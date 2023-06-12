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США (20990) Радбез ООН (839)

США сподіваються розширити Радбез ООН, - WP

оон,радбез

Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН, додавши до неї до шести нових членів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Як пише видання, представник президента Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже веде перемовини з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу. 

США планують включити шість нових членів, однак вони не матимуть права вето. Таким чином Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються. Президент США наполягає на реформах, попри небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.
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Топ коментарі
+19
С початку нехай розкажуть нафіга той радбез потрібен...
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12.06.2023 18:59
+12
Коли воно вже піде шляхом Ліги Націй. Тупо імпотентна, непотрібна організація
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12.06.2023 18:59
+9
вігнать сначало надо ********** и кактай...
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12.06.2023 18:57
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вігнать сначало надо ********** и кактай...
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12.06.2023 18:57 Відповісти
які незаконно отримали право вето. Рашка взагалі не була членом ООН і КНР теж не була в ООН, а була Китайська Республіка, яка наразі існує на о. Тайвань.
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12.06.2023 21:00 Відповісти
100%
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13.06.2023 00:24 Відповісти
С початку нехай розкажуть нафіга той радбез потрібен...
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12.06.2023 18:59 Відповісти
а пакіздєть
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12.06.2023 19:00 Відповісти
Коли воно вже піде шляхом Ліги Націй. Тупо імпотентна, непотрібна організація
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12.06.2023 18:59 Відповісти
Це при тому, що Ліга націй була набагато дієвішою, аніж ООН - вигнала Совок буквально через пару днів після нападу на Фінляндію!

Це, звісно ж, нічого не змінило, але принаймі це не повна імпотенція.
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12.06.2023 19:19 Відповісти
А оті ''нові члени'' не будуть за кацапів підголосовуват
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12.06.2023 19:03 Відповісти
Та да
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12.06.2023 19:08 Відповісти
Це не має жодного значення. Право вето нівелює будь які результати голосувань.
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12.06.2023 19:57 Відповісти
Саме так. Але розширення - це зміна Статуту. А там можна ще статей накидати... А їх ще має підтримати ГА... А голоси ГА ми бачили... Може бути цікаво.
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12.06.2023 20:08 Відповісти
ООН уже давно показало свою нездатність.. і навіть не ООН, а саме совбез ООН..це те саме що посадити плюс разом з мінусом і вимагати від них щоб получилось 2... получиться 2 - 2 гімна получиться...
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12.06.2023 19:07 Відповісти
росію треба давно викинути звідти!!
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12.06.2023 19:53 Відповісти
У деда опять ночные поллюции?)
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12.06.2023 20:01 Відповісти
Юридично ООН - це фікція, адже її статутом підтерлися у той момент, коли незаконно ввели до Ради Безпеки московію.
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12.06.2023 20:15 Відповісти
і КНР, замістивши нею законного члена Китайську Республіку, яка благополучно існує наперекір афері ООН.
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12.06.2023 21:06 Відповісти
Це якісь совхоз, а не совбез
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12.06.2023 21:20 Відповісти
І зо зміниться, якщо РФія матиме право на вето? Так само, нічого прийняти буде неможливо.
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12.06.2023 23:38 Відповісти
мені це все нагадує небажання ФІФА та УЄФА вводити відеоповтори.

купа довбнів доводило що відеоповтори то зло, не треба, нехай все буде чинно і благородно (судді підсуджуватимуть кому і як схочуть).

а коли ввели відеоповтори то відразу всі побачили що футбол став більш чесним.

те саме і радбез ООН.

поки не скасують право вето доти буде хе*ня творитися вічно, як скасують то все стане на свої місця і руцкоязичних вже ніхто не заважатиме убивати пачками.
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13.06.2023 00:00 Відповісти
Ще 6 дармоїдів? Вас там 1000 може бути, але вас *** в хвіст і гриву одне єдине вето!!!!
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13.06.2023 06:41 Відповісти
 
 