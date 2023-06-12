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Новини Війна
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вертоліт (865)

Знищено російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", - Генштаб ЗСУ

вертоліт,ка52

Українські воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Генштабу, станом на ранок 12 червня ЗСУ знищили 299 ворожих гелікоптерів. Таким чином збитий "Алігатор" став ювілейним трьохсотим гвинтокрилом, якій окупанти втратили у війні з Україною.

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Топ коментарі
+19
Ну нарешті 300-й.
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12.06.2023 18:56
+14
С юбілєем расейські ушлепки !
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12.06.2023 18:56
+12
Виявляється, алігатори вміють гавкати.
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12.06.2023 18:53
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Виявляється, алігатори вміють гавкати.
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12.06.2023 18:53 Відповісти
мы за царяяяя ура ура ураааа
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12.06.2023 18:54 Відповісти
Аллигатор крякнул.
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12.06.2023 18:55 Відповісти
скреполет Ка-52 - ****** крокодила
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12.06.2023 18:55 Відповісти
С юбілєем расейські ушлепки !
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12.06.2023 18:56 Відповісти
Ну нарешті 300-й.
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12.06.2023 18:56 Відповісти
Погано нема в нас ф-16. Всі ці гімнолети б літали десь за уралом.
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12.06.2023 18:57 Відповісти
300-й 200-й.
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12.06.2023 21:13 Відповісти
Доречі сама небезпечна х*уйня зараз. Наші з тепловізорами ночами атакують. Орки майже сліпі.
А оцей олігатор вночі бачить і косить наших.
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12.06.2023 18:57 Відповісти
Так велика подяка має бути тому, що не втік і його команді, які зразу після виборів, через богуслаєва налагодили поставки двигунів на ці вертольоти на московію.
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12.06.2023 21:14 Відповісти
С дном россии!
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12.06.2023 18:57 Відповісти
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12.06.2023 18:57 Відповісти
"Данді на призвісько Крокодил"! гарний хфільм! особливо перша частина... хоча і друга нічого так
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12.06.2023 19:08 Відповісти
300 сотий пєпєлац
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12.06.2023 18:58 Відповісти
''Кракадили'' не літають!
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12.06.2023 19:01 Відповісти
А якщо і літають, то низенько-низенько
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12.06.2023 19:05 Відповісти
У рашистов все летает. Аллигаторы, башни танков, тельца рашистов целиком и по частям.
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12.06.2023 19:10 Відповісти
Є триста!

https://t.me/operativnoZSU/100775 Наші воїни щойно знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор» .
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12.06.2023 19:03 Відповісти
Двухсотий трьохсотий.. 🙃
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12.06.2023 19:04 Відповісти
Вот такая горящая вундервафля путлеру в подарок получилась. В московском подземелье опять повышенный уровеь вонючих газов.
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12.06.2023 19:08 Відповісти
Ювілей!!! 300-й 200-й!!!
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12.06.2023 19:16 Відповісти
Хвилює доля екіпажу..)
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12.06.2023 19:21 Відповісти
дуже хвилює..., чи часом не вижила якась сабака?
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12.06.2023 21:39 Відповісти
Ну накінець, а то вуже давненько не було є триста ,це до дня нациської росії.
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12.06.2023 19:22 Відповісти
подох черговий максім, то й )(ер з ним..
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12.06.2023 19:39 Відповісти
Сподіваюся, знищений разом із ватними тельбухами.
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12.06.2023 20:19 Відповісти
Капут Алігатору!
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12.06.2023 20:35 Відповісти
 
 