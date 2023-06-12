Зруйнувати Київську ГЕС ракетним ударом практично неможливо, - Міноборони

Зруйнувати Київську гідроелектростанцію може хіба що ядерний вибух або підрив зсередини, як це було на Каховській ГЕС.

Про це розповів перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року (2022 року – ред.), коли великі загрози були, коли я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва. Ми не виключали такий факт, тому і засоби протиповітряної оборони зосереджені на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів був. Але розрахункова кількість потреби елементів ураження – це як мінімум до ядерного вибуху треба для того, щоб знищити, чи підрив зсередини потрібен, як зробили на Каховський ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження, майже неможливо", – розповів Павлюк.

Водночас, за його словами, "для України дуже важлива наявність літаків у достатній кількості, щоб протидіяти ворожій авіації та мати паритет в повітрі".

"Без паритету чи переваги в повітряному просторі важко виграти війну", – зазначив Павлюк.

Як повідомляло Укргідроенерго, Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини.