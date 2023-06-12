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Іран (1973) Китай (4353) дрони (4299)

Китай постачає Ірану деталі для виробництва дронів, - WSJ

дрон,щахед

У одному зі збитих в Україні дронів-камікадзе іранського виробництва виявили деталь, виготовлену в Китаї протягом січня 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal та Факти

Ця знахідка свідчить про те, що Китай продовжує постачати Ірану матеріали для програми безпілотних літальних апаратів, попри тиск з боку США, які прагнуть перекрити глобальний ланцюжок постачання.

Дослідники розповіли, що в іранському дроні виявили перетворювач напруги, виготовлений у середині квітня в Китаї. Це перший випадок, коли виявили деталь 2023 року виробництва в безпілотниках.

За попередньою інформацією, Китай виготовив деталі у січні 2023 року, надіслав до Ірану, там вони були встановлені в ударні дрони та відправлені до Росії. А вже у квітні країна-агресор РФ намагалася завдати ударів по Україні за допомогою цих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану сотні безпілотників для атак на Україну. 
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Топ коментарі
+15
Жовтопикі підараси. Гандони.
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12.06.2023 18:18
+12
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12.06.2023 18:20
+7
Браво, что на Западе начинают замечать очевидные вещи. Корень зла в войне против Украины - это не мелкий кремлевский гопник, а китайская комуняцкая шваль
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12.06.2023 18:24
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Кобель від сучки недалеко падає.
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12.06.2023 18:18 Відповісти
Жовтопикі підараси. Гандони.
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12.06.2023 18:18 Відповісти
Никогда он такого не говорил. Дай ссылку на это высказывание, чучело кацапское.
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12.06.2023 20:05 Відповісти
Кацапська каналізація знову смердить.
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12.06.2023 20:38 Відповісти
максимум жовотпикі відсосуть патужно, як у вєтнамців)))
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12.06.2023 20:40 Відповісти
Яка несподіванка
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12.06.2023 18:18 Відповісти
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12.06.2023 18:20 Відповісти
Китайсько-іранський дрон??? Десять років тому обісцявся би від такого анекдоту..
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12.06.2023 18:20 Відповісти
А клялися мамою шо вони ні сном ні духом а самі через Іран фуярять .
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12.06.2023 18:20 Відповісти
усі дрони з китайських запчастин. тим більше перетворювач - така собі предьява. от бронеавтомобілі кадирову це зальот
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12.06.2023 18:22 Відповісти
та проблема що тупо навіть все китайське !!!!

покажіть мені хоча б щось що не "made in China"
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12.06.2023 18:25 Відповісти
Я тобі так багато можу показати не китайського, що ти місяць гикати будеш. Сам купляєш всяке гімно "made in china" і всіх під себе рівняєш
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12.06.2023 18:48 Відповісти
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12.06.2023 18:22 Відповісти
Тед мені новина. Там ще на перших фото свічки запалювання torch стояли.
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12.06.2023 18:23 Відповісти
Браво, что на Западе начинают замечать очевидные вещи. Корень зла в войне против Украины - это не мелкий кремлевский гопник, а китайская комуняцкая шваль
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12.06.2023 18:24 Відповісти
Боюсь, что запад ничего китаю сделать не сможет. Запад слаб и разобщен, да и яиц уже давно нет.
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12.06.2023 20:07 Відповісти
Краще б дали ракет і побільше ніж копирсатися у китайському ширпотребі.
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12.06.2023 18:28 Відповісти
А ісраїль побудував завод на паРаші,по виробництву бпла,ілі єта другоє і ні всьо так адназначна?
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12.06.2023 18:34 Відповісти
Де про це можно прочитати?
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12.06.2023 18:38 Відповісти
Фокус

ВОЄННИЙ ФОКУС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА

Ізраїль дає добро. Як російський ВПК отримує деталі в обхід західних санкцій

.

Санкції справді впливають на військовий потенціал Росії, хоч вона й затверджує протилежне. Кремль спробував розв'язати цю проблему, звернувшись до Китаю, але китайські компоненти виявилися надто неякісними. Так звідки Росія бере деталі для своїх безпілотників і хто допомагав кувати російський меч?

Серед основних положень доповіді Weapons of War in Ukraine британської організації Conflict Armament Research звертає на себе увагу, що в період із 2014 по 2018 рік виробник безпілотників Israel Aerospace Industries постачав підсанкційній російській оборонній компанії компоненти БПЛА різних європейських та американських виробників для обходу санкцій.
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12.06.2023 18:39 Відповісти
Тут немає нічого про ізраїльський завод на паРаші.
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12.06.2023 18:59 Відповісти
Жовтожопым не)(рен доверять---соврут, не моргнувши глазом!!!
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12.06.2023 18:37 Відповісти
Іран мабуть закуповує деталі для дронів які передає РФ у китайському воєнторзі
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12.06.2023 18:42 Відповісти
То це такі санкції...
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12.06.2023 18:44 Відповісти
Так тот преобразователь напряжения поди используется в куче наименований обычной гражданской техники
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12.06.2023 18:53 Відповісти
Саме так , це примітивний девайс ... так скоро за резюки і ємності будуть ціплятись ...
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12.06.2023 19:57 Відповісти
Ну пока запад сопли жует, немудрено что так....
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12.06.2023 19:25 Відповісти
Уверен что тех преобразователей в АлиЭкспресс можно купить ведро с лишним за $50.
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12.06.2023 19:35 Відповісти
500 ядрених- 500 років спокою
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12.06.2023 19:47 Відповісти
Не зря в них історії 5000 год...Не наіпеш-не проживеш...
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12.06.2023 19:48 Відповісти
Когда уже эти вонючие, желтые, китайские твари повыдохнут все от ковида?
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12.06.2023 20:03 Відповісти
Тегеран подтверждает, что ведет с Америкой переговоры о ядерной сделке

время публикации: 12 Июня 2023 г.https://www.newsru.co.il/mideast/12jun2023/iran_503.html

https://www.newsru.co.il/mideast/12jun2023/iran_503.html
Office of the Iranian Supreme Leader, Via AP

В Иране официально подтвердили, что ведут переговоры с Америкой по ядерной сделке и обмену пленными. Переговоры, согласно заявлению Тегерана, ведутся при посредничестве Омана.

Спикер иранского МИДа Насер Канани заявил, что непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном не являются тайной, и поблагодарил власти Омана за содействие.
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12.06.2023 20:14 Відповісти
Китай вже давно підживлює цю війну
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12.06.2023 21:59 Відповісти
все вопросы к сша. Они не хотят ссориться с желтомордыми друзьями
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12.06.2023 22:45 Відповісти
 
 