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втрати (4282) БМП (388)

Україна втратила 16 БМП Bradley, але продовжує визволяти територію, - CNN

бмп,bradley

Україна втратила 16 американських БМП Bradley зі 109, які отримали ЗСУ. В той самий час Київ продовжує звільняти території на Донеччині.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на аналіз відкритих джерел, передає Цензор.НЕТ. 

CNN зазначає, що повітряна підтримка є однією зі сфер, якої не вистачає українським військовим, хоча очікується, що в майбутньому Київ отримає багатоцільові винищувачі F-16 від західних союзників.

БМП Bradley є серед майже 3600 одиниць військової техніки, яку Україна втратила у війні, повідомляє Oryx. Водночас сайт повідомляє, що задокументовано втрату понад 10 600 одиниць російської військової техніки.

Бойова машина Bradley вміщує близько 10 військовослужбовців і використовується для перевезення особового складу в бою, забезпечуючи вогневу підтримку.
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Топ коментарі
+42
А как вы войну представляете себе? Типа как в красивом кино или как на параде стройной колонной идти в атаку? Там всё кругом заминировано на десятилетия. О каком маршруте речь? Ситуация на поле боя меняется каждую секунду. Потери неизбежны. Я понимаю, что Арестович со Ждановым сделали своё дело - ракет у них нет, ничего нет, одни алкаши и так далее. Но за год к обороне они подготовились хорошо, это и ежу было понятно. Надо надеяться и верить, а будет, как будет
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12.06.2023 18:11
+40
Головне щоб екіпажі були живі та здорові, техніку можна відремонтувати/замінити.
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12.06.2023 18:08
+33
Дали бригаде, которая не воевала кучу новой техники. Оказалось что опыт не заменить ничем.
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12.06.2023 18:09
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Той хто не вміє визнавати помилки, приречений на постійні поразки.

А так звісно, ми кругом перемагаємо, русня біжить звідусіль в шоці, і Зеленський на білому коні попереду.
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12.06.2023 19:08 Відповісти
ага
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12.06.2023 19:10 Відповісти
Бережи Бог наших захисників Слава ЗСУ
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12.06.2023 18:59 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер

Наступление идет. Как такового, направления главного удара пока не прорисовывается. Атакуют на широком фронте. То, что пишут в российских пабликах, за редким исключением, полная чушь. Уже всех победили, все «Леопарды» подбили. Те редкие из «военкоров», которые сохраняют связь с реальностью, пишут про «сложную обстановку».

Что нужно понимать:
Идет сражение чрезвычайного масштаба и сложности. Генштаб ВСУ таких операций не проводил НИКОГДА. Многим вещам приходится учиться на ходу.
Поддержки с воздуха нет. Ну или почти нет. Приходится все отрабатывать артиллерией. Но отметим, что российская авиация себя тоже особо пока не проявила.

Основная линия обороны в Запорожье еще не достигнута.
Продвижение есть и на некоторых участках - многообещающее. В районе Времьевского выступа есть возможность выйти на оперативный простор.

Главные силы ВСУ в бой еще не введены.
Ждем.
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12.06.2023 19:06 Відповісти
дядя Леша ты дурак ? это за все время
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12.06.2023 19:09 Відповісти
Всьо прапало? Перестаньте це постійне скиглення.
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12.06.2023 19:10 Відповісти
это лапоть обученный в ФСБ украинскому языку
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12.06.2023 19:13 Відповісти
сдамся в ФСБ пусть меня научат (шутка)
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12.06.2023 19:14 Відповісти
Da v principe po kto tam chto pishet , dlia sracha v komentah sgodna , no i ne bolshe .
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12.06.2023 19:12 Відповісти
Десь у сусідній колонці вже розбирали подібну тему. Бредлі разом з Леопардами вперемішку відсилати у бій - так воюювали в СРСР...
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12.06.2023 20:04 Відповісти
"CNN зазначає, що повітряна підтримка є однією зі сфер, якої не вистачає українським військовим"

Це точно! І скажіть "спасибі" Байдену за те, що він свідомо не дав літаки - щоб збільшити втрати України.
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12.06.2023 20:17 Відповісти
А не 166?

Фейкові дані про втрати бронетехніки ЗСУ зараз розповсюджує тільки русня. А іншої інформації у відкритих джерелах зараз просто нема.

Значить CNN не гидує брати інфу у русні.
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12.06.2023 20:23 Відповісти
CNN не дивляться Зомбомарафон, тому пишуть всіляку херню. Офісної цензури на них нема!
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12.06.2023 20:26 Відповісти
16 бмп разделить на зарплаты генералов и трибунал
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12.06.2023 20:43 Відповісти
Сумно, треба розбиратись, чому так сталося.
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12.06.2023 21:44 Відповісти
А их всего поставлено около 110 штук.
Но вы продолжайте радоваться 5 сёлам на 3 человека, даже не дойдя до главных линий обороны.
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12.06.2023 22:43 Відповісти
дуже сильно заважають обговоренню дебіли, яки наполягають що всьохарашо, бредлі виконала своє завдання - зберегла піхоту і т.д.

бредлі передавали не для того щоб пачками на мінному полі та в засідці птуристів спалювати а потім розказувати що піхота ціла, отже, всьохарашо.

атака була провальною.

бо, судячи з усього, ворог знав де буде атака, стягнув птуристів і попередньо замінував шлях.

давно вже тримаюся думки що всі битви виграються чи програються ще на етапі плянування.

головна біда цієї атаки це не тільки катастрофічна втрата техніки що потягнуло за собою дзеркальну ситуацію як ми висміювали їх за переправу під білогорівкою а і те що піхота так і не вийшла на позиції розгортування перед атакою себто бредлі не впоралися і піхоту не підвезли куди плянувалося.

як на мене нашому генштабу треба ретельніше готувати атаки - більше великого задимлення чи атакувати не однією колоною а декількома на вістрі кожної щоб була машина розміновування і тоді втрата однієї машини не перетворить бронегрупу на фарш.

або десант на ґвинтокрилах щоб в момент проходження бронегрупою мінного поля та птуристів з того боку був вогневий контакт, який відволіче ворога.

правда, десант то така собі історія. половину позбивають а хто долетить та висадиться вистріляє бк за 15 хвилин і далі що, йти на прорив до своїх...

думаю найголовніше це не собачитися один з одним а вчитися на помилках, своїх та чужих.

он американці вчаться, заявили що негайно розпочинають масове насичення бойових підрозділів дронами бо дрони показали себе у цій війні як вундервафля.
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13.06.2023 00:24 Відповісти
Для сі-ен-ен:

https://bastion.tv/ssha-zalishili-v-afganistani-***********-na-80-milyardiv-ce-v-desyatki-raziv-bilshe-dopomogi-***************

США залишили в Афганістані озброєння на 80 мільярдів $. Це в десятки разів більше допомоги Україні



При виході ДРАПАННІ з Афганістану, США залишили там:
22174 Хаммера;
634 броньованих машин M1117;
169 бронетранспортерів M113
42000 пікапів та SUV;
64363 кулемети;
8000 вантажних автомобілів;

162043 рації (радіоприймача);
16035 пристроїв нічного бачення;
358530 штурмових гвинтівок;
176 артилерійських знарядь.

Вертольоти;
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-17 Mi-17

33 https://uk.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60_Black_Hawk UH-60 «Чорний яструб»

Літаки:
23 штурмовики https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano EMB 314/А29 Super Tucano ;
28 штурмовиківhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_208_Caravan Cessna 208А ;
10 ударних літаків https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_AC-208B_Combat_Caravan Cessna AC-208

Опублікована інфографіка стала шоком для українців, які з 2014 по 2020 роки не отримували майже нічого від США та інших західних Союзників, які не хотіли "дратувати" путіна.
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13.06.2023 00:51 Відповісти
Це не США винне, що Україна не була готова до війни. Замість дякувати за допомогу, ти звинувачуєш країну, яка допомогає, за те, що мало допомогає. Типова куркульна поведінка. Можеш уявити, якби США взагалі не допомагали?
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13.06.2023 14:54 Відповісти
Ви б спочатку ознайомилися зі словом куркуль, а потім би вже спробували проквакати свою "глибоку" "думку.
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13.06.2023 20:19 Відповісти
16 шт. потерянно? Ну ок и что? Это так много что ли при наступательной операции? Можно подумать что любая другая армия ничего бы не потеряла в таких обстоятельствах. Это только в фильмах с Рэмбо один человек может победить хоть всю армию противника главное свести губки побрутальнее.
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13.06.2023 01:49 Відповісти
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