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Настав час, щоб Путін нарешті визнав, що його план провалився, - Шольц

шольц

Реагуючи на контрнаступ ЗСУ канцлер Німеччини заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну пора визнати, що його план провалився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода. 

"Настав час, щоб Путін нарешті визнав, що його план провалився, щоб він закінчив війну після майже 16 місяців із сотнями тисяч загиблих, з мільйонами поранених і ще більшою кількістю біженців. Для виведення ним військ і нарешті готовності до серйозних переговорів про справедливий мир", - наголосив він.

Він також зазначив, що гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.
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Топ коментарі
+17
***** ніколи не визнає що він всравя. Потрібно цю гниду додавити. Щодо гарантій безепеки, лише вступ до НАТО гарантує Україні безпеку.
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12.06.2023 23:46
+8
Настав час щоб вбити путіна.
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12.06.2023 23:45
+6
терорист ніколи добровільно не визнає свого злочину. І ***** не виключення. Та й не дадуть йому це зробити його поплічники, бо тоді доведеться їм всім разом на кічу (нехай навіть в Гаагзську) прямувати. Бо інший вихід для них - плаха під улюлюкання натовпу кровожерлевих придурків.
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12.06.2023 23:47
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Настав час щоб вбити путіна.
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12.06.2023 23:45 Відповісти
а ві батенька, гуманизд.
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12.06.2023 23:49 Відповісти
https://censor.net/user/336463https://censor.net/user/347491
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12.06.2023 23:52 Відповісти
Арєстовічь нє адобріт.
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13.06.2023 08:05 Відповісти
Пуйлу пох
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12.06.2023 23:45 Відповісти
***** ніколи не визнає що він всравя. Потрібно цю гниду додавити. Щодо гарантій безепеки, лише вступ до НАТО гарантує Україні безпеку.
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12.06.2023 23:46 Відповісти
Дурак ніколи не визнають свої помилки.
***** думкорпф, ще той, пане Шульц, до кого ви хочете добитися зі своїм питанням?
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12.06.2023 23:47 Відповісти
А чому ви думаєте,що путін дурак? Щось в інтернеті я не бачив скандалів, що на кацапії під час війни продукти для армії закуповують у 2-3 рази вище ринкової вартості. Що не скажеш про Україну. То хто ж дурак?
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13.06.2023 00:02 Відповісти
А ви взагалі чули про якісь скандали на параші ? (( Може їхні кріпосні збунтувалися коли переглянули документальний фільм про мільярдні палаци ***** ?(( Щодо закупівель втридорога ........ наживатися на армії під час війни у дурня не вийде , тут не тільки розум потрібний , а і безмежне нахабство та підлість . Тож дурнів немає у обох вами наведених прикладах , а от паскудства - вище даху !
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13.06.2023 00:19 Відповісти
А яка користь зі скандалів в Україні?
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13.06.2023 01:06 Відповісти
наживатися на армії під час війни у дурня не вийде

Ну так радійте. Ваша влада найрозумніша у Світі
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13.06.2023 01:09 Відповісти
Все набагато простіше , не потрібно текст підкреслювати , ваш рівень розвитку якраз відповідає дурневі раз не розумієте того що вам пишуть . На цьому все , пояснювати щось дурню - собі дорожче
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13.06.2023 02:13 Відповісти
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13.06.2023 02:31 Відповісти
Як тільки Америка припинить ваше фінансування, влада стане ще розумнішою: зразу ж здрисне в Монако. Так що не забудьте про границі (просто порада).
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13.06.2023 02:35 Відповісти
Дурнику , а яке відношення ти особисто маєш до допомоги Україні ? Ти навіть назви країни що тебе , емігранта драного, прихистила написати правильно не в змозі , а іншим поради роздаєш ((
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13.06.2023 09:57 Відповісти
Краще бути драним американським емігрантом, ніж диванним українським патріотом. А під словом Америка стоять США і Канада. І допомога моя, що не є то є якраз сама пряма: я плачу податки, що ідуть в бюджет а звідти на допомогу Україні. Адже ж диванні патріоти нічого не спроможні робити, а тільки триндіти в інтернеті.
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13.06.2023 13:47 Відповісти
Платник податків (( не тринди в інтернеті , вали податки заробляти бо я без твоїх виплат загнуся (( P.S. Перш аніж скавчати про допомогу - спочатку борг віддай країні що тебе вигодувала і у світ випустила а потім вже будеш мене рятувати , засранцю !
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13.06.2023 17:49 Відповісти
Вибач "шановний", але з Україною я ніколи і нічого не мав і не маю і нічого цій країні не винен (ця країна ще не існувала в час моєї еміграції, а СССР я борг віддав коли виїжджав), а от до тебе тут великий знак запитання. Але все стане на свої місця з приходом Трампа. Тролі, типу тебе, будуть успішно хвалити матушку- рассєю. А нарахунок того, що без Америки не тільки ти а й Україна загнетесь це правда. Тут я згоден з тобою. Приємно було подискутувати з ітелігентною особою.
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14.06.2023 00:03 Відповісти
Іще раз - біжи відробляти податки , емігрант совочний , і молися на Трампа ! По факту ти нічим від виборців Зеленського не відрізняєшся , хоч і здриснув давно , той самий ідіотичний тип мислення .
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14.06.2023 10:07 Відповісти
Монголоид, это тебе не твоя Бурятия с Якутией, туту бредятина про величие карликов из Кремля не работает.
Да, на фоне всей пораши, он не самый тупой, потому что пораша наидурнейшая страна в мире, он хоть понимает, что его окружают полнейшие дауны, и с ними нужно соответствующим образом работать.

А так - ну видели мы в интернете дачу за 100 млрд, и что? Со всеми полностью миллионами доков доказательств.
Автора посадили, пораше сказали - это нипанятна чие, но не Путена. пораша и поверила. Реально поверила.

Овощ тоже нес околесицу, что Межигорье не его, а он живет на территории зоопарка. И что? Не сразу, но погнал в женском платье на Ростов.

баньте кацапоида-удмурта, или кто это чуваш-бурят, чукча-тувинец, монголоид короче.
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13.06.2023 02:36 Відповісти
Лєночка, ну чому так багато злості? Ну не дурак же путін, якщо зміг вибудувати таку імперію зла на цілий світ. Ну толку з того, що український президент розумний (він ж навіть членом на піаніно вміє грати, що не кожен зможе), а тепер вся Україна вмивається кров'ю завдяки розумному президенту. Та якби не народ, Залужний, Англія та Америка то не було б вже України ще в березні 2022-го. Ну чому кіпішувати та обзивати. Я ж далеко.
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13.06.2023 02:52 Відповісти
Разве это обзывание - монголоиды, якуты, буряты, чуваши, ненцы, чукчи, удмурты, ну и прочие азиаты-исламисты-буддисты, которыми населена Роисся?

Это просто другая раса, другая часть света, другие религии, другие обычаи, ну и так далее.

Просто другое, с чего вы взяли, что кто-то обзывает.

Предположение просто такое, что вы из Роиссы, то есть естественно принадлежите либо к этой расе, либо к этим национальностям.
Вы может не гражданин пораши, а просто ее житель - например таджик или узбек. Да, там тоже их 10-ки миллионов.

Ну извините, на лбу у ВПНа не написано
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13.06.2023 03:04 Відповісти
Перепрошую, я подумав, що всі ці "епітети" мені адресували. Якщо ні, то вибачте, будь ласка, за різку відповідь.
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13.06.2023 04:50 Відповісти
терорист ніколи добровільно не визнає свого злочину. І ***** не виключення. Та й не дадуть йому це зробити його поплічники, бо тоді доведеться їм всім разом на кічу (нехай навіть в Гаагзську) прямувати. Бо інший вихід для них - плаха під улюлюкання натовпу кровожерлевих придурків.
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12.06.2023 23:47 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

по состоянию на сейчас - подтвержденный взлёт 9 бортов ТУ-95мс с Оленьи

все борты по направлению Каспийского Моря

сразу скажу чтобы не было спекуляций - неизвестно сколько ракет они несут и т.д

информацию буду обновлять по мере поступления

не исключаю, что может быть пуск мопедов в последующие часы, но пока таких пусков не фиксировали

информацию буду обновлять

151.5Kviewshttps://t.me/vanek_nikolaev/15337 23:25
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12.06.2023 23:49 Відповісти
А що пан Щольц не в курсах ПРО 215 000 сдохших москалей? Як ***** це визнае ? Його ж вбьють свої
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12.06.2023 23:49 Відповісти
та все он знает , шанс дает этому полудурку узкому , но на то он и полудурок , что бы им не воспользоватся и сдохнуть как таракан под дихлофосом .
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12.06.2023 23:55 Відповісти
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13.06.2023 00:59 Відповісти
Неадекват.
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12.06.2023 23:51 Відповісти
Этот Конченный ***** даже не в курсе ,от слова вообще!,там на болотах все инфецированы болячкой под названием Великое Гаувно!
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13.06.2023 00:04 Відповісти
Доки Захід талдичитиме про переговори, доти в путіна буде надія і він продовжуватиме війну.
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13.06.2023 00:04 Відповісти
Погано він знає путіна. Для путіна тільки шибениця, щоб обмочився перед смертю.
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13.06.2023 00:15 Відповісти
Наївний Шольц, ще і близько такого немає.
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13.06.2023 00:24 Відповісти
Чого б це?
***** може бути повністю впевнений, що його вітязі прямо зараз вже форсують Ламанш.
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13.06.2023 00:27 Відповісти
А тепер глянемо на це з іншого боку: а якщо на троні - "Попка на ниточках"? То що ж йому "визнавать"? Він може визнать це тільки тоді, коли йому накажуть це зробить ті, хто за ці ниточки смикає та їх у руках тримає А вони ще надіються якось "відпетлять"
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13.06.2023 00:27 Відповісти
Пацієнти з біполярним порушенням головного мозгу ніколи не визнають шо у них шизофренія. Це одне і головне в лікуванні( хоча шізофренія не виліковна) хвороби. Якшо переросте у БТШ - тоді закривають.
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13.06.2023 00:52 Відповісти
А путін взяв і послухався Шольца!
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13.06.2023 02:06 Відповісти
Шольц вже усвідомив, що Україна має перемогти, але все ще не хоче визнати, що для цього московія має бути зруйнована вщент.
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13.06.2023 07:36 Відповісти
Це, приблизно, як
"Настав час, щоби серійний маніяк, який згвалтував та вбив 38 жінок, визнав, що це не добре"
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13.06.2023 08:10 Відповісти
Шольц здорової людини
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13.06.2023 12:01 Відповісти
 
 