У московитов жд это основа логистики. Отстрел тепловозов, лэп должен быть регулярным.
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12.06.2023 13:46
+5
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12.06.2023 14:18
+2
Перекосойобило. Чомусь.
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12.06.2023 14:08
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У московитов жд это основа логистики. Отстрел тепловозов, лэп должен быть регулярным.
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12.06.2023 13:46 Відповісти
то, швидше, був вчасно не вивезений, трофейний для ворога тепловоз...
а ще на мелітопольському летовищі, згідно карт гугеля, було більше десятка ил76...яка їх спіткала доля, непонятно...
хтось розмінував чонгар і все сталось зненацька і раптово...і він собі знає хто то був
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12.06.2023 15:52 Відповісти
Там від тих ілів одні фюзеля залишились. Все, що могло - полетіло 23 го вночі.
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12.06.2023 19:26 Відповісти
ну, канєшно, мости з боку кримуне попідірвали, мрія під києвом не полетіла, а от там 23 вночі спрацювали і все, що могло полетіло...
і куди ж?
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12.06.2023 21:27 Відповісти
Так, спрацювало. Як спрацювало і для всих інших бортів ПС, які вдалось зберегти від ураження під час масованих ракетних атак під@рів на аеродроми базування.
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12.06.2023 22:01 Відповісти
Фулюганять партизани.
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12.06.2023 13:51 Відповісти
Що з харевою частиною їбла, а москалики?
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12.06.2023 13:58 Відповісти
Перекосойобило. Чомусь.
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12.06.2023 14:08 Відповісти
В партизанській війні використовувати досвід другої світової. Знищення тяглової сили та мостів, а не рейок було завданням підпільників.
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12.06.2023 14:17 Відповісти
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12.06.2023 14:18 Відповісти
Тепловоз був РЖД-шний? Щось підказує, що ні. Так з якого куя вій "ворожий"? Може таки наш та захоплений? То чому тоді радіти?
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12.06.2023 16:13 Відповісти
 
 