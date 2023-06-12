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Новини Допомога Україні
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гуманітарна допомога (963) Кулеба Дмитро (3604) Каховська ГЕС (565)

19 країн виділили гуманітарну допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС, - Кулеба

кулеба

19 країн виділили гуманітарну допомогу, щоб Україна могла швидше подолати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Допомога з 12 країн, вже прибула, решта вантажів ще в дорозі.

Про це повідомив міністр закородонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

"З 12 країн (допомога. - Ред.) вже прибула, далі прибуватиме з решти семи. Плюс додаватимуться нові країни, з якими ми працюємо", – зазначив він.

Кулеба розповів, що серед наданого – понад 150 генераторів, більше 120 надувних човнів, у яких є велика потреба для евакувації людей і тварин, 400 помп і насосів, близько півмільйона таблеток для очищення води, пальне, питна вода, пакети, сухпайки.

Він додав, що передавати гуманітарну допомогу для мешканців правобережжя почали і міжнародні організації – Червоний Хрест та ООН.
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Топ коментарі
+8
а рідна зелена пліснява? з офшорів?
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12.06.2023 20:43
+7
Зелені мародери знову все розкрадуть як у Запоріжжі
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12.06.2023 20:47
+5
Жаль, що все ******** слуги наріду...
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12.06.2023 21:06
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а рідна зелена пліснява? з офшорів?
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12.06.2023 20:43 Відповісти
ну..яйко по 17 грн може привезти
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12.06.2023 20:53 Відповісти
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12.06.2023 20:44 Відповісти
Зелені мародери знову все розкрадуть як у Запоріжжі
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12.06.2023 20:47 Відповісти
Ага - розмріявся...
До Запоріжяя не доїде....
На кордоні Херсонської області все заставили згрузити і сказали "дякуємо".
Все - нащш буси вернулись додому

Друга партія вже не поїде..
- будЕ годувати
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12.06.2023 21:08 Відповісти
Київ із міського бюджету планував виділити дотації для Херсонської області у розмірі 100 млн грн.Виділення коштів, як і саму процедуру, узгодили з Кабміном, зокрема, Міністерством фінансів та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Рішення мали затвердити на засіданні Київради. Проте в останній момент голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін відмовився від допомоги.

https://finance.obozrevatel.com/ukr/economy/kiiv-vidpraviv-hersonu-groshi-na-vidnovlennya-ale-cherez-borotbu-z-klichkom-prokudin-vidmovivsya.htm
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12.06.2023 22:02 Відповісти
Якби в Гуллівера не було ліліпутів - то чи міг би він досягнути таких висот??
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12.06.2023 20:53 Відповісти
дєрьмак для всьої своєї широкої оп-и, як офіційний завхоз, вже приказав всі мотопили з гуманітарок вилучити. бо вже двуручними - рука байцов пилять устала!
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12.06.2023 20:55 Відповісти
Думаю, що на цей раз "слуги" не мають можливості мародерити, ховати на своїх складах і торгувати через магазини? Гроші звичайно крадуть, бо той що вкрав один раз ніколи вже не зупиниться, а "слуги" те й робили, що крали, ховалися і брехали через марафон. Голдовне, що покараних немає, все сходить з рук, думають, що будуть правити вічно?
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12.06.2023 20:58 Відповісти
Жаль, що все ******** слуги наріду...
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12.06.2023 21:06 Відповісти
https://youtu.be/0Xn87meTrG8?t=909 як влада готувалася до підриву Каховськоі ГЕС, і як готується до підриву кримського "Титану"

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12.06.2023 21:59 Відповісти
OLX готовий до роботи! Ждем!
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12.06.2023 22:32 Відповісти
 
 