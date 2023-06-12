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окупація (6532) Херсонщина (5366) евакуація (2242)

На затопленому лівобережжі Херсонщини окупанти беруть хабарі за евакуацію місцевих жителів, - Генштаб ЗСУ

херсонщина,олешки

На окупованій частині Херсонської області, яка затоплена після підриву Каховської ГЕС, російські військові дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка.

Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару (РФ)", - йдеться у повідомленні.

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Гади кацапські! Щоб вас порозривало!
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12.06.2023 20:19 Відповісти
При совке во время 2-й мировой все жители с оккупированных территорий рассматривались как предатели или враги народа. Сам ещё не сформировал свое личное мнение к этим людям(исключение партизаны), но то что они не работают на победу Украины - факт. Зарплата, налоги, экономика все на пользу оккупационных администраций. Если людям все равно при какой власти жить, чего мне жалеть их, что их стригут как овец...
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12.06.2023 20:57 Відповісти
Ппц. Вся суть рузьгє міра.
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13.06.2023 04:52 Відповісти
 
 