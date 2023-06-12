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Окупанти посилили поліцейський режим у Криму, - Центр нацспротиву

крим,обшук

У тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють поліцейський режим у відповідь на дії українського підпілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"У зв’язку зі збільшенням діяльності українського підпілля на півострові, противник посилив заходи безпеки на пунктах в’їзду на незаконно збудований керченський міст. Зафіксовано проведення більш ретельної перевірки особистих документів, транспортних засобів та документів на них", - пише ЦНС. 

Зазначається, що зазвичай окупанти перевіряють історію браузера та підписки на телеграм і вайбер канали. Також їх цікавить, чи встановлений на телефоні VPN аби обходити блокування українських сайтів.

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними й чистити історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю.

Як повідомлялося, вчора на залізниці у Криму стався вибух. 
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https://youtu.be/S_pRD-ew3IY https://youtu.be/S_pRD-ew3IY



https://t.me/SBUkr/8635 Видео допроса сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, руководившего заградительным отрядом российских оккупантов.

"Стояли на второй линии и не давали отступать "Шторму Z". Приказ был при их отступлении бить на поражение", - сказал он.

В плен попал и оккупант из "Шторма Z", который "боялся, что его убьют свои" на второй линии обороны, поэтому сдался в плен украинским защитникам.
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12.06.2023 21:03 Відповісти
"...противник посилив заходи безпеки на пунктах в'їзду на незаконно збудований керченський міст." Джерело:

Невже бояться, що і цей напрямок втечі скоро перестане існувати? А чого? Вони ж у Криму "назавжди"! Це ж усе вже в "радной говєні"!
Шо ся трапило?
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12.06.2023 21:21 Відповісти
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12.06.2023 21:28 Відповісти
Цей міст вже ... не жилець. Посилюй-не посилюй, він раптом впаде ... у море з аксьйонкой.
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12.06.2023 21:40 Відповісти
 
 