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Херсонщина (5366) Павлюк Олександр (216) Каховська ГЕС (565)

Росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб зірвати наступ українських сил, - Павлюк

гес,каховська

Мета підриву росіянами дамби Каховської ГЕС - спроба зірвати наступ українських сил, після цього окупанти перекинули частину своїх військ на запорізький напрямок.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мета одна - зірвати нашу наступальну операцію. Враховуючи те, що вони не змогли зрозуміти наших задумів до кінця, то вони, на мою думку, гарантували безпеку лівого флангу. Тобто підірвавши дамбу - вони зробили бар'єрний рубіж, і цим не допустили нашого наступу з цього боку. І змогли зняти певну кількість своїх частин, щоб перекинути їх на запорізький напрямок, проти нашого наступального угруповання", - сказав Павлюк в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За словами заступника міністра, російські окупанти зробили все можливе, щоб сконцентрувати своє угруповання на одному напрямку - найімовірнішому, на їхню думку, де наступатимуть українські сили.

"Вони (окупанти. - Ред.) пішли на все, на жахливий злочин. Вони навіть не попередили людей, які перебували на окупованій території, а це дві третини затопленої площі, що буде такий акт і потрібно рятуватися. І навіть коли це сталося - заспокоювали людей, що все буде нормально. Ми навіть не можемо зрозуміти, які там жертви наразі серед людей", - наголосив Павлюк.

Він також зазначив, що навіть смерть своїх же військ через підрив дамби не зупинила командування армії РФ.

Окрім того, у Міноборони додали, що були всі ознаки підготовки росіянами підриву дамби, й українська розвідка зафіксувала переміщення техніки, однак українські сили не могли протидіяти цьому через те, що ГЕС повністю перебувала під контролем росіян.

"Вони (росіяни - Ред.) цим ускладнюють наш рух на цьому напрямку, оскільки навіть зараз під час спроб евакуації населення з тієї території всі наші човни піддаються обстрілу", - наголосив він.

Водночас він нагадав, що там, де "побувала РФ і затрималася на тривалий час, - територія непридатна для життя", населені пункти, по суті, знищені.

"Так само й тут (у Херсонській області. - Ред.), найімовірніше, розуміючи, що не втримають територію. Це одна з явних ознак, що вони розуміють, що не зможуть утримати територію, тому що знищують усю перспективу проживання на цій території", - заявив заступник міністра оборони.

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Топ коментарі
+4
нічого собі...оце сенсацію видав
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12.06.2023 16:34
+3
Так це очевидно.
Погано що не було цих заяв в перший день, а натомість дурачки данілови гицяли по ефірах радіючи - "тепер не буде води в Крим". А вода в Крим там діло стопітсоте...
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12.06.2023 16:31
+2
Генерал-Летенант ПАВЛЮК! мае право засвідчити про СЕБЕ! Йому ще очолювати партію та балотуватися в ВЕРХОВНУ раду, та ще щоб його цінували та цілували тпісля перемоги в сраку багато років.
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12.06.2023 16:43
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Так Дніпро ж стане вузенькии і ми через ріку .......
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12.06.2023 16:26 Відповісти
Так це очевидно.
Погано що не було цих заяв в перший день, а натомість дурачки данілови гицяли по ефірах радіючи - "тепер не буде води в Крим". А вода в Крим там діло стопітсоте...
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12.06.2023 16:31 Відповісти
Це очевидно. Приблизно як закрити тебе в кімнаті без вікон і дати в руки скляний х#й Потім дочекатися коли ти його розіб'єш і вислухати твої ж версії чому той х#й розбив не ти.
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12.06.2023 17:28 Відповісти
нічого собі...оце сенсацію видав
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12.06.2023 16:34 Відповісти
Дарма ти так.
Людина чекала своєї черги - спочатку начальство має сказати.
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13.06.2023 01:23 Відповісти
Генерал-Летенант ПАВЛЮК! мае право засвідчити про СЕБЕ! Йому ще очолювати партію та балотуватися в ВЕРХОВНУ раду, та ще щоб його цінували та цілували тпісля перемоги в сраку багато років.
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12.06.2023 16:43 Відповісти
Тим арсеналом що є у нас не тільки практично а й теоретично неможливо. Дивуюсь ідіотам що вірять в це.
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12.06.2023 16:51 Відповісти
Це були просто бредові розказні двох клінічних ідіотів з палати № 6 а ти дивись яке відлуння в ОПі.
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12.06.2023 19:34 Відповісти
Вони шо справді думали шо ЗСУ буде форсувати Дніпро мясними штурмами як тупий совок в 1943 ?
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12.06.2023 20:30 Відповісти
 
 