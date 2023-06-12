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ГЕС (207) Київ (19120) Павлюк Олександр (216)

Зруйнувати Київську ГЕС ракетним ударом практично неможливо, - Міноборони

гес,київська

Зруйнувати Київську гідроелектростанцію може хіба що ядерний вибух або підрив зсередини, як це було на Каховській ГЕС.

Про це розповів перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"Ми зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року (2022 року – ред.), коли великі загрози були, коли я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва. Ми не виключали такий факт, тому і засоби протиповітряної оборони зосереджені на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів був. Але розрахункова кількість потреби елементів ураження – це як мінімум до ядерного вибуху треба для того, щоб знищити, чи підрив зсередини потрібен, як зробили на Каховський ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження, майже неможливо", – розповів Павлюк.

Водночас, за його словами, "для України дуже важлива наявність літаків у достатній кількості, щоб протидіяти ворожій авіації та мати паритет в повітрі".

"Без паритету чи переваги в повітряному просторі важко виграти війну", – зазначив Павлюк.

Як повідомляло Укргідроенерго, Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини. 
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Топ коментарі
+9
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Задовбали балаболи міноборонівські.
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12.06.2023 16:31
+2
"Зруйнувати Київську ГЕС ракетним ударом практично неможливо"

а ви докажітє
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12.06.2023 16:28
+2
За що?? І перед ким?? Хочеш розповісти нам казочку про мінськ, чи може про мінськ2?? Чи ви вже й про мінськ3 вигадали??
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12.06.2023 16:30
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За що?? І перед ким?? Хочеш розповісти нам казочку про мінськ, чи може про мінськ2?? Чи ви вже й про мінськ3 вигадали??
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12.06.2023 16:30 Відповісти
Отож ти хворе
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12.06.2023 16:48 Відповісти
Ти для початку відкрий "тлумачний словник" і дізнайся що означає слово "отож"...
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12.06.2023 16:52 Відповісти
Ага, повчи мне ще рідною мовою спілкуватися
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12.06.2023 16:55 Відповісти
та зрозуміло що "ты на свете всех милее, всех ркмянней и белее".. и Мову краще за всіх знаєте... и Україну правильніше за всіх любите..
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12.06.2023 16:59 Відповісти
Кажуть можливо. Лише ядерним ударом..
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12.06.2023 16:27 Відповісти
"Зруйнувати Київську ГЕС ракетним ударом практично неможливо"

а ви докажітє
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12.06.2023 16:28 Відповісти
Дуже просто! Якщо тебе взяти та й розстріляти - це й буде доказом того, що зруйнувати Київську ГЕС ракетним ударом практично неможливо!
Не віриш? Будемо перевіряти доказування?
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12.06.2023 21:21 Відповісти
Краще МОВЧІТЬ
Задовбали балаболи міноборонівські.
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12.06.2023 16:31 Відповісти
Пєтишитска, а ти не забагато на себе береш..?
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12.06.2023 16:43 Відповісти
Уже навіть терпець уривається, щоб дуже ввічливо, але дуже далеко тебе відправити..
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12.06.2023 16:44 Відповісти
Таку фігню несете, аж соромно за вас стає..
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12.06.2023 16:45 Відповісти
До жопы оправдания. Пусть лучше расскажут, почему весь мир, в т.ч. "союзники" так вяло среагировали.
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12.06.2023 16:33 Відповісти
Бо вони шось знають....тому таке кволе реагування.Самому дивно....таке зробили,а шось тихо....
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12.06.2023 16:37 Відповісти
До чого це нам сказали? Добре шо хоч не арестович....
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12.06.2023 16:35 Відповісти
а щодо ядерного удару?
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12.06.2023 16:39 Відповісти
Так його ще доставити треба, а ракети чудово збиваються.
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12.06.2023 17:55 Відповісти
Слово практично, зайве, чи ні? То теоретично виходить можна. "Піща" для пропагандонів.
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12.06.2023 16:44 Відповісти
все вважається неможливим на перший погляд
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12.06.2023 16:46 Відповісти
Чи можливо знищити Київську ГЕСГенеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота раніше теж пояснив, що https://24tv.ua/mozhe-buti-******-kiyivskoyi-ges-**************-poyasnili-ye_n2330507 для підриву Київської ГЕС недостатньо ракетного удару . За його словами, необхідно в одне місце скинути щонайменше 3 авіабомби по пів тонни.
https://24tv.ua/mozhe-rosiya-znishhiti-kiyivsku-ges-naskilki-zahishhena-kiyivska_n2332790 https://24tv.ua/mozhe-rosiya-znishhiti-kiyivsku-ges-naskilki-zahishhena-kiyivska_n233279
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12.06.2023 17:06 Відповісти
Півтори тонни ззовні - дуже мало.
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12.06.2023 17:57 Відповісти
можна. 30-50 крилатих ракет у одне місце якщо прилетять. Дамба на соплях тримається.
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12.06.2023 16:50 Відповісти
у єтих клоунов ракеты в большинстве случаев отклоняються минимум 50-100 метров,+4 ешелона пво,пускай додики ракеты переводят,а нам еще поставят.
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12.06.2023 17:35 Відповісти
я думаю 3-5 хватит
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12.06.2023 20:47 Відповісти
чого через тиждень це було сказано, а де була влада 06.06.23.
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12.06.2023 17:03 Відповісти
Рашисти в своїх пабліках алармують, що Укргідроенерго акумулює воду у верхніх водосховищах Дніпра, штучно висушуючи і так висихаюче Каховське водосховище, начебто для підготовки ЗСУ форсування Дніпра і удару на Крим.
Однак, таке накопичення вод в Дніпровському, Кременчуцькому і Київському водосховищах в умовах війни України з пітьмою у перспективі несе суттєві загрози, особливо після розміщення ворогом ТЯЗ в Білорусі.
Тому, після успішного форсування Дніпра українськими військами треба одразу розпочати максимальний скид води з верхніх водосховищ, але щоби не затопити комунікації міста Запоріжжя і повторно Херсону.
Стратегічна мета - суттєве зниження рівня води Київського водосховища до мінімально можливого для водозабору на потреби Києва, щоби звести на ніт високоймовірні рашистські ультиматуми різновидів капітуляції України з погрозами нанесення ядерних ударів ТЯЗ по греблі КиївГЕС й катастрофи для тисячі населених пунктів України включно з містами Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Енергодар-ЗАЕС, Херсон.
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12.06.2023 17:05 Відповісти
после тяо,проект россия перестанет существовать в таком виде какой он есть сейчас,одно дело гес и локальная катастрофа другое дело прицедент с яо....голосраких мокшанцев быстро на бутылку усадят)томагавки им в дышло)
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12.06.2023 17:38 Відповісти
А літаком з вибухівкою, орки так планують
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12.06.2023 17:09 Відповісти
как почитаешь этих клоунов на их пабликах так со смеху можно быстрее кони двинуть чем от их ракет)) они тяо на одессу хотели и сразу высадка десанта побольше бы таких палководцев в мо обороны кацапстана,стратеги епта,Паттон отдыхает.
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12.06.2023 17:51 Відповісти
со скоростью с которой летят илы,то их собьют еще в черниговской области с иглы)
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12.06.2023 17:52 Відповісти
Це хто, Г.Маляр сказала. Тоді точно - не зруйнують. А ще якшо бузумна на фоні будівлі зробить селфі - це взагалі - 200%.
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12.06.2023 18:21 Відповісти
А помніш как все начиналось. На помийці два клінічних ідіота почали роздумувати, як ще напаскудити. Один рептилоїд загалосив, а якщо підірвати дамбу Київської водойми, тоді весь Київ "змиє". І шо ? На другий день уже в Києві горе експертами оволоділа падучая : чому ніхто нічого не робить прохідний двір, Києву загрожує екоцид і т.д. Далі пішли інші макаки скакати. І все с координовано і в темі і часі. Сівкович без діла не сидить. І МО тут же. Одним ударом не знищити. Чисто як діти.
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12.06.2023 19:19 Відповісти
осенью пойдут х 50 ракеты паровозиком опять грязь погода откл света воды те может и срушат((
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12.06.2023 20:46 Відповісти
 
 