11 цивільних евакуювали з нині визволених сіл Донеччини, - ОВА

На Донеччині з деокупованих за останні дні територій евакуювали 11 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"11 цивільних евакуювали з нині деокупованих сіл Донеччини. Лише зі Сторожевого виїхало 7 людей. Решта з Благодатного та Нескучного. Їх доправили в безпечні місця області", - зазначив Кириленко.