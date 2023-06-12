19 країн виділили гуманітарну допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС, - Кулеба
19 країн виділили гуманітарну допомогу, щоб Україна могла швидше подолати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Допомога з 12 країн, вже прибула, решта вантажів ще в дорозі.
Про це повідомив міністр закородонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"З 12 країн (допомога. - Ред.) вже прибула, далі прибуватиме з решти семи. Плюс додаватимуться нові країни, з якими ми працюємо", – зазначив він.
Кулеба розповів, що серед наданого – понад 150 генераторів, більше 120 надувних човнів, у яких є велика потреба для евакувації людей і тварин, 400 помп і насосів, близько півмільйона таблеток для очищення води, пальне, питна вода, пакети, сухпайки.
Він додав, що передавати гуманітарну допомогу для мешканців правобережжя почали і міжнародні організації – Червоний Хрест та ООН.
Будь ласка, зачекайте...
До Запоріжяя не доїде....
На кордоні Херсонської області все заставили згрузити і сказали "дякуємо".
Все - нащш буси вернулись додому
Друга партія вже не поїде..
- будЕ годувати
https://finance.obozrevatel.com/ukr/economy/kiiv-vidpraviv-hersonu-groshi-na-vidnovlennya-ale-cherez-borotbu-z-klichkom-prokudin-vidmovivsya.htm