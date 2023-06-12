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США (20990) допомога і підтримка (1117) Кірбі (521)

США незабаром оголосять про новий пакет допомоги, - Кірбі

кірбі

Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет допомоги для України. Що саме до нього увійде наразі невідомо.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Ви бачили пакет допомоги, виділений у рамках програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть Сполучені Штати", - зпевнив він.

Кірбі також зазначив, що Вашингтон знає, що саме потрібно Україні, зокрема для нинішніх контрнаступальних операцій.

"Ми будемо зосереджуватися на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою", - резюмував він.
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Топ коментарі
+5
Good bliss America !!!
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12.06.2023 23:07
+2
Більше *********** до арти і ще Бредлі.
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12.06.2023 23:10
+2
Пишут на УП шо дадут новые БМП Бредли и Страйкер
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12.06.2023 23:22
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Good bliss America !!!
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12.06.2023 23:07 Відповісти
кх, bless 🤭
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12.06.2023 23:10 Відповісти
ну побажав він Америці "хорошого блаженства", чого причепилися? 🤣😂
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12.06.2023 23:26 Відповісти
Ифан ,пиши по-хрюськи с АшиПками
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13.06.2023 08:47 Відповісти
Більше *********** до арти і ще Бредлі.
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12.06.2023 23:10 Відповісти
... Good? 😳 Іноді краще читати 😆
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12.06.2023 23:12 Відповісти
Контролюйте фінансову допомогу на всіх рівнях, це буде найбільша допомога українському народу.
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12.06.2023 23:12 Відповісти
Cпасибо США
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12.06.2023 23:20 Відповісти
Пишут на УП шо дадут новые БМП Бредли и Страйкер
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12.06.2023 23:22 Відповісти
ATACMS уже отгружают.
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12.06.2023 23:31 Відповісти
Ужо все есть, тссс!!!
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13.06.2023 00:18 Відповісти
Послушать их эшелоны на миллиарды долларов так и прут в Украину. А в статье "Два тижні в українських окопах" американский журналист пишет про ужасное вооружение ВСУ около Бахмута. Которое не только старое советское (пулемет Максим, СПГ-9, "советский антиквариат БРМ"), оно еще и поломанное, причем норма для СПГ-9 5 снарядов в день.
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12.06.2023 23:55 Відповісти
С мавзолея пишешь!?
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13.06.2023 00:19 Відповісти
 
 