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армія рф (16180) дезертирство (287)

Окупанти дезертирують із штурмових підрозділів "Шторм-Z" на Луганщині, - Генштаб ЗСУ

рф,маріуполь

На окупованих територіях Донбасу серед російських загарбників збільшилась кількість випадків дезертирства.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-Z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Також відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом", - йдеться у повідомленні.

Також російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, в населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів, повідомили у Генштабі.

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Топ коментарі
+7
хіба можна з чужого горя насміхатись?
є ще?😎😎😎
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12.06.2023 21:35
+5
кацап сдыхает в муках.... кому интересно..... )
https://twitter.com/i/status/1667908163511697415
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12.06.2023 21:34
+2
Це не дезертирство. Вони, кацапи, почали замислюватись за кого вони повинні вмирати. За ЧМО кацапії ! Нехай само це ЧМО йде в атаку ! Тому це - ОСЕНИЛО РАЗУМ !
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12.06.2023 21:26
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Це не дезертирство. Вони, кацапи, почали замислюватись за кого вони повинні вмирати. За ЧМО кацапії ! Нехай само це ЧМО йде в атаку ! Тому це - ОСЕНИЛО РАЗУМ !
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12.06.2023 21:26 Відповісти
Адекватний? Розум, де? Інстикт рідкісних тваринок. Ну якось збереглись викопні тваринки
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12.06.2023 21:36 Відповісти
Знову дрінкати почала?
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12.06.2023 21:45 Відповісти
гріша- коли там були мозги? чім замислюватися? страх смерті..
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12.06.2023 21:29 Відповісти
деZертиры
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12.06.2023 21:30 Відповісти
А тікають зі зброєю?
Питаю для того, щоб знати: готувати попкорн і чекати гарних новин з московії чи нє?
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12.06.2023 21:32 Відповісти
кацап сдыхает в муках.... кому интересно..... )
https://twitter.com/i/status/1667908163511697415
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12.06.2023 21:34 Відповісти
хіба можна з чужого горя насміхатись?
є ще?😎😎😎
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12.06.2023 21:35 Відповісти
Можна! Коли серце черствіє від того, що вже не можеш плакать від горя свого!
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13.06.2023 00:18 Відповісти
сейчас устройства сброса на коптерах оснащаются дистанционным датчиком сердцебиения, поэтому попытки прикинуться дохлым безуспешны.
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12.06.2023 21:46 Відповісти
Певно свинособаці щось пороблено. А щоб їм усім!
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12.06.2023 21:52 Відповісти
"Вовремя предать - это не предать ... Это предвидеть ! " (с)
Они @опой чувствуют , что пора сваливать
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12.06.2023 22:05 Відповісти
Це в них план такий. Сидіти в колонії не варіант. В вагнері дуже жорстко за ними слідкували і розстрілювали якщо шо. А в загальній рос армії втекти на волю значно більше можливостей.
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12.06.2023 23:21 Відповісти
 
 