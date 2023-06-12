Зруйнувати Київську ГЕС ракетним ударом практично неможливо, - Міноборони
Зруйнувати Київську гідроелектростанцію може хіба що ядерний вибух або підрив зсередини, як це було на Каховській ГЕС.
Про це розповів перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року (2022 року – ред.), коли великі загрози були, коли я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва. Ми не виключали такий факт, тому і засоби протиповітряної оборони зосереджені на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів був. Але розрахункова кількість потреби елементів ураження – це як мінімум до ядерного вибуху треба для того, щоб знищити, чи підрив зсередини потрібен, як зробили на Каховський ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження, майже неможливо", – розповів Павлюк.
Водночас, за його словами, "для України дуже важлива наявність літаків у достатній кількості, щоб протидіяти ворожій авіації та мати паритет в повітрі".
"Без паритету чи переваги в повітряному просторі важко виграти війну", – зазначив Павлюк.
Як повідомляло Укргідроенерго, Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини.
Будь ласка, зачекайте...
а ви докажітє
Не віриш? Будемо перевіряти доказування?
Задовбали балаболи міноборонівські.
https://24tv.ua/mozhe-rosiya-znishhiti-kiyivsku-ges-naskilki-zahishhena-kiyivska_n2332790 https://24tv.ua/mozhe-rosiya-znishhiti-kiyivsku-ges-naskilki-zahishhena-kiyivska_n233279
Однак, таке накопичення вод в Дніпровському, Кременчуцькому і Київському водосховищах в умовах війни України з пітьмою у перспективі несе суттєві загрози, особливо після розміщення ворогом ТЯЗ в Білорусі.
Тому, після успішного форсування Дніпра українськими військами треба одразу розпочати максимальний скид води з верхніх водосховищ, але щоби не затопити комунікації міста Запоріжжя і повторно Херсону.
Стратегічна мета - суттєве зниження рівня води Київського водосховища до мінімально можливого для водозабору на потреби Києва, щоби звести на ніт високоймовірні рашистські ультиматуми різновидів капітуляції України з погрозами нанесення ядерних ударів ТЯЗ по греблі КиївГЕС й катастрофи для тисячі населених пунктів України включно з містами Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Енергодар-ЗАЕС, Херсон.