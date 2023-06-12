Нікопольський район Дніпропетровщини залишився без централізованого водопостачання

Без води залишився весь Нікопольський район, у Криворізькому - одна громада повністю та дві частково.

Як інформує Цензор.НЕТ голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що після підриву росіянами Каховської ГЕС продовжується обміління Каховського водосховища, його рівень нині неможливо визначити через відхід води. У низці громад Дніпропетровської області відсутнє централізоване водопостачання.

Він зазначив, що вся Нікопольщина вже залишилася без води, у Криворізькому районі - Грушівська громада повністю та Зеленодольська частково.

За даними начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, також частково відсутнє водопостачання в Апостолівській громаді.

"У Криворізькому районі воду подають за графіком. На Нікопольщину вже доставили понад десять цистерн з водою по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин та півсотні водовозів... В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для мешканців передають бізнес та міжнародні партнери", - наголосив Лисак.