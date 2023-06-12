Окупанти дезертирують із штурмових підрозділів "Шторм-Z" на Луганщині, - Генштаб ЗСУ

На окупованих територіях Донбасу серед російських загарбників збільшилась кількість випадків дезертирства.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-Z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Також відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом", - йдеться у повідомленні.

Також російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, в населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів, повідомили у Генштабі.