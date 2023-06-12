Рашисти вранці обстріляли Херсон, 3 особи дістали поранення, - ОВА

Зранку у Херсоні через ворожий обстріл були поранені троє людей, вони у стані середньої важкості у лікарні.

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Близько 5 години обстріляли Херсон, мікрорайон Шуменський. Там зазнали поранення троє людей", - зазначив він.

За його Толоконнікова, постраждалі доправлені у лікарню, у них стан середньої важкості.