За минулий тиждень під час наступальної операції визволено 7 населених пунктів, - Міноборони
У Донецькому та Таврійському операційних районах визволено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що за минулий тиждень у ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах:
- просування військ наступального угруповання становить 6,5 км
- площа території взятої під контроль 90 кВ.км
- звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне
Топ коментарі
+18 Павло ШОвте
показати весь коментар12.06.2023 21:12
+7 Виктор Иваненко c030aff1
показати весь коментар12.06.2023 21:32
+7 Bohdanov Dmytro 5e660d78
показати весь коментар12.06.2023 21:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
…або факт про те, що подібні «позитивні» новини надходять з району на південний схід від Вугледара
А з іншого боку (там де Золота Поляна)?
Donetsk Oblast, 85571
47.551791, 37.075738
Цікавився, як там з іншого боку, ближче до Василівки.
де оборона прорвалась то переходять в наступ
я так сам собою думку гадаю