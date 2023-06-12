11 цивільних евакуювали з нині визволених сіл Донеччини, - ОВА
На Донеччині з деокупованих за останні дні територій евакуювали 11 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"11 цивільних евакуювали з нині деокупованих сіл Донеччини. Лише зі Сторожевого виїхало 7 людей. Решта з Благодатного та Нескучного. Їх доправили в безпечні місця області", - зазначив Кириленко.
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