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Дніпропетровщина (3261) вода (1168)

Нікопольський район Дніпропетровщини залишився без централізованого водопостачання

вода

Без води залишився весь Нікопольський район, у Криворізькому - одна громада повністю та дві частково.

Як інформує Цензор.НЕТ голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що після підриву росіянами Каховської ГЕС продовжується обміління Каховського водосховища, його рівень нині неможливо визначити через відхід води. У низці громад Дніпропетровської області відсутнє централізоване водопостачання.

Він зазначив, що вся Нікопольщина вже залишилася без води, у Криворізькому районі - Грушівська громада повністю та Зеленодольська частково.

За даними начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, також частково відсутнє водопостачання в Апостолівській громаді.

"У Криворізькому районі воду подають за графіком. На Нікопольщину вже доставили понад десять цистерн з водою по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин та півсотні водовозів... В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для мешканців передають бізнес та міжнародні партнери", - наголосив Лисак.

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Кацапи можуть тільки вбивати, знищувати інфраструктуру і приносити біль. Шкода нікопольчан, але потрібно подивитися на цифри голосування у 2019 році, бо захоплення за декілька годин Каховської ГЕС це наслідки розмінування Чонгару, Перекопа і політики "перестать стрелять" і "какая разница".
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12.06.2023 16:00 Відповісти
Что-то не слышно нашего главнокомандующего!Что он скажет? Почему не начали заранее строить водовод в никопольский район? Новый видосик репетирует в бункере?
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12.06.2023 17:20 Відповісти
Если бы он начал строить заранее водовод в Никопольский район,то тогда бы он(по логике),после предупреждения США о подготовке россии к нападению,готовил бы Украину к обороне:не свернул бы ракетную программу,не разминировал бы мосты на юге.Но тогда бы не захватили юг Украины и ему не пришлось бы строить водоотвод на Никопольский район.
А почему он не начал заранее строить водотвод?Потому что он заинтересован в закошмаривании гражданского населения,чтоб люди уезжали,эвакуировались.
Думающие люди меня поймут.
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12.06.2023 20:53 Відповісти
хочет уничтожить коренное население, чтобы сюда переселились некие люди с одной южной страны?
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12.06.2023 20:59 Відповісти
Именно…Мне заявляют,что это роспропаганда,только об этом почему-то в открытую крутили сюжет на польском ТВ.Более того,дофигища косвенных моментов доказывающих,что этот план выполняется.
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13.06.2023 06:35 Відповісти
 
 