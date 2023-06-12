УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12063 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 025 0
визволення (561) евакуація (2242) Донецька область (7557)

11 цивільних евакуювали з нині визволених сіл Донеччини, - ОВА

благодатне

На Донеччині з деокупованих за останні дні територій евакуювали 11 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"11 цивільних евакуювали з нині деокупованих сіл Донеччини. Лише зі Сторожевого виїхало 7 людей. Решта з Благодатного та Нескучного. Їх доправили в безпечні місця області", - зазначив Кириленко.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 