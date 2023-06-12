Настав час, щоб Путін нарешті визнав, що його план провалився, - Шольц
Реагуючи на контрнаступ ЗСУ канцлер Німеччини заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну пора визнати, що його план провалився.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.
"Настав час, щоб Путін нарешті визнав, що його план провалився, щоб він закінчив війну після майже 16 місяців із сотнями тисяч загиблих, з мільйонами поранених і ще більшою кількістю біженців. Для виведення ним військ і нарешті готовності до серйозних переговорів про справедливий мир", - наголосив він.
Він також зазначив, що гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.
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***** думкорпф, ще той, пане Шульц, до кого ви хочете добитися зі своїм питанням?
Ну так радійте. Ваша влада найрозумніша у Світі
Да, на фоне всей пораши, он не самый тупой, потому что пораша наидурнейшая страна в мире, он хоть понимает, что его окружают полнейшие дауны, и с ними нужно соответствующим образом работать.
А так - ну видели мы в интернете дачу за 100 млрд, и что? Со всеми полностью миллионами доков доказательств.
Автора посадили, пораше сказали - это нипанятна чие, но не Путена. пораша и поверила. Реально поверила.
Овощ тоже нес околесицу, что Межигорье не его, а он живет на территории зоопарка. И что? Не сразу, но погнал в женском платье на Ростов.
баньте кацапоида-удмурта, или кто это чуваш-бурят, чукча-тувинец, монголоид короче.
Это просто другая раса, другая часть света, другие религии, другие обычаи, ну и так далее.
Просто другое, с чего вы взяли, что кто-то обзывает.
Предположение просто такое, что вы из Роиссы, то есть естественно принадлежите либо к этой расе, либо к этим национальностям.
Вы может не гражданин пораши, а просто ее житель - например таджик или узбек. Да, там тоже их 10-ки миллионов.
Ну извините, на лбу у ВПНа не написано
по состоянию на сейчас - подтвержденный взлёт 9 бортов ТУ-95мс с Оленьи
все борты по направлению Каспийского Моря
сразу скажу чтобы не было спекуляций - неизвестно сколько ракет они несут и т.д
информацию буду обновлять по мере поступления
не исключаю, что может быть пуск мопедов в последующие часы, но пока таких пусков не фиксировали
информацию буду обновлять
151.5Kviewshttps://t.me/vanek_nikolaev/15337 23:25
***** може бути повністю впевнений, що його вітязі прямо зараз вже форсують Ламанш.
"Настав час, щоби серійний маніяк, який згвалтував та вбив 38 жінок, визнав, що це не добре"