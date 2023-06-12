Нічний вибух у Мелітополі відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо, - Федоров
Внаслідок нічного вибуху в окупованому Мелітополі пошкоджено ворожий тепловоз у локомотивному депо.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Не щастить окупантам Мелітополя з технікою - швидко зношується. За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше", - зазначає він.
Топ коментарі
+10 Мрачный скептик
показати весь коментар12.06.2023 13:46
+5 Вольный Каменьщик b40afab5
показати весь коментар12.06.2023 14:18
+2 5 копійок
показати весь коментар12.06.2023 14:08
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Будь ласка, зачекайте...
а ще на мелітопольському летовищі, згідно карт гугеля, було більше десятка ил76...яка їх спіткала доля, непонятно...
хтось розмінував чонгар і все сталось зненацька і раптово...і він собі знає хто то був
і куди ж?