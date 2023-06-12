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Литва (2265) суд (11502) Соловйов (138) Красовицький Олександр (8) Скабєєва (50)

У Литві розслідуватимуть діяльність пропагандистів Скабєєвої, Соловйова та Красовського

скабєєва

Генеральна прокуратура Литви ухвалила рішення провести розслідування щодо діяльності російських пропагандистів Ольги Скабєєвої, Володимира Соловйова та Антона Красовського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву Генеральної прокуратури Литви.

Зазначається, що це відбулось після звернення голови парламентського Комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінаса Кащюнаса до генпрокурора Литви Ніди Грунскене.

У зверненні йшлось про притягнення російських пропагандистів Соловйова, Скабєєвої та Красовського до кримінальної відповідальності за підбурювання до воєнних злочинів та до злочинів проти людяності під універсальною юрисдикцією.

У генпрокуратурі Литви відповіли, що це питання розслідуватимуть у межах ширшого досудового розслідування щодо можливої незаконної депортації українських дітей до Білорусі.

Кащюнас зауважив, що Кримінальний кодекс Литви не передбачає терміну давності за такі злочини.

"У моїй заяві до генерального прокурора зазначається, що ці пропагандисти російської держави систематично, методично і постійно публічно закликають керівництво армії РФ, солдатів і бійців воєнізованих угруповань здійснювати заборонене міжнародним правом поводження з особами та вбивства осіб, які охороняються міжнародним правом в Україні", – сказав він.

Також Кащюнас зазначив, що Соловйов підбурює до вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності щодо інших європейських держав та народів. Зокрема, проти Литви, Польщі та Німеччини.

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Топ коментарі
+10
Забули додати боброїдку - МАРГО ГЕББЕЛЬСЯН! Вона образиться.
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12.06.2023 20:42
+9
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12.06.2023 20:50
+7
Коли їх потягнуть до суду і вони будуть верещать, що вони нікого не вбивали, а лише робили свою журналістську роботу - виголошували те, що хотів народ, хай нагадають, що саме за це повісили Юліуса Штрайхера!
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12.06.2023 20:41
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повісити скотів з поліпами
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12.06.2023 20:40 Відповісти
Коли їх потягнуть до суду і вони будуть верещать, що вони нікого не вбивали, а лише робили свою журналістську роботу - виголошували те, що хотів народ, хай нагадають, що саме за це повісили Юліуса Штрайхера!
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12.06.2023 20:41 Відповісти
Забули додати боброїдку - МАРГО ГЕББЕЛЬСЯН! Вона образиться.
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12.06.2023 20:42 Відповісти
Так, може образитись
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12.06.2023 20:44 Відповісти
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12.06.2023 20:50 Відповісти
Пропагандист Соловйов скаржиться на європейців: "Нацистские сволочи лишили евреев, таких как я, собственности в Италии".
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12.06.2023 20:51 Відповісти
А поПов - муж скабеехи , тоже может обидеться , та ещё черноротая мразь , их только в комплекте судить !
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12.06.2023 20:51 Відповісти
Блин, как рот открыла.. Шо она себе представила?
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12.06.2023 20:57 Відповісти
Трошки позитиву від Марусі Звіробій

https://twitter.com/i/status/1668245984780877826
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12.06.2023 21:02 Відповісти
І охота ж балтам в тім гівні копирсатися... 😬, збочення демократії 🙃
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12.06.2023 21:14 Відповісти
А чого в Києві в Ген. прокуратурі мовчать ?
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12.06.2023 21:16 Відповісти
бабло дерібанять
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12.06.2023 21:30 Відповісти
Та ліквідувати їх, щоб наші союзники не витрачали свого часу на якісь розслідування.
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12.06.2023 21:25 Відповісти
Так парадокс демократії (один з багатьох) полягає в тому, що вона (демократія) дозволяє знущатися, і врешті решт нищити саму себе.
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12.06.2023 21:30 Відповісти
А "Жидкий стул" "Медузу Горгону" и "грязный До///дь" не хотят пошупать за "здесь"?
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12.06.2023 23:24 Відповісти
 
 