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Естонія (1546) допомога і підтримка (1117) Резніков (1442)

Резніков з естонським колегою Певкуром обговорив зміцнення обороноздатності України

резніков,певкур

Міністр оборони України Олексій Резніков та очільник МО Естонії Ханно Певкур провели телефонну розмову.

Про це Резніков написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Мав змістовний телефонну розмову з моїм другом Певкуром. Обговорили нові спільні проєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатності України. Ми залишаємося на зв'язку і з нетерпінням очікуємо майбутньої зустрічі у форматі Ramstein", - ідеться в дописі.

"Дякую Естонії за те, що ви на нашому боці та надаєте непохитну підтримку українській армії", - додав Резніков. 
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Естонський колега не призентував йому лоток яєць?
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12.06.2023 22:09 Відповісти
Ризнык, в европе яйца по 8 гривен шт. +- , так что какие у тебя там совместные проекты?
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12.06.2023 22:13 Відповісти
Постійно на всіх зустрічах либу тяне бл. Що бл весело, "жизнь удалась"?
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12.06.2023 22:22 Відповісти
По чем яйцы в Эстонии?
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12.06.2023 22:27 Відповісти
На жаль уся ця шапіта нічим не ліпша пітерської шпани...
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12.06.2023 22:48 Відповісти
Обговорив ціни на картоплю та яйця?
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13.06.2023 05:07 Відповісти
Естонський колега мабуть був не в курсі, що розмовляв з мародером-яйцекрадом.
Скажіть йому там, щоб більше так не робив.
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13.06.2023 09:19 Відповісти
мародер ще не сидить?
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13.06.2023 09:20 Відповісти
 
 