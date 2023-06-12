Данія поставить Україні близько двох тисяч артснарядів на $36 млн
Данія надішле Україні додаткові дві тисячі артилерійських снарядів на суму близько 250 мільйонів данських крон.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це оголосили в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен та міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після зустрічі в Комітеті з питань зовнішньої політики, де уряд отримав підтримку данського парламенту для надання допомоги.
Водночас міністр оборони не назвав тип боєприпасів.
"Ми дотримуємося загальної характеристики. Це те, що має попит в української сторони, і це те, що допомагає на полі бою", - сказав Поульсен.
Міністр закордонних справ зазначив, що снаряди допоможуть українським силам під час наступу та дадуть можливість "знову відповісти" Росії.
"Це суттєвий внесок, який дуже потрібен Україні", - сказав Расмуссен.
Пожертвування здійснюється за конкретним запитом України.
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Если это обычные арт.снаряды, то вот тебе примерное описание схемы закупки -
Нужный человечек незаметно выходит на продавца снарядов и говорит "Ты обычно продаешь свои снаряды по десятке, так ведь? Так вот, если согласен, то нужно организовать надежных людей, быстренько зарегистрировать однодневную прокладку, которая купит у тебя снаряды по 12, нам продаст по 18, а после получения денег, на разницу - 6 тыс\шт * на сколько нужно штук, закупит по 100%-ной предоплате у нашего васи пупкина минералку, ну и потом случайно забудет про предоплату и ликвидируется из-за оказавшейся неактуальности своего бизнеса ...
Ну а так-то, если это продавало МО, то они заложили в цену, кроме цены их закупки, все затраты связанные с доставкой на их склад и хранением в надлежащих условиях(неизвестно сколько лет), а так же затраты на выгрузку из склада и доставку покупателю.
Если в МОУ не аферисты, то значит просто лохи. Ибо покупать лучше у производителя, чем у перепродавца.
Ну это конечно если это обычные снаряды. Просто есть надежда, что это что-то такое что нечто просто "вау!"
Виявилось, що Європа матеріально не готова до війни такого масштабу. Та і морально теж.
Отже, якщо ***** знищить Україну, майже одразу візьметься за Європу. НАТО не буде перешкодою.
18000$-це перебор
даже нашого Резніка обскакали
Пожертвування здійснюється за конкретним запитом України. Джерело: https://censor.net/ua/n3424205
вот один из многих сюжетов по пилянию бюджета.