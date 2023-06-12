Нічний вибух у Мелітополі відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо, - Федоров

Внаслідок нічного вибуху в окупованому Мелітополі пошкоджено ворожий тепловоз у локомотивному депо.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Не щастить окупантам Мелітополя з технікою - швидко зношується. За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше", - зазначає він.