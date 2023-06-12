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крилаті ракети (1058) обстріл (27076) Харківщина (6053)

Для удару по селищу під Харковом окупанти використали два "Калібри"

харківщина

Російські окупанти у понеділок вранці завдали удар по смт Хорошеве у Харківському районі двома ракетами "Калібр", випущеними з Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"12 червня приблизно о 03:40 російські військові здійснили обстріл Харківського району Харківської області. Попередньо, були використані дві ракети "Калібр", які були запущені з акваторії Чорного моря. Частково зруйновано приблизно 12 приватних житлових будівель, на території однієї з яких відбулася пожежа. Травмованих або загиблих немає", - повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).

Хорошеве - смт у Харківському районі, розташовується за 12 км від обласного центру. За інформацією Суспільного, РФ влучила по території садового товариства.

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"...Студотряды отправят в зону возможного контрнаступления ВСУ - в разрушенный в ходе российского вторжения в Украину Мариуполь.
Об этом рассказала вице-премьер Т. Голикова. По её словам, студенты будут восстанавливать инфраструктуру города, а всего в структуры Российских студенческих отрядов в этом году примут более 200 тыс. человек."
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12.06.2023 18:50 Відповісти
І жодного слова про те чи хоч намагались збити ті ракети. Дізнаємось від прокурора, Ігнат мовчить....
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12.06.2023 19:08 Відповісти
Навіть схиблені рашисти ще не здуріли настільки, аби лупити в кожне смт парою калібрів.

Скоріше за все цілили в якийсь військовий об'єкт ЗСУ - отримали дані засобами РЕР...
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12.06.2023 19:12 Відповісти
А "тєлеграм" з "тіктоками" відносяться до засобів РЕР?
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12.06.2023 19:16 Відповісти
Цілили та поцілили це різні речі!
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12.06.2023 20:02 Відповісти
Вони вночі кружляли між Дніпропетрівською, Кировоградською та Харківської ********. Телеграм канали писати про них почали коли вони вже біля Кривого Рогу були. Різко. На той момент тривоги не було ні в Миколаївській, ні в Херсонській, ні в Запорізський областях. Як показує останні 1,5 місяці тактика кацапів випускати щось кожну ніч більш ефективна ніж коли вони по 70 ракет випускали раз на 10-14 днів взимку. Летять низко, кружляють, пуски калібрів не фіксуються.
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12.06.2023 22:32 Відповісти
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12.06.2023 20:44 Відповісти
 
 