Окупанти з гелікоптерів та артилерії обстріляли село Івашки Харківської області, пошкоджено підприємство, без постраждалих, - очільник СВА Коваленко

Російські загарбники не припиняють обстрілів прикордонних територій Харківської областію

Про це Суспільному повідомив очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"12 червня о 10:44 завдали ударів з артилерії по підприємству "Івашківський інкубатор". Пошкоджені господарчі споруди. О 12:30 гелікоптери здійснили обстріл околиці села. Поранених немає", - розповів Коваленко.

Він додав, що у селі відсутнє світло з 9 червня.