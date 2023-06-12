На Харківщині місцевий мешканець підірвався на міні під час скошування трави
У селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області у неділю, 11 червня, 55-річний місцевий житель підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі, скошуючи траву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.
"11 червня у с. Нова Гусарівка Ізюмського району під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1968 року народження. Внаслідок чого, він зазнав тілесних ушкоджень", - ідеться у повідомлені.
За інформацією від ДСНС, постраждалого госпіталізували до медичного закладу міста Харкова.
Також у ДСНС звернулися до українців із проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
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