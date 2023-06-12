Знищено російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", - Генштаб ЗСУ
Українські воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Генштабу, станом на ранок 12 червня ЗСУ знищили 299 ворожих гелікоптерів. Таким чином збитий "Алігатор" став ювілейним трьохсотим гвинтокрилом, якій окупанти втратили у війні з Україною.
Топ коментарі
+19 Іван Динисюк
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+14 Elvis2
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+12 Alessandro Moretti
показати весь коментар12.06.2023 18:53
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А оцей олігатор вночі бачить і косить наших.
https://t.me/operativnoZSU/100775 Наші воїни щойно знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор» .