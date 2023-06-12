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Брянськ (122) обстріл (27076) Центр національного спротиву (750)

Рашисти передислокували БРК "Бал" у Брянську область, - Центр нацспротиву

бал

За даними підпілля у Брянську область РФ передислоковано дивізіон ракетного комплексу "Бал".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Дана установка знаходиться у складі 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ ЧФ, місце дислокації - Уташ, Краснодарський край. Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет "Бал" зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК "Бастіон, що використовує надзвукову ракету "Онікс", - йдеться в повдіомленні.

Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км.

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Топ коментарі
+34
Готуються отримати по і Балу також
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12.06.2023 15:24
+28
По Київу підори готуються бити знову.
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12.06.2023 15:23
+13
Чокнуті кацапські підараси.
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12.06.2023 15:27
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По Київу підори готуються бити знову.
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12.06.2023 15:23 Відповісти
Це ж треба бути такими дебілами щоби довбатись головою у стіну з титану.
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12.06.2023 19:47 Відповісти
Готуються отримати по і Балу також
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12.06.2023 15:24 Відповісти
Е-БАЛУ... а ты не балуй..
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12.06.2023 15:41 Відповісти
До мацкви долетить..
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12.06.2023 15:26 Відповісти
Это точно. Где там тот Легион "Свобода России"...
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12.06.2023 19:54 Відповісти
у Брянську область РФ передислоковано дивізіон ракетного комплексу "Бал"

Шоб ніхто нє в'****?
Так іть в'***** фсьо равно!
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12.06.2023 15:27 Відповісти
Чокнуті кацапські підараси.
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12.06.2023 15:27 Відповісти
киеву с петриотами єха херабора вундервафля до манды)
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12.06.2023 15:33 Відповісти
А якби США і ЄС не дали "Патріоти"?
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12.06.2023 16:09 Відповісти
Ну так до останніх місяців за період війни з ордою з 2014 року не давали.
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12.06.2023 20:02 Відповісти
А в 2014р з такої дурні стріляли?
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12.06.2023 23:56 Відповісти
Дорослі дядьки під момент матраси баблом набивали ,підори
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12.06.2023 15:33 Відповісти
Зе КЛОУНИ ТЕХНІЧНО СФОТКАЛИСЬ ЗАДОВГО ДО 24.02.2022 -
ТИПУ МИ ЗАВЖДИ БУЛИ В КИЇВІ,
Чекали коли кацапи вїдуть в Київ разом з Януковощем для підписання капітуляції
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12.06.2023 16:55 Відповісти
Наступного ж дня накивали п'ятами на гелікоптерах дснс з дн дєрмака у західну частину країни)
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13.06.2023 02:32 Відповісти
На брянщині є море?
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12.06.2023 15:31 Відповісти
Буде. Дуже скоро.
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12.06.2023 17:10 Відповісти
То вони очікують американську авіаносну ескадру на Київському морі Або і на Десні! Там є де розвернуться - на сомовій ямі місця вистачить
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12.06.2023 17:53 Відповісти
Доведи - у чому саме я "брешу"!
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16.06.2023 11:10 Відповісти
Типа для касабов ("мясников") есть разница куда выпускать ракеты...
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12.06.2023 20:08 Відповісти
ну а что свиноцабакам ещё осталось делать, у вас есть выбор...?
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12.06.2023 16:19 Відповісти
Київ - брянск 410 км навпряму
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12.06.2023 15:32 Відповісти
Storm Shadow хищно улыбнулись
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12.06.2023 16:15 Відповісти
@ $500K a unit?
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12.06.2023 17:14 Відповісти
Британцы дали Штормшедоу с условием не бить не территории РФ...
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12.06.2023 16:45 Відповісти
Не бреши, британці не американці.
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12.06.2023 17:25 Відповісти
Британці поставляють Штормшедоу на тих самих умовах, як і німці, італійці і більшість інших країн НАТО. Ти перед тим, щоб когось у брехні звинувачуваати - розберись спочатку сам.
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12.06.2023 17:33 Відповісти
Докажи…
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12.06.2023 17:35 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/11/7161457/ Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території

А тепер чекаю доказів від тебе, раз ти мене у брехні звинуватив.
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12.06.2023 19:50 Відповісти
Ще чекаєш? Ну і шо ти мені написав? Ти мені докажи що Британія ставила Україні саме такі умови. А те що наші слуги каломийського за власною ініціативою роблять якісь заяви мені до сраки….Наприклад агрохімія кожен тиждень у ЗМІ таку х.йню меле, що ухи у трубу загортаються, так що я повинен йому вірити? А пика в нього не трісне???
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18.06.2023 16:18 Відповісти
Доведи, що Великобританія таких умов не ставила. Я тобі доказ якийсь надав, ти - ні, просто набрехав і все.
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18.06.2023 21:50 Відповісти
Я уважно передивився ЗМІ GB того часу і таких умов не знайшов, хоча про ці ракети там дуже багато. То шо я тобі маю довести? Я не думаю що це була команда для Британії зі штабу НАТО в Брюсселі або з Вашингтону. В Лондоні дуже не ******* коли ними намагаються командувати ззовні. Я думаю що це наші кабминівці так зраділи що навчали нести пургу, таку як раніш США обіцяли, тобто «по накатаному»..
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18.06.2023 22:05 Відповісти
"Я думаю" - це, звісно, дуже вагомий аргумент, але наші по факту б'ють то території РФ, але дронами, а не Штормшедоу. Була б можливість бити Штормшедоу - билиб їми, а не дронами по нафтосховищу у Ростовській області.
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18.06.2023 22:23 Відповісти
А ти зі своїми порадами відразу до Залужного не спробував звертатися? Ні? Дуже жаль, бо він до таких досвідчених полководців або воєнних експертів з діванів, дуже прислуховується…. Таке враження що ти знаєш кількість цієї зброї та сенс її зберігання до якогось часу…. Все, вибач,більше я з тобою не дискутую, це марна трата часу.
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18.06.2023 22:33 Відповісти
З якими порадами? Де ти побачив якісь поради комусь у моєму пості?
Може не потрібно додумувати щось про інших людей, а потрібно уважніше читати?
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18.06.2023 22:43 Відповісти
А ти начебто не зрозумів? Ну перечитай свій пост знову. Я щодо твоєї думки про використання дронів по нафтосховищу у ростовській області….
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18.06.2023 23:07 Відповісти
Моя думка не є порадою, моя думка є логічним доведенням того, що у нас немає дозволу на використання Штормшедоу по території РФ. Ти дуже неуважно читаєш.
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18.06.2023 23:26 Відповісти
Дурня…
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18.06.2023 23:40 Відповісти
А мы тогда запустим наши Штормовi тінi
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12.06.2023 18:13 Відповісти
аналог Нептуна
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12.06.2023 15:51 Відповісти
Нептун дозвуковой
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12.06.2023 16:04 Відповісти
долго вы свинорылы тут ещё пастись будете...?
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12.06.2023 16:20 Відповісти
Нептун зроблений на основі х35 з двигуном від моторсіч.... повний аналог, якщо орки його адаптували по наземних цілях то і Нептун можна адаптувати виходить...

Цей двигун від Моторсіч і білорусам поставляли для їх ракет... не здивуюсь якщо в цих Бал також наші двигуни....
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12.06.2023 16:52 Відповісти
А у нас дуже багато ракет до Нептуна?
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12.06.2023 17:18 Відповісти
А що їх неможливо виготовляти, документація є, решта вже справа тільки в обладнанні?
Було б фінансування...
нити що в нас чогось немає нічим ділу не допоможе...
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12.06.2023 19:39 Відповісти
Обладнання, люди, комплектуючі і тд. Виробничі потужності знищені ракетними ударама рашистів.
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12.06.2023 19:55 Відповісти
Люди також знищені? Обладнання можна купити і комплектуючі...
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12.06.2023 23:31 Відповісти
Эх блин! Еще бы сделать эти Нептуны! Оно и можно было бы, если бы солдаты меньше яиц ели...
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12.06.2023 17:54 Відповісти
А для Зе клоунів ракети це баловство, для них головне це серіал про ДРГ в Білгородські області.
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12.06.2023 16:50 Відповісти
Будут бить по киевской дамбе.
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12.06.2023 17:13 Відповісти
ну,ну пускай клоуны пробуют, с их точностью и нашим пво)))
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12.06.2023 17:22 Відповісти
по Уралу пусть бьют!)))
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12.06.2023 17:31 Відповісти
я - русский и бал)))
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12.06.2023 17:29 Відповісти
Коли учора почали крутити ролик з мовчазним Будановим, то я спочатку подумала, що він мовчить, бо вже забрехався і нічого сказати, нічого оригінального в макітру не приходить, бо по всім його пронозам війна вже мала закінчитись. Але прочитавши цю нерайдужну новину про БРК в радіусі досяжності Києва, думаю, що мову в Буданова відняло в тому числі і від неї.
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12.06.2023 17:47 Відповісти
ой, нема сечі терпіти ці пекельні борошна! відібрали мову в українців, які хочуть світу, а не війни! Пів країни вже без електро харчування! доводиться харчувати свої записники від гарящих дуп расєян
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12.06.2023 19:03 Відповісти
Любиш Будангу із Італії? Віллу Гундосіка і ферму Авакяна поїхав подивитися?
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12.06.2023 21:23 Відповісти
ага, на цьому тижні повертаюся, готовий тобі натовкти хліборізку
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12.06.2023 22:39 Відповісти
Ото *** шашли вуедервафлю новую,на испытаниях в крыму это мегооружие максимум на 130 км летало,максимум,кацо вам может и 1000км написать,это же кацапы,с400 и тот же кринжал намного опаснее штуки,меговафля от которой прям мову видибрало,бугага)
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13.06.2023 04:34 Відповісти
Подивився в вікіпедії про цю ундервафлю. Так все серйозно! Навіть відосік є.

Але ж в кінці відео пуск ракети - я під столом....

Вона пролетіла аж 300 метрів!!!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/d/d2/536th_Coastal_Missile_Artillery_Brigade%27s_%22Bal%22_coastal_missile_system_firing_%282021-11-19%29.webm/536th_Coastal_Missile_Artillery_Brigade%27s_%22Bal%22_coastal_missile_system_firing_%282021-11-19%29.webm.720p.vp9.webm
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12.06.2023 18:12 Відповісти
Так, вундервафля серйозна, i на вiдмiну вiд нас - вона в них е.

Щодо 300 метрiв - то пан мабуть мав на увазi скидання аеродинамiчних стабiлiзаторiв у воду =)

Аеродинамiчнi рулi - це такi чотири пелюстки в жопi ракети, що вирулюють ракету у правильному напрямку пiсля старту, що дозволяе запускати ii з будь-якого положення вертикально вгору, i економити час на розташування установки у напрямку до цiлi, як це робиться наприклад у Хаймерсах.
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12.06.2023 18:26 Відповісти
не наржався ще?
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13.06.2023 00:50 Відповісти
по Д(б)рянску, беглым! Огонь!
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12.06.2023 18:34 Відповісти
Мій допис видалили, але я повторюся, бо тема дуже актуальна. Чому Верховний головнокомандувач, в той час коли ворог окупувавши частину нашої території і не збирався виходити з України, відводив свої війська і всі ракетні програми пустив під асфальтний каток?
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12.06.2023 18:34 Відповісти
Коли вже Україна почне передіслокацію своїх ракет - Гром2, Кільчень, Нептунів.... По Миколаєву зараз діслокується тіки техніка для ремонту доріг. Новий асфальт, тай ямки закривають. Так головне, шо місцеві ідіоти кажуть - Добре, давно пора. Країна придурків.
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12.06.2023 20:13 Відповісти
Как николаевец, я тебе скажу - ПНХ.

Ракеты ты собрался передислоцировать телепортом ?

А делать ракеты ты за какие шиши собрался, если бизнес отказывается работать, потому что амортизация стала космической ? На прошлой неделе я по дешману, оставил на СТО 10к гривен, и это по мелочи: две передние стойки, стаб, шаровая, и пыльник на один шрус.
Сколько будет стоить ремонт грузовика - сам загуглишь, или мне спросить ?

Хорошо что во власти люди поумнее, иначе бы с такими идиотскими призывами превратить всю страну в сев. корею №2 - уже давно бы спровоцировали бунт.
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13.06.2023 01:10 Відповісти
З коментаря почув миколаївского кацапа - виборця зеленої гниди. До чого тут ремонт твого корита та випуск ракет для ЗСУ. У поторіччі влада направила пів тріліона гривень держпідприємствам створеним за часів наріка на закупівлю зброї для ЗСУ - ні грошей ні зброї. Йди сосни у свого лідера.
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13.06.2023 01:22 Відповісти
Иди гугли чем закупка отличается от производства, и не позорься.
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13.06.2023 01:32 Відповісти
Ти шо, кацап, як завжди пь'яний. До чого тут закупки, підприємства. Твоя влада зупинила всьо виробництво ракетних програм з 19 року. І не тіки ракетних. Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI

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13.06.2023 01:47 Відповісти
Ну и отлично. Хоть дороги были более менее.
Ракеты свои можешь засунуть в ...
Сейчас у нас оружия на такие суммы, которые мы бы не потянули, и что-то оно нам не очень помогает. Так с чего ты взял болезный, что эти 50 ракет нам бы помогли?
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13.06.2023 13:46 Відповісти
Саме по цім дорогам, підготованим зеленским і такими як ти, і заходили колони рашістів в Україну. Саме завдяки їм прийшли вбивці, гвалтівники дітей, жінок, чоловіків з раші - тої країни котра, по запевненям твого наріка - ніколи не нападе - вони ж теж люди. Знаєшь, як кріворіжский нарік наживався на дорогах - він замінив щебень на відходи з металолітейних заводів кр. рога - а ті всі відходи свого виробництва заводи, по закону, повинні утілізувати за свій рахунок. І замість щебня у дороги сипали пил. Зброю дають не тобі та наркоману - зброю дають ЗСУ - ні ти, ні твій ********** до ЗСУ не мають жодного відношення. Чекав на танки *****, разом з зеленским. Ніхрена у вас не вийшло. І поки, ти кацапский пацюк не вивчиш українську мову та не почнеш з повагою відноситись до історії України, то можешь більше нічого не писати. зеленский і такі як ти і привели в країну кроваву війну і сотні тисяч жертв українців. Ви у цьому винні.
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13.06.2023 21:05 Відповісти
Украiнську мову ми вчили, коли ти ще пiшки пiд столом ходив, ми совки украiнську мову, на вiдмiну вiд вас, знаемо досконально, тому i не пишаемося цим.

История Украины, как и история РФ, начинается с 1991 года. До него - была история СССР, до нее с переменным успехом история УНР, ЗНР, Директории, до них история Российской Империи. Все эти истории я просто знаю, а не наяриваю на них, как религиозный фанатик на иконы. Так что этой истерикой меня не проймешь, даже не старайся.

Оружие дают не ЗСУ, а государству Украина, которое на международном уровне представляет Зеленский, Резников, Кулеба. Ты бы не языком (мовою) ляпал, а лучше бы почитал про работу министерств, нарыл хотя бы один контракт и посмотрел чьи подписи там стоят

Как бы ты ни плакал - дороги будут строиться, так же само как и все остальное.
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13.06.2023 22:39 Відповісти
ну шо жданов врубай петриот или вафли
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12.06.2023 20:50 Відповісти
 
 