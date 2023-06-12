На затопленому лівобережжі Херсонщини окупанти беруть хабарі за евакуацію місцевих жителів, - Генштаб ЗСУ
На окупованій частині Херсонської області, яка затоплена після підриву Каховської ГЕС, російські військові дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка.
Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару (РФ)", - йдеться у повідомленні.
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ПравдаЛюбка
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Castor Boris
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Muni
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