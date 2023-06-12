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опитування (1853) Польща (8255) українці (2507) підтримка (528)

Дедалі менше поляків підтримують надання допомоги біженцям з України, - дослідження

прапор,біженці,діти,українці,дівчинка

Підтримка допомоги українцям серед поляків істотно зменшилася - все більше респондентів вказують на те, що зміна їхнього ставлення пов’язана з "вимогливою позицією", яку мають біженці.

Такі висновки останнього дослідження громадського сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня - на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві. Про це пише Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зменшення підтримки стосується практично всіх форм допомоги українцям, окрім освіти.

"Ми все ще хочемо допомагати, в цьому переконані 85 відсотків респондентів, але вже не так рішуче і беззастережно, як роком раніше або навіть у січні цього року", - пояснює Роберт Станішевський, керівник проєкту.

Лише за п'ять місяців група тих, хто вважає, що Польща повинна допомагати Україні під час війни, зменшилася з 62 до 42%. Ще менше поляків - наразі 35%, - мають однозначно позитивне ставлення до допомоги, яку надає Польща; у січні таких людей було 47%.

Чверть поляків каже однозначне "ні" додатковій допомозі Україні. Крім того, відсоток тих, хто рішуче підтримує допомогу біженцям у Польщі, впав з 49% до 28%.

Зростає також група тих, хто хоче, щоб українці повернулися до своєї країни після закінчення війни - таку думку висловлюють вже близько 70% поляків (у січні 2023 року таких було 53%).

Оцінка респондентами соціальної допомоги, яку Польща надає українським біженцям, є однозначно поганою - 60% опитаних вже кажуть "ні" рівному доступу до пільг, доступних полякам, а більше половини також проти надання пільг (рік тому таких було 37%) та фінансування харчування та проживання українців (було 20%).

39,4% респондентів зазначили, що змінили своє ставлення до українців, найчастіше називаючи причиною "вимогливе ставлення" з їхнього боку. "Найчастіше респонденти пояснювали це фразою "їм все повинно бути безкоштовно", - пояснює Станішевський.

Ще 14,5% вказали, що "українці мають більше прав, ніж поляки". За словами Мирослава Скурки, президента Об'єднання українців у Польщі, це "результат антиукраїнських думок, поширюваних у соціальних мережах", які ніким не придушуються.

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Топ коментарі
+46
Саме так - 75% тих украінцов дрочать на савок і спілкуються на общєпонятном.
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12.06.2023 15:49
+44
фулі тут дивного?? панаєхала бидла кацапорилого, от поляки і марудять!!!!
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12.06.2023 15:44
+20
Ну і не слід відкидати той факт, що в цьому також є провина тієї частини біженців, що голосовалі "па пріколу", віддають перевагу "рєшєнію вопросов" і за звичкою поводять себе як вдома, тобто "ми єліта, а ви тут плєбс бєсправний, і потому всє нам должни".
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12.06.2023 15:44
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Дивно. Такий гарний нарід, так гарно пісень співає і остобрид.

Стопудово ці поляки порохоботи якісь...
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12.06.2023 15:52 Відповісти
Не, ну там же скоро наших будет больше, чем аборигенов.
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12.06.2023 15:56 Відповісти
Якраз інтернет повний кацапомовного бидла з такою поведінкою
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12.06.2023 16:16 Відповісти
найбільше права качають узькощелепні ... до речі за кого голосували Марік, Донеччина, Херсон?
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12.06.2023 16:26 Відповісти
А якби Росія була с Заходу, а Польша зі Сходу, то вгадайте на якій мові були би колаборанти?
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12.06.2023 18:03 Відповісти
А от і москворота свинособака пвдтягнулася із кремлівською бидло-методичкою.
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12.06.2023 16:54 Відповісти
Конечно, если у беженцев вимоглива позиция, то эту позицию нужно прикручивать на место. Война, войной, но наглеть не надо. Полякам через год ваще это надоест. И думаю, что не только им.
.
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12.06.2023 15:57 Відповісти
Коли полякам "все це" набридне, тоді прийде черга поляків "набридати" німцям, австрійцям, британцям... Поки що більшості це зрозуміло. Навіть тим, кому кортить запитати "чий Львів" і чи "ваш батько Бандера?"
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12.06.2023 18:47 Відповісти
Издить надо. Не поляков.
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12.06.2023 15:59 Відповісти
А кого?
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12.06.2023 16:06 Відповісти
А як їм ще реагувати? Туди виїхала куча бидла зі сходу, з ними в принципі тяжко, весь світ їм винен, але частина з них таки втікала від війни і не має де жити. Окремо треба сказати про хитрожопих біженців з заходу, від чого вони втікали? Не думаю що поляки дебіли і не розуміють цих простих нюансів.
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12.06.2023 16:00 Відповісти
судячи з номерів машин, тут половина зі Львова, Ужгорода та Чернівців.
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12.06.2023 17:26 Відповісти
та всі зі Львова, Ужгорода і Чернівців, ну і дехто з Тернополя і Луцька, цілі міста виіхали - уявляєш??!!
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12.06.2023 17:40 Відповісти
А кто бы сомневался! Я например сам знаю много ватного говна,которое поехало не в расею,что казалось бы логичным для них,а в Польшу! А сколько говна прямо с лугандона,которые 8 лет заливались злобой,а а начало войны,когда начали пускать в ЕС по внутренним паспортам,то эти организмы через расею,Беларусь шкурнули в " ненавистную" Европу,вот они то и качают там права
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12.06.2023 16:05 Відповісти
А якщо зробити аналіз того прошарка біжінців що знаходиться там, то ви зрозумієте, що це люди які украінської мови не знають, та у більшості вата.
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12.06.2023 16:06 Відповісти
Нехай вже додому їдуть!
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12.06.2023 16:06 Відповісти
Нажаль, там багато наших неадекватів, яким всі все винні. І проблема у тому, що навіть коли 1 з 20 неадекват - найбільш помітно саме його.

Екс-колега моєї дружини там з 2 дітьми сидить у поляків на шиї бескоштовно і дуже обурена тим, що поляки їм на тиждень з м'яса купують тільки пів-курки...поляки - вегетаріанці. Тобто пона не вдячна полякам, вона - ОБУРЕНА! Ну як до таких можна ставитись?
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12.06.2023 16:06 Відповісти
Вся бидлота опинилася у Польщі. Замоталися падли у жовтоблакитні прапори і кидаюця на поляків на виходах з супермаркетів. Полякам самим потрібно потрохи вичищати свою державу від цого непотрібу.
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12.06.2023 16:10 Відповісти
Качають права -- шведськии стіл -- повнии сервіс
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12.06.2023 16:11 Відповісти
Это естественно. Но куда деваться? Не мы начали эту войну.
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12.06.2023 16:12 Відповісти
що не дивно, біженцям дали все що вони забажали, безкоштовне житло мовні курси працевлаштування та матеріальне утримання, короче рай для "біженців" які не втратили нічого живучи з районах де війна це тільки відсутність світла. Але вони "біженці" вимагають більшого....
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12.06.2023 16:14 Відповісти
Котрі влаштувалися, мову вчать, працюють на шиї не висять тих не видно Ті котрим всі винні видно добре Тому таке ставлення
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12.06.2023 16:27 Відповісти
Дивні інциденти з Українськими прапорами відбулися у Франції та в Туреччині
https://infotime.co/uk/2023/06/08/na-tenisnomu-chempionati-roland-garros-2023-oskvernyly-prapor-********/?utm_medium=cpc&utm_source=mgid3.com&utm_campaign=infotime.mob.ua&utm_term=57122813&utm_content=16417277&adclid=e3ce34f358ff56cdfd24c9cdd7351b0c На тенісному чемпіонаті Roland Garros-2023 розрізали прапор України

https://sport.unian.ua/football/skandal-na-finali-ligi-chempioniv-styuardi-namagalisya-vidibrati-u-vbolivalnika-prapor-ukrajini-video-12289374.html?_gl=1*rtdzlq*_ga*MTA5MzYxMjk4Ni4xNjg1ODA3NDc5*_ga_TECJ2YKWSJ*MTY4NjUwNTU3OC40LjEuMTY4NjUwNjk4Ny40Ni4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTY4NjUwNTU3OC40LjEuMTY4NjUwNjk4Ny40Ny4wLjA.*_ga_238PLP1PQZ*MTY4NjUwNTU3OS40LjEuMTY4NjUwNjk4Ny40Ny4wLjA.*_ga_P6EEJX21DY*MTY4NjUwNTU3OS40LjEuMTY4NjUwNjk4Ny40Ny4wLjA Скандал на фіналі Ліги чемпіонів: стюарди намагалися відібрати у вболівальника прапор України (відео)
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12.06.2023 16:32 Відповісти
Не треба говорити дурні. Поїхало багато кого. Є звичайні біженці, яким не було куди діватися, є і неадеквітні, яких і в Україні вистачає. Яким треба бути, щоб на другому році вторгнення, після Ірпіня, Бучі, Херсона, підриву Каховськох ГЕС чекати на « руський мір»? Істина десь по середині. 50/50. Ми так само бубаніли після Карабаха, Чечні, Грузії (хто ще пам'ятає). Закінчиться війна нашею перемогою, тоді і з'ясуємо хто куди поїхав. Якось так.
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12.06.2023 16:32 Відповісти
Тут двоякое отношение.

Знаю людей, из Луганской области, жили при орках, были довольны. Родился у них второй ребенок, оформили помощь по родам у орков и приперлись в Киев. И тут оформили родовые.
Началась война, уехали в Польшу и там получают помощь. Как выехал парень не знаю, но выехал, подрабатывает на заводе. И возвращаться не планируют, хотят гражданство Польши.

Вот так получают "беженцы" двойные родовые и еще помощь Братской Польши........

Еще история - соседи по дому. Обеспеченные люди, как говорят "упакованные". Муж отправил семью в Испанию. Семья живет в Испании - квартира на берегу моря за счет Испании, получают помощь как нуждающиеся. Мужик доволен, семья на бесплатном, полностью обеспеченном отдыхе, собирается покупать вторую машину, джипик - для поездки в загородный дом под Киевом.

Еще история. Знаю эту семью. Мужик при должности хлебной, с хорошей зарплатой. Отправил семью в Ирландию. Проживание, питание Ирландия оплачивает. Жене поставил цель - любой ценой получить гражданство, а там и он "подтянется". Не знаю каким каком, но его жена подала документы на ПМЖ, прожив там год. Мужик ждет, говорит с тем баблом, что есть будут жить в Ирландии спокойно, а оставаться в разоренной Украине не намерен.

И как к этому относиться?
Когда люди нуждаются - земной поклон за помощь.
Но тут просто разводняк и таких "беженцев" гнать надо. Позорят нас. Но как их "отфильтровать"?
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12.06.2023 16:35 Відповісти
Никак не относиться. Никто их не оставит. И жене хоть с ПМЖ, хоть с ПМС не дадут его вытащить. Для этого, как мимнимум, нужно не ПМЖ, а ВНЖ, а это несколько лет. И доход на то, чтобы и его содержать первое время. Там определенные негласные нормы есть расходов на человека. Она не вытянет. То, что у него какие-то деньги есть их не волнует. Гарантом выступает тот, кто вызывает и смотрят его персональное благосостояние. Вдруг на счету не твои деньги. Или карту прое***л. А тебя на улице в Ирландии машина сбила. Или кирпич на голову упал. За кой хер тебя лечить? Миграционная служба - это место боли. Знаю ухарей, что ложили занятые у кентов и родственников деньги на карту, чтобы показать наличие средств. Х***й там плавал. Сразу вопросы по банковской выписке почему легла такая сумма в один момент - покажите справки из налоговой. Пусть живут в иллюзиях дальше. То, что нам кажется бредом сумасшедшего, визовому офицеру таковым не кажется. В розовых очках те, кто не сталкивался. После войны всё станет резко по-другому. Да и беженская история это лихой зашквар в глазах миграционки.
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12.06.2023 17:18 Відповісти
І дедалі більше поляків підтримують безпосередню участь їхнього війська у війні проти московії на теренах України. Щоб біженців було менше. Чи ні?
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12.06.2023 16:36 Відповісти
Писав мені знайомий поляк,з маленького містечка - ваші "біженці" чоловіки молоді та здорові,сидять зранку до вечора на лавці біля пивного ларька та бухають,оруть, матюкаються на кацапському наречії,на зауваження реагують дуже агресивно,то яке буде відношення?Остап Вишня описав цей сброду у творі "Країна Чукрен",це типові представники-чухраїни,чухраїнці.
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12.06.2023 16:38 Відповісти
Серед всіх націй є погані люди. І що з того?
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12.06.2023 19:01 Відповісти
І з того війна.
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12.06.2023 19:07 Відповісти
Яким чином через цих людей в Україні почалася війна?
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12.06.2023 23:08 Відповісти
ДумайТе.
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13.06.2023 08:24 Відповісти
і як ви гадаєте, з яких регіонів біженці?
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12.06.2023 16:40 Відповісти
та з усіх! найбільше із розбомбленого акарпаття!))))
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12.06.2023 17:58 Відповісти
Ось звідки і ті "польські фермери" беруться. А розуму в поляків не вистачає зрозуміти, що за тими дописами у соцмережах рашисти стоять.
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12.06.2023 16:40 Відповісти
А я знаю одну падлюку ,любительницу ,,русского мира,, топила мразь за ***** и расеюшку,мразь. Но как началась война я в военкомат а она в Чехию. И вся ее ******** семейка там а я 16 месяц воюю,2 раза ранен. И что вы думаете,мне говорят эта падаль сидит в Чехии и все равно топит за *********.
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12.06.2023 16:41 Відповісти
Это кроты.
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12.06.2023 16:54 Відповісти
Тварь проклятая, чтоб её бомжи съели
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12.06.2023 17:00 Відповісти
Усіх дорослих соціальних паразитів потрібно депортувати з усіх європейських країн туди звідкіля вони просочились. "Від кожного за здібностями - кожному за працю" а не совкодрочерна мрія ""кожному за потребами" бо потреби феєрично зростають саме у бездарних і ледачих які мають багато вільного часу, але споживацька фантазія у них працює невпинно.
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12.06.2023 16:51 Відповісти
а як би так провернути, щоб депортувати їх у росію
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12.06.2023 20:35 Відповісти
Не вийде. Паразитизм явище епічного масштабу яке навіть знайшло відображення в Біблії. Що там Змій обіцяв Єві? Зїж яблучко і станеш такою як Бог. Це ж так просто і "не докладаючи надмірних зусиль"... ******* "гріхопадіння" в заздрості і мрії про халяву - прямий шлях до всіляких "лівих" режимів та диктатур...
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12.06.2023 23:24 Відповісти
Коли чую російську мову, то стає бридко, хоча здогадуюсь, що то є наші біженці. Тому розумію поляків, які навкруги чують кацапську мову.
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12.06.2023 16:52 Відповісти
Я несторонюс как бы люди не говорили,хорошо знаю польский язык , хорошо знаю русский язык, хорошо знаю англиский , и концу войны научюсь украинский . Хоть ни один не есть мой родной. Знать языки это превосхоство ,и на горбу ненадо нести.
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12.06.2023 17:01 Відповісти
Нехай розмовляють російською якщо хочуть. Ні вони, ні ти, в Україну більше не повернетеся. То яке має значення мова вашого спілкування?
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12.06.2023 18:59 Відповісти
Поляки не відрізняють українську від кацапської.
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12.06.2023 22:28 Відповісти
Халява завжди закінчується. Додому - захищати і відбудовувати свою Батьківщину, дармоїди!
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12.06.2023 17:24 Відповісти
Були діти і внуки в Польщі всі жіночого роду (хлопці воюють) То від сорому за наших біженців .не знали куди там подітись. --вернулись додому. Суцільне жлобсво, хамство і вседозволеність
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12.06.2023 17:26 Відповісти
Не дивуюсь, в мене сусідка-жлобиха евакуювалась в Німеччину, а сама квартиру сдаев Київі
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12.06.2023 17:50 Відповісти
Просто поляки щиро вирішили допомогти українцям.Але згодом виявилося,що з паспортами України,ще не всі є українцями(((
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12.06.2023 18:17 Відповісти
Поляки вирішили допомогти собі та своїй демографії.
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12.06.2023 18:58 Відповісти
Коли саме вирішили? 24 лютого? Таємним указом Дуди?
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13.06.2023 01:36 Відповісти
Те що Польща частково виграла від цієї війни, не означає що вона була її ініціатором.
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13.06.2023 02:59 Відповісти
Я рік була у Польщі. Мене з дітьми прихистили поляки,так і залишили у них жити безоплатно. Хоч я і пропонувала оплачувати. Зустріли нас,чужих вминулому році неймовірно. Як родичі,може, й краще. Весь рік підтримували і допомогали. А я їм,звісно. Але ж і такі чудові люди втомлюються. Від нас,від наших дітей і проблем. І ще в них інфляцію і вони панікують,засмучуються. Бо ж все одно не розуміють,що їх проблеми в порівнянні з нашими - ніщо. Ніхто цього не розуміє,поки не відчує. Тому не варто ображатись на поляків,а варто згадати що вони ВЖЕ зробили. Зробили дуже багато,молодці. Мої рятівники назавжди ♥️
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12.06.2023 22:26 Відповісти
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