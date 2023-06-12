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боєприпаси (2212) Данія (718) допомога (7871)

Данія поставить Україні близько двох тисяч артснарядів на $36 млн

данія

Данія надішле Україні додаткові дві тисячі артилерійських снарядів на суму близько 250 мільйонів данських крон.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це оголосили в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен та міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після зустрічі в Комітеті з питань зовнішньої політики, де уряд отримав підтримку данського парламенту для надання допомоги.

Водночас міністр оборони не назвав тип боєприпасів.

"Ми дотримуємося загальної характеристики. Це те, що має попит в української сторони, і це те, що допомагає на полі бою", - сказав Поульсен.

Міністр закордонних справ зазначив, що снаряди допоможуть українським силам під час наступу та дадуть можливість "знову відповісти" Росії.

"Це суттєвий внесок, який дуже потрібен Україні", - сказав Расмуссен.

Пожертвування здійснюється за конкретним запитом України.

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Топ коментарі
+7
Мабуть ду-уже-е хороші "пляцки"! Тим більше - "за особливим замовленням" Думаю - кацапам сподобається!
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12.06.2023 17:35
+5
Больше снарядов разных калибров. Спасибо. Цену пусть граждане Дании оценивают.
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12.06.2023 17:52
+5
Це Данія, якісь темни схеми тут не проканають. Тому погоджусь, що це має бути щось дуже гарне.
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12.06.2023 17:59
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$16000 за 1 снаряд? Це керовані снаряди, чи звідки така ціна?
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12.06.2023 17:29 Відповісти
18 000, однако ...
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12.06.2023 17:32 Відповісти
Да, сорян, 18000. Это какая-то невероятно высокая цена, если это просто обычные снаряды...
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12.06.2023 17:34 Відповісти
Яйца по 17, снаряды по 18 .... МОУ працює
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12.06.2023 19:30 Відповісти
Снаряды по 18 000 поставляет ДАНИЯ, МОУ тут ни при чем. За яйца да, МОУ должны ответить.
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12.06.2023 19:38 Відповісти
А Дания их поставляет по заказу налоговой? Может таможенной службы, ну или МВД, пенитенциарной системы? Или все-таки по заказу МОУ?
Если это обычные арт.снаряды, то вот тебе примерное описание схемы закупки -

Нужный человечек незаметно выходит на продавца снарядов и говорит "Ты обычно продаешь свои снаряды по десятке, так ведь? Так вот, если согласен, то нужно организовать надежных людей, быстренько зарегистрировать однодневную прокладку, которая купит у тебя снаряды по 12, нам продаст по 18, а после получения денег, на разницу - 6 тыс\шт * на сколько нужно штук, закупит по 100%-ной предоплате у нашего васи пупкина минералку, ну и потом случайно забудет про предоплату и ликвидируется из-за оказавшейся неактуальности своего бизнеса ...
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12.06.2023 21:23 Відповісти
Цену озвучило публично МО Дании. Они в схеме?
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12.06.2023 21:30 Відповісти
Ну а почему бы и нет? Рыбак рыбака видит издалека

Ну а так-то, если это продавало МО, то они заложили в цену, кроме цены их закупки, все затраты связанные с доставкой на их склад и хранением в надлежащих условиях(неизвестно сколько лет), а так же затраты на выгрузку из склада и доставку покупателю.
Если в МОУ не аферисты, то значит просто лохи. Ибо покупать лучше у производителя, чем у перепродавца.
Ну это конечно если это обычные снаряды. Просто есть надежда, что это что-то такое что нечто просто "вау!"
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12.06.2023 21:51 Відповісти
це або помилка в текстi, або з урахуванням вiдкатiв для резнiкова&Kо.
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12.06.2023 17:35 Відповісти
Це русні на пару годин стрільби.
Виявилось, що Європа матеріально не готова до війни такого масштабу. Та і морально теж.
Отже, якщо ***** знищить Україну, майже одразу візьметься за Європу. НАТО не буде перешкодою.
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12.06.2023 17:32 Відповісти
голосракие село с 1 чела по 2 недели берут,харе наваливать тут про мегкацапов все уже давно поняли что эти додики из себя представляют если бы была война с нато кацапов реально за неделю укатали томагавками и подавляющем преимуществе в авиации)
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12.06.2023 17:40 Відповісти
А якщо "бахмутьска тактика": після артпідготовки орда зеків пробиває кордон, заходить у найближчий НП і займає позиції в будинках, беручи в заручники місцевих?
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12.06.2023 17:51 Відповісти
Мабуть ду-уже-е хороші "пляцки"! Тим більше - "за особливим замовленням" Думаю - кацапам сподобається!
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12.06.2023 17:35 Відповісти
з такими цінами на снаряди, ракети, патрони, тут і трильйонів не вистачить. Європейцям настав час подумати над більш адекватними націнками. Не може бути, щоб у нас собівартість снаряда була декілька сот долларів, а у них більше 10 тисяч.
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12.06.2023 17:38 Відповісти
Может это Эскалибуры или для Хаймарсов, но может и с учетом отката, там у них тоже не все святые
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12.06.2023 19:39 Відповісти
Ескалібури коштують дуже дорого, там від 50 тисяч снаряд.
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13.06.2023 14:28 Відповісти
стоїмость снаряда 2000-2500$
18000$-це перебор
даже нашого Резніка обскакали
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12.06.2023 17:47 Відповісти
И к чему Ваш коммент? Опять про проклятый Запад? Ну ведь написано в этой новости: "Це суттєвий внесок, який дуже потрібен Україні", - сказав Расмуссен.

Пожертвування здійснюється за конкретним запитом України. Джерело: https://censor.net/ua/n3424205
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12.06.2023 17:58 Відповісти
якщо це звичайний снаряд, ти ж розумієш, що вони пиляють свій бюджет, прикриваючись нами? Це проблема. Бо якщо вони не захочуть пиляти бюджет далі, то допомоги нам не буде. Проблема в цьому, в їх пріорітетах.
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12.06.2023 20:09 Відповісти
"пиляють свій бюджет" это к зеледенту с его бородатой бабушкой и зеленой саранче, дорвавшейся к власти.
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13.06.2023 08:15 Відповісти
Ні, це якраз до західних політиків. Бо пиляння - це головне, на чому завжди піднімаються. І все *чесно*. За армією в них по пилянню бюджету йде медицина. Якщо ви думаєте, що вони не пиляють бюджет в деяких сферах - ви повністю дурний.
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13.06.2023 14:29 Відповісти
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/12/20/european-parliament-corruption-ngo-fight-impunity
вот один из многих сюжетов по пилянию бюджета.
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13.06.2023 14:35 Відповісти
Больше снарядов разных калибров. Спасибо. Цену пусть граждане Дании оценивают.
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12.06.2023 17:52 Відповісти
Судячи з ціни, ці артнабої дуже схожі на високоточні ракети - може, тому і засекречені. Якщо так, то частина фронту переноситься у кацапський тил.
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12.06.2023 17:54 Відповісти
Це Данія, якісь темни схеми тут не проканають. Тому погоджусь, що це має бути щось дуже гарне.
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12.06.2023 17:59 Відповісти
 
 