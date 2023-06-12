Знищено російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", - Генштаб ЗСУ

Українські воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Генштабу, станом на ранок 12 червня ЗСУ знищили 299 ворожих гелікоптерів. Таким чином збитий "Алігатор" став ювілейним трьохсотим гвинтокрилом, якій окупанти втратили у війні з Україною.