Рашисти передислокували БРК "Бал" у Брянську область, - Центр нацспротиву
За даними підпілля у Брянську область РФ передислоковано дивізіон ракетного комплексу "Бал".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Дана установка знаходиться у складі 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ ЧФ, місце дислокації - Уташ, Краснодарський край. Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет "Бал" зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК "Бастіон, що використовує надзвукову ракету "Онікс", - йдеться в повдіомленні.
Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км.
Топ коментарі
+34 Oleksandr Onys
показати весь коментар12.06.2023 15:24
+28 Сергій Шешеня
показати весь коментар12.06.2023 15:23
+13 Gary Grant
показати весь коментар12.06.2023 15:27
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Будь ласка, зачекайте...
Шоб ніхто нє в'****?
Так іть в'***** фсьо равно!
ТИПУ МИ ЗАВЖДИ БУЛИ В КИЇВІ,
Чекали коли кацапи вїдуть в Київ разом з Януковощем для підписання капітуляції
А тепер чекаю доказів від тебе, раз ти мене у брехні звинуватив.
Може не потрібно додумувати щось про інших людей, а потрібно уважніше читати?
Цей двигун від Моторсіч і білорусам поставляли для їх ракет... не здивуюсь якщо в цих Бал також наші двигуни....
Було б фінансування...
нити що в нас чогось немає нічим ділу не допоможе...
Але ж в кінці відео пуск ракети - я під столом....
Вона пролетіла аж 300 метрів!!!
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/d/d2/536th_Coastal_Missile_Artillery_Brigade%27s_%22Bal%22_coastal_missile_system_firing_%282021-11-19%29.webm/536th_Coastal_Missile_Artillery_Brigade%27s_%22Bal%22_coastal_missile_system_firing_%282021-11-19%29.webm.720p.vp9.webm
Щодо 300 метрiв - то пан мабуть мав на увазi скидання аеродинамiчних стабiлiзаторiв у воду =)
Аеродинамiчнi рулi - це такi чотири пелюстки в жопi ракети, що вирулюють ракету у правильному напрямку пiсля старту, що дозволяе запускати ii з будь-якого положення вертикально вгору, i економити час на розташування установки у напрямку до цiлi, як це робиться наприклад у Хаймерсах.
Д(б)рянску, беглым! Огонь!
Ракеты ты собрался передислоцировать телепортом ?
А делать ракеты ты за какие шиши собрался, если бизнес отказывается работать, потому что амортизация стала космической ? На прошлой неделе я по дешману, оставил на СТО 10к гривен, и это по мелочи: две передние стойки, стаб, шаровая, и пыльник на один шрус.
Сколько будет стоить ремонт грузовика - сам загуглишь, или мне спросить ?
Хорошо что во власти люди поумнее, иначе бы с такими идиотскими призывами превратить всю страну в сев. корею №2 - уже давно бы спровоцировали бунт.
Ракеты свои можешь засунуть в ...
Сейчас у нас оружия на такие суммы, которые мы бы не потянули, и что-то оно нам не очень помогает. Так с чего ты взял болезный, что эти 50 ракет нам бы помогли?
История Украины, как и история РФ, начинается с 1991 года. До него - была история СССР, до нее с переменным успехом история УНР, ЗНР, Директории, до них история Российской Империи. Все эти истории я просто знаю, а не наяриваю на них, как религиозный фанатик на иконы. Так что этой истерикой меня не проймешь, даже не старайся.
Оружие дают не ЗСУ, а государству Украина, которое на международном уровне представляет Зеленский, Резников, Кулеба. Ты бы не языком (мовою) ляпал, а лучше бы почитал про работу министерств, нарыл хотя бы один контракт и посмотрел чьи подписи там стоят
Как бы ты ни плакал - дороги будут строиться, так же само как и все остальное.