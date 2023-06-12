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Новини Війна
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Міноборони (7010) визволення (561) Донецька область (7557) Маляр Ганна (525) контрнаступ на Півдні (343)

За минулий тиждень під час наступальної операції визволено 7 населених пунктів, - Міноборони

новодарівка

У Донецькому та Таврійському операційних районах визволено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що за минулий тиждень у ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах:

- просування військ наступального угруповання становить  6,5 км

- площа території взятої під контроль 90 кВ.км

- звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Агентурна розвідка зазначає, що південний край наступу пройшов аж до Красної Поляни… (щоби зорієнтувати вас: це приблизно половина шляху до Маріуполя).
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12.06.2023 21:12
+7
Потім змінемо назву,не хвилюйся.
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12.06.2023 21:32
+7
патамуша ми жили в окупації багато років, а коли отримали незалежність, то не вистачило кеби шось докорінно змінити в цьому житті. гречка, телевізор, юлькіна тища і т.п. - і ось ми там, де зараз є
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12.06.2023 21:32
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Агентурна розвідка зазначає, що південний край наступу пройшов аж до Красної Поляни… (щоби зорієнтувати вас: це приблизно половина шляху до Маріуполя).
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12.06.2023 21:12 Відповісти
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12.06.2023 21:17 Відповісти
150км по прямой
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12.06.2023 21:24 Відповісти
була така байка, давай почекаємо декiлька днiв. то може розвiдка. на каховську гэс нашi ССО теж навiдувались, а кацапи таки її пiдiрвали.
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12.06.2023 21:27 Відповісти
….а ще проігноруємо той факт, що ці події означають частковий крах першої лінії та прорив другої лінії російської оборони (і це в одному з їх найкраще захищених секторів)….

…або факт про те, що подібні «позитивні» новини надходять з району на південний схід від Вугледара
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12.06.2023 21:31 Відповісти
iгнорувати - то за бажанням власника бажання. я просто пропонував почекати, не бiгти попереду леопарду.
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12.06.2023 21:37 Відповісти
А еще забудем, что ВСУ просят тишины.
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12.06.2023 23:13 Відповісти
Почему там практически у каждого населенного пункта руснявое название.
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12.06.2023 21:28 Відповісти
Потім змінемо назву,не хвилюйся.
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12.06.2023 21:32 Відповісти
патамуша ми жили в окупації багато років, а коли отримали незалежність, то не вистачило кеби шось докорінно змінити в цьому житті. гречка, телевізор, юлькіна тища і т.п. - і ось ми там, де зараз є
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12.06.2023 21:32 Відповісти
не переживай свинорыл - всему своё время...
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12.06.2023 21:34 Відповісти
Потому что Киев мать городов рузсзсзких.
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12.06.2023 22:37 Відповісти
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12.06.2023 21:32 Відповісти
Дуже цікаво!

А з іншого боку (там де Золота Поляна)?
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12.06.2023 21:26 Відповісти
Krasna Polyana

Donetsk Oblast, 85571

47.551791, 37.075738
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12.06.2023 21:32 Відповісти
Я знаю, де Krasna Polyana, дякую.

Цікавився, як там з іншого боку, ближче до Василівки.
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12.06.2023 21:33 Відповісти
А що там?
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12.06.2023 21:44 Відповісти
Та ну. ІПСО якесь
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12.06.2023 21:37 Відповісти
ще вчора обіцяла не кiздеть, а сьогодні знову почала.
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12.06.2023 21:48 Відповісти
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12.06.2023 21:59 Відповісти
Я так розумію, що реальний контрнаступ ще не починався, це поки підготовка.
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12.06.2023 22:07 Відповісти
сначала пішла розвідка боєм
де оборона прорвалась то переходять в наступ
я так сам собою думку гадаю
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12.06.2023 22:15 Відповісти
начебто в Макарівці наші нажаль не змогли закріпитися ,чекаємо повідомлень.
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13.06.2023 00:05 Відповісти
Навряд чи вони будуть. Про Соледар повідомили через тиждень, коли вже давно всім було відомо, що він втрачений.
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13.06.2023 00:42 Відповісти
 
 