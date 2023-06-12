Дедалі менше поляків підтримують надання допомоги біженцям з України, - дослідження
Підтримка допомоги українцям серед поляків істотно зменшилася - все більше респондентів вказують на те, що зміна їхнього ставлення пов’язана з "вимогливою позицією", яку мають біженці.
Такі висновки останнього дослідження громадського сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня - на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві. Про це пише Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зменшення підтримки стосується практично всіх форм допомоги українцям, окрім освіти.
"Ми все ще хочемо допомагати, в цьому переконані 85 відсотків респондентів, але вже не так рішуче і беззастережно, як роком раніше або навіть у січні цього року", - пояснює Роберт Станішевський, керівник проєкту.
Лише за п'ять місяців група тих, хто вважає, що Польща повинна допомагати Україні під час війни, зменшилася з 62 до 42%. Ще менше поляків - наразі 35%, - мають однозначно позитивне ставлення до допомоги, яку надає Польща; у січні таких людей було 47%.
Чверть поляків каже однозначне "ні" додатковій допомозі Україні. Крім того, відсоток тих, хто рішуче підтримує допомогу біженцям у Польщі, впав з 49% до 28%.
Зростає також група тих, хто хоче, щоб українці повернулися до своєї країни після закінчення війни - таку думку висловлюють вже близько 70% поляків (у січні 2023 року таких було 53%).
Оцінка респондентами соціальної допомоги, яку Польща надає українським біженцям, є однозначно поганою - 60% опитаних вже кажуть "ні" рівному доступу до пільг, доступних полякам, а більше половини також проти надання пільг (рік тому таких було 37%) та фінансування харчування та проживання українців (було 20%).
39,4% респондентів зазначили, що змінили своє ставлення до українців, найчастіше називаючи причиною "вимогливе ставлення" з їхнього боку. "Найчастіше респонденти пояснювали це фразою "їм все повинно бути безкоштовно", - пояснює Станішевський.
Ще 14,5% вказали, що "українці мають більше прав, ніж поляки". За словами Мирослава Скурки, президента Об'єднання українців у Польщі, це "результат антиукраїнських думок, поширюваних у соціальних мережах", які ніким не придушуються.
Будь ласка, зачекайте...
Стопудово ці поляки порохоботи якісь...
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Екс-колега моєї дружини там з 2 дітьми сидить у поляків на шиї бескоштовно і дуже обурена тим, що поляки їм на тиждень з м'яса купують тільки пів-курки...поляки - вегетаріанці. Тобто пона не вдячна полякам, вона - ОБУРЕНА! Ну як до таких можна ставитись?
https://infotime.co/uk/2023/06/08/na-tenisnomu-chempionati-roland-garros-2023-oskvernyly-prapor-********/?utm_medium=cpc&utm_source=mgid3.com&utm_campaign=infotime.mob.ua&utm_term=57122813&utm_content=16417277&adclid=e3ce34f358ff56cdfd24c9cdd7351b0c На тенісному чемпіонаті Roland Garros-2023 розрізали прапор України
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Знаю людей, из Луганской области, жили при орках, были довольны. Родился у них второй ребенок, оформили помощь по родам у орков и приперлись в Киев. И тут оформили родовые.
Началась война, уехали в Польшу и там получают помощь. Как выехал парень не знаю, но выехал, подрабатывает на заводе. И возвращаться не планируют, хотят гражданство Польши.
Вот так получают "беженцы" двойные родовые и еще помощь Братской Польши........
Еще история - соседи по дому. Обеспеченные люди, как говорят "упакованные". Муж отправил семью в Испанию. Семья живет в Испании - квартира на берегу моря за счет Испании, получают помощь как нуждающиеся. Мужик доволен, семья на бесплатном, полностью обеспеченном отдыхе, собирается покупать вторую машину, джипик - для поездки в загородный дом под Киевом.
Еще история. Знаю эту семью. Мужик при должности хлебной, с хорошей зарплатой. Отправил семью в Ирландию. Проживание, питание Ирландия оплачивает. Жене поставил цель - любой ценой получить гражданство, а там и он "подтянется". Не знаю каким каком, но его жена подала документы на ПМЖ, прожив там год. Мужик ждет, говорит с тем баблом, что есть будут жить в Ирландии спокойно, а оставаться в разоренной Украине не намерен.
И как к этому относиться?
Когда люди нуждаются - земной поклон за помощь.
Но тут просто разводняк и таких "беженцев" гнать надо. Позорят нас. Но как их "отфильтровать"?