Китай постачає Ірану деталі для виробництва дронів, - WSJ
У одному зі збитих в Україні дронів-камікадзе іранського виробництва виявили деталь, виготовлену в Китаї протягом січня 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal та Факти.
Ця знахідка свідчить про те, що Китай продовжує постачати Ірану матеріали для програми безпілотних літальних апаратів, попри тиск з боку США, які прагнуть перекрити глобальний ланцюжок постачання.
Дослідники розповіли, що в іранському дроні виявили перетворювач напруги, виготовлений у середині квітня в Китаї. Це перший випадок, коли виявили деталь 2023 року виробництва в безпілотниках.
За попередньою інформацією, Китай виготовив деталі у січні 2023 року, надіслав до Ірану, там вони були встановлені в ударні дрони та відправлені до Росії. А вже у квітні країна-агресор РФ намагалася завдати ударів по Україні за допомогою цих безпілотників.
Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану сотні безпілотників для атак на Україну.
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ВОЄННИЙ ФОКУС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА
Ізраїль дає добро. Як російський ВПК отримує деталі в обхід західних санкцій
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Санкції справді впливають на військовий потенціал Росії, хоч вона й затверджує протилежне. Кремль спробував розв'язати цю проблему, звернувшись до Китаю, але китайські компоненти виявилися надто неякісними. Так звідки Росія бере деталі для своїх безпілотників і хто допомагав кувати російський меч?
Серед основних положень доповіді Weapons of War in Ukraine британської організації Conflict Armament Research звертає на себе увагу, що в період із 2014 по 2018 рік виробник безпілотників Israel Aerospace Industries постачав підсанкційній російській оборонній компанії компоненти БПЛА різних європейських та американських виробників для обходу санкцій.
время публикации: 12 Июня 2023 г.https://www.newsru.co.il/mideast/12jun2023/iran_503.html
https://www.newsru.co.il/mideast/12jun2023/iran_503.html
Office of the Iranian Supreme Leader, Via AP
В Иране официально подтвердили, что ведут переговоры с Америкой по ядерной сделке и обмену пленными. Переговоры, согласно заявлению Тегерана, ведутся при посредничестве Омана.
Спикер иранского МИДа Насер Канани заявил, что непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном не являются тайной, и поблагодарил власти Омана за содействие.