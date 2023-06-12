19 країн виділили гуманітарну допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС, - Кулеба

19 країн виділили гуманітарну допомогу, щоб Україна могла швидше подолати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Допомога з 12 країн, вже прибула, решта вантажів ще в дорозі.

Про це повідомив міністр закородонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"З 12 країн (допомога. - Ред.) вже прибула, далі прибуватиме з решти семи. Плюс додаватимуться нові країни, з якими ми працюємо", – зазначив він.

Кулеба розповів, що серед наданого – понад 150 генераторів, більше 120 надувних човнів, у яких є велика потреба для евакувації людей і тварин, 400 помп і насосів, близько півмільйона таблеток для очищення води, пальне, питна вода, пакети, сухпайки.

Він додав, що передавати гуманітарну допомогу для мешканців правобережжя почали і міжнародні організації – Червоний Хрест та ООН.