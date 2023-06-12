США незабаром оголосять про новий пакет допомоги, - Кірбі

Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет допомоги для України. Що саме до нього увійде наразі невідомо.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ви бачили пакет допомоги, виділений у рамках програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть Сполучені Штати", - зпевнив він.

Кірбі також зазначив, що Вашингтон знає, що саме потрібно Україні, зокрема для нинішніх контрнаступальних операцій.

"Ми будемо зосереджуватися на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою", - резюмував він.