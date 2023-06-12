США сподіваються розширити Радбез ООН, - WP
Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН, додавши до неї до шести нових членів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
Як пише видання, представник президента Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже веде перемовини з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу.
США планують включити шість нових членів, однак вони не матимуть права вето. Таким чином Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються. Президент США наполягає на реформах, попри небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.
Топ коментарі
+19 Ol Ol e5ddacc7
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+12 wadpas
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показати весь коментар12.06.2023 18:57
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Це, звісно ж, нічого не змінило, але принаймі це не повна імпотенція.
купа довбнів доводило що відеоповтори то зло, не треба, нехай все буде чинно і благородно (судді підсуджуватимуть кому і як схочуть).
а коли ввели відеоповтори то відразу всі побачили що футбол став більш чесним.
те саме і радбез ООН.
поки не скасують право вето доти буде хе*ня творитися вічно, як скасують то все стане на свої місця і руцкоязичних вже ніхто не заважатиме убивати пачками.